Pöly, Klapi, Raivomieli – testaa arvaatko, mitkä nimet hylättiin ja mitkä hyväksyttiin Suomessa

Testi paljastaa, erotatko nimilautakunnan hylkäämät etunimet ihan oikeista, hyväksytyistä nimistä.

Haluaisitko antaa hypoteettiselle lapsellesi tai itsellesi nimeksi Sukka, Kyliex, Rontti tai Karhukuningas?

Muun muassa tällaisia nimiä Suomessa on viime vuosina haettu lapselle tai itselle, mutta nimilautakunnalta ei ole lupaa herunut.

Oikeusministeriön alla toimiva nimilautakunta julkaisee vuosittain listan nimiehdotuksista, jotka se on hylännyt ja hyväksynyt. Osa nimistä on vastasyntyneelle lapselle haettuja nimiä, osaa on haettu itselle nimimuutoksen yhteydessä.

Suurin osa ehdotetuista etunimistä hyväksytään suoraan. Nimilautakuntaan päätyvät sellaiset, joiden lainmukaisuudesta Digi- ja väestötietovirasto haluaa varmistua.

Valtaosa käsittelyyn tulevista nimistä koskee aikuisen nimenvaihtoa. Esimerkiksi viime vuonna käsitellyistä etunimiasioista vain noin 30 koski vauvoja.

Nimen hyväksynnässä otetaan nimilain mukaan huomioon seuraavat asiat:

Nimi ei saa olla sopimaton.

Nimen käytöstä ei saa aiheutua ilmeistä haittaa.

Nimen tulee olla vakiintunut samalle sukupuolelle, eikä se saa olla selvästi sukunimityyppinen. Vuoden 2019 alussa voimaan astuneen uuden etu- ja sukunimilain mukaan esimerkiksi tyypillisesti tytölle annettava etunimi voidaan hyväksyä pojalle, jos se on väestötietojärjestelmän mukaan jo viidellä elossa olevalla saman sukupuolen edustajalla.

Etunimen tulee olla kotimaisen nimikäytännön mukainen.

Poikkeuksia voidaan tehdä, jos perheestä löytyy yhteys toiseen valtioon, jonka etunimikäytäntöä haettu nimi vastaa.

Nimilautakunnan listat hylätyistä nimistä on uutisoitu mediassa, ja ne herättävät aina ihmetteleviä ja hilpeitä kommentteja. Toisaalta myös hyväksytyt etunimet ovat usein varsin omaperäisiä ja hauskoja. Joskus on jopa vaikea arvata, minkä vuoksi jokin nimi on päätynyt hyväksyttyjen ja toinen samantyyppinen hylättyjen listalle.

Miten on: luuletko, että osaat erottaa hyväksytyt uutuusnimet hylätyistä nimistä?

Laadimme testin vuonna 2022 hyväksytyistä ja hylätyistä nimistä. Tehtäväsi on arvata, mitkä nimistä ovat lautakunnan hylkäämiä – ja minkä nimisiä ihmisiä Suomesta löytyy oikeasti juuri tälläkin hetkellä.

