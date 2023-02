Kulinaristin ei tarvitse poistua Tukholman vanhankaupungin kujilta. Trendikäs ruokakulttuuri yhdistää ruotsalaismakuja kansainvälisiin tuuliin.

Tukholman vanha kaupunki on täynnä idyllisiä ravintoloita. Turistia vaivaa Gamla stanissa ainoastaan runsaudenpula. Pitäytyäkö paikallisherkuissa vai hyppäisikö lentävän maton kyytiin ja suuntaisi makumatkalle vaikkapa Libanoniin?

Listasimme alle Tukholman vanhankaupungin ihanimmat ruokapaikat.

1. Tuttua ja turvallista

Tuttuja ruotsalaisia perinneherkkuja tarjoilee muun muassa kotoisa Kryp In. Pienessä ravintolassa on tiivis tunnelma, ja listalta löytyy sesonkituotteita. Marraskuussa herkuteltiin kantarellisopalla ja puolukkahilloon kastetulla porolla.

Kryp In sijaitsee Gamla stanin historiallisella ja kenties kauneimmalla kadulla eli Prästgatanilla.

Stockholms Gästabudissa miljöö on mukava ja pöytiin kannetaan lihapullia, paistettua lohta ja kalasoppaa. Miten mutkatonta! Aurinkoisella säällä asiakkaat voivat paistatella päivää ja tihrustella ohikulkijoita pienellä terassilla.

Stockholms Gästabud sijaitsee Österlånggatanilla.

Vanhan kaupungin kiistattomin ruotsalaisklassikko lienee silti vuodesta 1722 palvellut Den Gyldene Freden. Näyttävien kristallikruunujen alla ovat todennäköisesti herkutelleet myös kivenheiton päässä asustelevat kuninkaalliset. Kyllä heidän kelpaa, sillä ravintolatarjonta yltää kotikulmillakin kuninkaalliselle tasolle.

2. Lounas vai sittenkin kanelbulle?

Gamla stannin suloisin lounaskahvila lienee Stortorgetin laidalla sijaitseva Kaffekoppen. Kauniissa salongissa on vilkas ja lämminhenkinen tunnelma. Hankalaa on ainoastaan päättää, valitseeko lounaaksi päivän keiton, lasagnen, voileivän vai sittenkin uunituoreen korvapuustin.

Viihtyisä Kaffekoppen sijaitsee osoitteessa Stortorget 20.

Trendikäs Café Schweizer tarjoilee päivän lounasta ja jättimäisiä katkarapuvoileipiä. Se sopii, sillä ilman mehevää toast skagenia ei Ruotsista sovi poistua.

Cafe Schweizer löytyy Västerlånggatanin päädystä.

3. Tuulahduksia Välimereltä

Gamla stanissa italialainen keittiö on vahvassa asemassa. Ja miksei olisi, ruoka on tunnetusti herkullista. Tre Valvin miljöö on tunnelmallinen kellarikattauksineen, ja keittiössä valmistuu aitoja napolilaisia pizzoja.

Herkullista pizzaa tarjoilee Tre Valv osoitteessa Järntorget 83.

Västerlånggatanilla sijaitseva perinteikäs Paganini on fiilikseltään hippusen kotoisampi. Sen monipuolinen ruokalista saa veden herahtamaan kielelle.

Paganinin ruokalista on täynnä italialaisia herkkuja.

4. Kuin Tuhannen ja yhden yön sadusta

Kenties ikimuistoisin illalliselämys odottaa Lilla Nygatanilla sijaitsevassa libanonilaisessa ruokataivaassa. Kauniisti kimalteleva Oummi tarjoilee kokonaisvaltaisen herkuttelumatkan.

Aloita ilta baarin puolella baarimestarin loihtimalla cocktaililla. Ilmiömäiset drinksut ovat maineensa väärti.

Oummin cocktaileja ei kannata jättää väliin.

Oummi-menu (noin 40 euroa per syöjä) sisältää 13 ruokalajia, jotka kannetaan pöytään yhdeltä seisomalta. Maut nostavat kasvoille tyytyväisen virneen.

Paikka on yksi vanhankaupungin suosituimmista, joten varaa pöytä etukäteen!

Oummissa syö vatsansa taatusti täyteen!

5. Pala suloista Pariisia

Bistro Pastis on kaunis kulmakuppila rauhallisella Baggensgatanilla. Ranskalaistunnelma kynttilöineen tulvii ulos ovista ja ikkunoista. Listalla on ranskalaisen keittiön lippulaivoja kuten ankkaa, sinisimpukoita ja muita mereneläviä.

Suloinen Bistro Pastis sijaitsee sopivasti syrjässä Stortorgetista sekä vilkkailta turistikaduilta.

6. Absolut fine dining!

Skeppsbron 10 houkuttelee fiinin ruoan ja hienojen kattausten ystäviä. Leikkisyys, innovatiivisuus ja korkea laatu ovat luksusravintolan avainsanoja. Listalla vilahtelevat hummeri, osterit, kuningasrapu, sorsa ja omena paahdetulla bourbounilla. Absolut snyggt!

Nämä herkut eivät ole ihan halpoja: ylistetyn ravintolan menukokonaisuus maksaa noin 120 euroa.

