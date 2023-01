Kumman valitset, unen vai seksin? Vastaa 13:een kysymykseen ja saat tietää, käytätkö aikaasi samoihin asioihin kuin muut suomalaiset

Onko uni sinulle tärkeämpää kuin seksi tai liikunta? Jos on pakko valita, vietätkö mieluummin aikaa ystävien vai kumppanin kanssa? Vastaa kysymyksiin ja kerro, mitä asioita priorisoit arjessasi.

Vuorokaudessa on 24 tuntia, ja jokainen käyttää ne omalla tavallaan. Moni on kuullut tutut nyrkkisäännöt siitä, että noista tunneista 8 olisi hyvä käyttää nukkumiseen, 8 työntekoon ja 8 muuhun elämään.

Harvalla päivät kuluvat kuitenkaan näin säännönmukaisesti. Joskus tulee nukuttua vähemmän, joskus työt vievät pidemmän ajan, joskus aika ei tunnu millään riittävän kaikkien arjen askareiden hoitamiseen.

Usein kyse on siitä, mitä asioita kukin priorisoi. Jos on mahdollisuus nukkua pidempään, tekeekö sen – vai nouseeko varhain pyykkäämään tai ulkoilemaan? Jos illalla on ylimääräistä aikaa, valitseeko mieluummin käyttää sen kumppanin kanssa vai tv:tä katsellen?

Nyt selvitetään, mitä asioita suomalaiset priorisoivat arjessaan!

Kokosimme alle joukon arkeen liittyviä kysymyksiä ja tilanteita. Pohdi, miten todennäköisesti toimisit kussakin tilanteessa ja valitse haluamasi vastausvaihtoehto. Vastattuasi näet, miten muut suomalaiset ovat kysymyksiin vastanneet.

