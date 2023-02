6 loistavaa uutuussarjaa, jotka kannattaa katsoa juuri nyt – yksi on alkuvuoden tv-tapaus

Etsitkö uutta katsottavaa? Nämä suoratoistopalvelujen uutuudet pitävät otteessaan.

On aika kurkata, mitä alkava vuosi on tarjonnut tv-sarjojen ystäville. Poimimme suoratoistopalveluista 6 tuoretta sarjaa, jotka kannattaa katsastaa. Näiden joukosta löytyy moneen makuun!

1. The Last of Us (HBO Max)

Bella Ramsey ja Pedro Pascal näyttelevät pääosia The Last of Us -sarjassa. Molemmat muistetaan muun muassa Game of Thrones -sarjasta.

Alkuvuoden kiistaton tv-tapaus on jo nimetty, vaikka siitä on ilmestynyt vasta kolme jaksoa. Samannimiseen Playstation-peliin perustuva The Last of Us on palkinnut kaikki odotukset. Sen ensimmäinen jakso keräsi Yhdysvalloissa niin huiman yleisön, että taakse jäivät luvuissa sellaiset hitit kuin Game of Thrones, Succession ja Euphoria. Sarjan arvosana IMDB-sivustolla on tällä hetkellä häkellyttävät 9,3/10 yli 130 000 äänen jälkeen.

” Miksi ja keitä varten olemme täällä?

Post-apokalyptiseen maailmaan sijoittuvassa sarjassa Joel (Pedro Pascal) palkataan salakuljettamaan 14-vuotias Ellie (Bella Ramsey) pois eristysalueelta. Kaksikko matkaa läpi Yhdysvaltojen ja kohtaa monia ongelmia ja yllätyksiä. Uhkana ovat paitsi muut ihmiset, myös tartunnan saaneet zombit.

The Last of Usin kolmannessa jaksossa tavataan survivalisti Bill (Nick Offerman).

Sarja yllättää koskettavuudellaan. Paikoin verkkaisen mietteliäästi, toisinaan räjähtävällä nopeudella etenevä draama haastaa miettimään ihmisyyden suurta kysymystä: miksi ja keitä varten olemme täällä? Erityisesti tuorein, järjestyksessä kolmas jakso yllättää. Näin sitä kuvailee Me Naisten toimituksen jäsen:

– Jakson päättyessä me, keski-ikäinen äiti ja 18-vuotias poika, jäimme tuijottamaan ruutua liikutusta nieleksien. Toivuttuamme kävimme antoisan keskustelun siitä, mitä rakkaus on.

2. Piiritys (Ruutu ja Ruutu+)

Aikuiset-sarjan sympaattisena Arttuna tuttu Elias Salonen tekee synkän ja taidokkaan roolityön Piiritys-sarjassa.

Vuonna 1992 tapahtui Suomen historian ensimmäinen palkkamurha. Paria vuotta myöhemmin se johti vankilapakoon ja 55 tuntia kestäneeseen panttivankitilanteeseen, jota koko kansa seurasi. Nyt tapahtumista on tehty rikossarja Piiritys, jossa vyyhtiä avataan sekä poliisin että rikollisten näkökulmasta.

Sarjan päähenkilö on palkkamurhaaja, vankikarkuri ja pankkiryöstäjä Ilpo Larha, jota näyttelee Aikuiset-sarjan Arttuna tunnettu Elias Salonen. Jos on nähnyt Aikuiset-sarjan, voi olla aluksi vaikea unohtaa valloittavaa ja puheliasta Arttua. Mutta Salonen sujahtaa murhaajan rooliin hienosti ja on uskottava ristiriitaisena hahmona.

Jussi Vatanen näyttelee rikoskomisario Esko Heinosta.

Inhimillisyyttä on tuotu sarjaan näyttämällä Larhan suhdetta tyttöystäväänsä (loistava Anna Böhm). Katsojan käy tyttöystävää sääliksi – ja valitettavasti jää epäselväksi, oliko kaksikon suhde todella niin yksiulotteinen kuin sarjassa annetaan ymmärtää.

Larhalla on läheinen suhde tyttöystäväänsä, mutta sellaiseksi se muodostuu myös rikoskomisario Eetu Heinosen (Jussi Vatanen) kanssa lahtelaisen kerrostalon pihalla, kun komisario yrittää saada diplomaattisin keinoin Larhan vapauttamaan panttivangit.

Jaksoissa hypitään eri vuosista ja tapahtumista toiseen taitavasti, ja sarja koukuttaa. Jännitekin säilyy kuusiosaisessa sarjassa loppuun asti. Silti käsikirjoitus voi saada katsojan miettimään, haetaanko katsojalta jopa liikaa ymmärrystä vakaviin rikoksiin syyllistyneelle Larhalle.

3. Kaleidoscope (Netflix)

Kaleidoscope nousi ilmestyessään Netflixin katsotuimmaksi sarjaksi sekä Suomessa että Yhdysvalloissa.

Netflixin uutuus Kaleidoscope on virkistävä tulokas. Hieman suosittua Rahapaja-sarjaa muistuttava draama perustuu osittain tositapahtumiin. Siinä ryöstöryhmä yrittää murtautua holviin, johon on talletettu miljardien dollareiden arvosta joukkovelkakirjoja.

” Jaksot voi katsoa missä järjestyksessä tahansa.

Sarjassa erityistä on se, että sen jaksot voi katsoa missä järjestyksessä tahansa. Kahdeksaa jaksoa ei ole numeroitu, vaan ne on nimetty värien mukaan. Ajatus on, että katsoja voi valita järjestyksen itse tai antaa Netflixin algoritmin valita.

Jos finaalijakson jättää viimeiseksi, Kaleidoscope-sarjan mahdollisia erilaisia katselujärjestyksiä on yhteensä 5 040.

White-niminen finaalijakso on kuitenkin tarkoitettu katsottavaksi viimeisenä. Siinä esitellään päätapahtuma, ryöstö. Muut jaksot käsittelevät ryöstöön valmistautumista noin 25 vuoden ajalta eri näkökulmista. Katsojan valitsema jaksojärjestys vaikuttaa esimerkiksi siihen, kenen hahmon näkökulmasta tarinaa seuraa.

Sarja saa ajattelemaan, voisiko television katselu olla tulevaisuudessa entistä useammin tällaista: interaktiivista ja pelimäistä? Jos kaipaat jotain vähän erilaista, tarkasta tämä!

4. Kullannuput, 2. kausi (Yle Areena)

Tessalle (vas. Aamu Milonoff) ja Marlalle (oik. Reetta Ylä-Rautio) sattuu ja tapahtuu Kullannupuissa. Ja jos ei satu, niin Marla (Reetta Ylä-Rautio) keksii kyllä jotain.

Kullannuput-sarjan ensimmäinen kausi oli raikas, hauska ja sopivan ronski. Samoilla sanoilla voi kuvailla myös juuri ilmestynyttä toista kautta.

Sarja kertoo ystävyydestä ja äiti–tytär-suhteesta, mutta myös kahden eri sukupolven kasvukivuista. Toisella kaudella Tessa (näyttelijä Saana Koivisto on vaihtunut Aamu Milonoffiksi) täyttää 18, mikä saa äidin (Jessica Grabowsky) kriiseilemään.

” Kullannupuissa ei ole jäänteitä menneiden vuosikymmenten tunkkaisesta Suomi-komediasta.

Tessalle kriisejä aiheuttavat ihmissuhteet. Kun Tessa alkaa tapailla hieman kokeneempaa Fridaa, on selvitettävä, mitä naiset oikein haluavat seksissä. Onneksi Tessalla on bestis Marla (Reetta Ylä-Rautio), jolla on ratkaisu asiaan kuin asiaan. Marlaa näyttelevä Ylä-Rautio oli ensimmäisellä kaudella ilmiömäinen – ja sitä hän on edelleen.

Lapsen itsenäistyminen saa Annan (Jessika Grabowsky) pohtimaan omia valintojaan. Vierellä on paras kaveri Jasmin (Emilia Vuorisalmi).

Olga Palon, Jarno Lindemarkin ja Sarri Schonertin oivallinen käsikirjoitus naurattaa, ja he ovat kirjoittaneet osan hahmoista, esimerkiksi Annan parhaan ystävän Jasminin (Emilia Vuorisalmi), ihanan överiksi. Ohjaaja Viivi Huuskan viuaalinen kädenjälki on kuin vaahtokarkkia.

Sarjan teemoihin voivat samastua niin Z-sukupolven edustajat kuin keski-ikäistyvätkin. Kullannuput on raikasta komediaa, jossa ei ole jäänteitä menneiden vuosikymmenten tunkkaisesta Suomi-komediasta.

5. Musta valo (C More)

Maria Sid näyttelee rikostutkija Annaa, Elias Salonen hänen Niko-poikaansa.

Petri Karran rikosromaaniin perustuvassa Musta valo -sarjassa rikostutkija Anna Valli (Maria Sid) alkaa tutkia kovan luokan rikollispomon Lefa Halmeen (Tommi Korpela) pojan katoamista.

Tutkimuksia sekoittaa Annan oma poika (Elias Salonen, Aikuiset, Piiritys), joka on sekaantunut tapaukseen. Anna joutuu melkoiseen ristituleen, kun joutuu keksimään keinoja, miten hoitaisi työnsä, mutta suojelisi myös poikaansa. Asiaa ei auta se, että Annalla on menneisyys rikollispomo Lefa Halmeen kanssa.

Ja kun soppaan sotkeutuu myös Annan puoliso Henrik (Samuli Edelmann), avioparilla on kiire peitellä jälkiään ja salata toisiltaan asioita.

Samuli Edelmann näyttelee Maria Sidin puolisoa ja lasten isää Henrik Vallia.

Musta valo on psykologinen trilleri, jossa jännitys tiivistyy jakso jaksolta. Se saa katsojan miettimään, mitä vanhempi on valmis tekemään lapsensa puolesta – ja mitä kaikkea parisuhde kestää. Sarjassa on vain kuusi jaksoa, joten sen katsoo parissa päivässä.

6. Drinkkimestarit (Netflix)

Tässä ei tehdä mitään perusdrinkkiä!

Vai sittenkin jotain ihan muuta? Jos et jaksa keskittyä raskaisiin juonikuvioihin, vaan kaipaat kevyttä hupailua, on Netflixin Drinkkimestarit (Drink Masters) valintasi. Sarjassa huipputaitavat ammattilaiset esittelevät drinkintekotaitojaan ja kilpailevat 100 000 dollarin palkinnosta.

” Suurta juonitteludraamaa kisaan ei ole käsikirjoitettu.

Sarja on kuin mikä tahansa kokkikisa, mutta paistinpannujen ja perunoiden sijasta pääosassa ovat juomat. Jaksoissa luodaan uusia versioita klassikkodrinkeistä, sekoitetaan juomia hedelmistä ja kasveista ja loihditaan tulisia cocktaileja. Kilpailijat ovat mukana tosissaan, mutta suurta juonitteludraamaa kisaan ei ole käsikirjoitettu.

Drinkkimestareiden juomaluomukset hivelevät silmää.

Drinkkimestareista on ilmestynyt yksi kausi, yhteensä 10 jaksoa, joten sen nautiskelee nopeasti. Tavalliselle tallaajalle suurin osa tekniikoista (rasvapesu, siis mikä?) on täyttä hepreaa. Miten monimutkaista drinkkien teko voikin olla! Vielä kun pääsisi maistamaan – mielikuvitus ei nimittäin riitä, kun yrittää miettiä, miltä nämä taideteokset maistuvat.

Katsoessa alkaa taatusti janottaa, joten viereen kannattaa varata lasillinen virkistävää juomaa – holitonta tai holillista oman maun mukaan, tietysti.

