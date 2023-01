Main ContentPlaceholder

Vapaalla

Oletko haka matikassa? – 13 laskutehtävää paljastaa, kuinka hyvin suoriudut päässälaskuista

Kun laskin on aina saatavilla, ei aivoja tule juuri jumpattua. Me Naisten päässälaskutesti paljastaa, millaisessa terässä laskupääsi on.

Näihin laskuihin ei edes kolmen käden sormet riitä.