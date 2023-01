Nyt selvisi, mitä ruoka-aineita suomalaiset välttelevät eniten – yllättävä yhdistelmä jakoi kansan kahtia

Maistuuko kansalle raaka sipuli, korianteri tai homejuusto? Selvitimme, mitkä ruoka-aineet saavat suomalaiset nirsoilemaan.

Ruoka-aineiden välttelyn taustalla voi olla allergia tai tietynlainen ruokavalio, mutta joskus tiettyjä ruokia vältellään puhtaasti makumieltymysten vuoksi. Jokaisella lienee ainakin jokin ruoka-aine tai ruokalaji, josta ei erityisemmin välitä.

Kun välttelee huomattavan monia ruokia niiden maun tai vaikkapa koostumuksen vuoksi, voidaan puhua jo nirsoudesta. Se voi herättää tunteita myös niissä, jotka ovat itse kaikkiruokaisia: kaverin tai kumppanin nirsoilu ärsyttää monia suomalaisia. Kerroimme aiheesta aiemmassa jutussamme:

Mutta mitkä ruoat ovat niitä, jotka eivät useimmiten ihmisille maistu?

Selvitimme hiljattain, mitä ruoka-aineita suomalaiset karttavat. Laadimme leikkimielisen kyselyn, jossa sai vastata ruokamieltymyksiä koskeviin kysymyksiin. Lähtöoletuksena oli, että vastaajalla ei ole ruoka-aineallergioita tai erityisruokavaliota. Jos et ole vielä vastannut kyselyyn, pääset siihen tästä.

Tähän mennessä lähes 150 000 ihmistä on vastannut kyselyyn.

Kyselyssä oli mukana sellaisia ruoka-aineita, joiden usein ajatellaan inhottavan monia. Niitä ovat esimerkiksi oliivit, homejuusto, raaka sipuli, sienet, merenelävät ja hampurilaisen välissä olevat suolakurkut.

Yllättäen kävi ilmi, että kaikki edellä mainitut kelpaavat valtaosalle kyselyyn vastanneista:

Raaka tomaatti kelpaa 88 prosentille vastaajista.

Suolakurkut kuuluvat hampurilaisen väliin – tätä mieltä on peräti 87 prosenttia vastaajista.

Raaka sipuli maistuu 84 prosentille vastaajista.

Sinihomejuusto pizzassa kelpaa peräti 81 prosentille vastaajista.

Sienet maistuvat 75 prosentille vastaajista.

Rapuja syö 71 prosenttia vastaajista.

Oliivit salaatin seassa eivät nekään häiritse valtaosaa. Niitä syö 68 prosenttia vastaajista.

Vältetyimpien listalle nousivat sen sijaan jokseenkin yllättävät ruoka-aineet. Niistä kaikki ovat sellaisia, joita suomalaisten ruokapöydässä ei vielä joitakin kymmeniä vuosia sitten juuri nähty.

Tässä ne tulevat: kolme ruokaa, joita vältellään eniten.

3. Raaka kala

Kyselyyn vastanneista 41 prosenttia – kaksi viidestä – kertoi jättävänsä väliin sushit, joissa on raakaa kalaa. Kenties niljakas suutuntuma on syynä siihen, ettei raaka kala maistu monille.

2. Korianteri

Usein aasialaisista ruoka-annoksista löytyvä korianteri on tunnettu siitä, että se jakaa makumieltymyksiä. On tieteellisesti tutkittu, että korianteri maistuu joidenkin suussa pahalta. Makua kuvaillaan usein saippuamaiseksi. Se, miten korianterin maistaa, on geneettistä.

Lähes puolet kyselyyn vastanneista kertoi, että korianteri maistuu heidän suussaan saippualta. Siksi se jätetään mieluummin lautaselta pois.

1. Kookos ja rusinat

Tämä tulos todella yllätti! Kaikkein kiistellyimmäksi ruoka-aineeksi kyselyssä nousivat rusinat ja kookos. Kysymys koski mysliä: jos tarjolla on vain mysliä, jossa on rusinoita ja kookosta, jätetäänkö se kauppaan vai sujautetaanko ostoskoriin?

Kysymys jakoi kansan tasan kahtia. Puolet ilmoitti testaavansa mielellään rusina-kookosmysliä, kun taas puolet sanoi, että mysli jää suosiolla hyllyyn.

