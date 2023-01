”Mua polttaa liekit ___!” Testaa, miten hyvin muistat 2000-luvun hittibiisien sanat – vain todellinen musamaisteri saa yli 10 oikein

Me Naisten biisivisa paljastaa, kuinka hyvin muistat 2000-luvun alkupuolen kotimaiset hittikipaleet.

Vieläkö muistat Gimmelin, Nylon Beatin, Indican ja Tiktakin?

Esimerkiksi näiden – jo toimintansa lopettaneiden yhtyeiden – sekä monien muiden kotimaisten huippuartistien kappaleet siivittivät iki-ihanan nollarin alkuaikoja.

Vaikka 2000-luvun alusta on vierähtänyt jo parikymmentä vuotta, elävät nämä hittikappaleet yhä tänäkin päivänä radioiden soittolistoilla ja karaokebaareissa.

Me Naiset on aiemminkin testannut suomalaisten biisikärpästen muistia muun muassa ysärin ja kasarin hittibiisejä koskevilla testeillä, mutta nyt on aika selvittää, kuinka hyvin mieleesi muistuu nollarilta tutut suosikkikappaleet. Onnea matkaan!

Jos testi ei näy yllä, pääset tekemään sen tästä.

