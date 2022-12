Listasimme tämän vuoden 10 parasta draamasarjaa – jos et vielä nähnyt näitä, tiedät mitä tehdä

Kaipaatko koukuttavaa katsottavaa? Valitsimme kuluneen vuoden kiinnostavimmat ulkomaalaiset draamasarjat romantiikan, jännityksen ja nuortensarjojen ystäville.

Vuoden 2022 televisiotarjonta oli varsin kiinnostava. Oli uusia tulokkaita ja vanhojen suosikkien uusia kausia, jotka nousivat puheenaiheiksi meillä ja maailmalla.

Jos jotkut vuoden suosikkisarjat menivät ohi, ei hätää – valitsimme vuoden parhaat puolestasi. Listasimme tähän juttuun kymmenen vuonna 2022 ilmestynyttä ulkomaalaista draamasarjaa, jotka juonenkäänteillään tempaavat mukaansa.

Osa listatuista sarjoista on perinteistä draamaa, osassa genret sekoittuvat ja draama yhdistyy esimerkiksi rikoksiin tai romantiikkaan. Mukana on vuoden aikana ilmestyneitä uusia sarjoja sekä sarjoja, joista ilmestyi uusi kausi tänä vuonna.

1. The Crown (kausi 5)

Dianan (Elizabeth Debicki) ja Charlesin (Dominic West) avioliitto sortuu The Crownin viidennellä kaudella.

Missä: Netflix

Kehuttu ja kiistelty The Crown palasi marraskuussa uusin jaksoin. Kuningatar Elisabet II:n valtakaudesta kertovan, historiallisiin tapahtumiin pohjautuvan sarjan viides tuotantokausi sijoittuu vuosiin 1991–1997. Tuolloin brittihovissa kuohui: sekä Charles ja Diana että prinsessa Anne erosivat tahoillaan.

Kausi herätti jo ennen ilmestymistään närää niin hovissa kuin brittimediassakin. Kuninkaallisten näkökulmasta se onkin kiusallinen, sillä Charlesin yksityiselämän skandaalit kaivetaan esiin juuri, kun tämä on noussut maan hallitsijaksi.

Draamannälkäisille The Crown on kuitenkin mannaa. Upealta näyttävä sarja pitää otteessaan. Elizabeth Debicki on loistava Dianan roolissa. Elisabetia näyttelee Imelda Staunton, joka tunnetaan muun muassa Harry Potter ja Feeniksin kilta -elokuvan Dolores Pimentona.

2. Euphoria (kausi 2)

Zendayan roolisuoritusta huumeriippuvaisena Ruena on suitsutettu.

Missä: HBO

Valtavaksi hitiksi noussut Euphoria on visuaalisesti televisio- ja suoratoistohistorian parhaimmistoa. Amerikkalaisteinien bileiden, ihmissuhteiden ja huumeiden täyttämästä elämästä kertovasta sarjasta on tullut tietynlainen sukupolvikokemus. Sarja on täynnä uuden sukupolven lahjakkaita näyttelijätähtiä, ja pääroolin tehnyt Zendaya on palkittu työstään kahdella Emmyllä.

Toinen kausi on jopa ensimmäistä upeampi. Draaman kaari tiivistyy entisestään, hahmot vetävät vahvemmin mukaansa ja katsoja saa pidätellä hengitystään niin juonenkäänteiden kuin kutkuttavan visuaalisuudenkin edessä.

Kauden loppua kohden tunnelma on jo niin intensiivinen, että sarjaa on vaikea katsoa aloillaan. Sarjan suosio on helppo ymmärtää, mutta vaikea kuvailla. Se kannattaa jokaisen todistaa itse.

3. Young Royals (kausi 2)

Ruotsin prinssi Wilhelm (Edving Ryding) rakastuu työväentaustaiseen Simoniin (Omar Rudberg).

Missä: Netflix

Ruotsalainen teinidraama Young Royals on kerännyt valtavan fanijoukon. Jotain suosiosta kertoo, että sarjan päätähdet vierailivat hiljattain Yhdysvalloissa Jimmy Fallonin luotsaamassa The Tonight Show -keskusteluohjelmassa.

Sarja kertoo kuvitteellisesta ruotsalaisesta prinssi Wilhelmistä (Edvin Ryding), joka joutuu sisäoppilaitokseen. Siellä hän tapaa työväenluokkaan kuuluvan Simonin (Omar Rudberg). Pojat rakastuvat, ja kielletty romanssi saa molempien elämän sekaisin.

Young Royals on paras pohjoismaalainen nuorisosarja sitten norjalaisen Skamin. Toinen kausi käsittelee muun muassa mielenterveysongelmia, etuoikeuksia ja yksinäisyyttä. Parasta on pääkaksikon välillä kipinöivä kemia. Etenkin 19-vuotias Ryding tekee upean roolisuorituksen.

4. Stranger Things (kausi 4)

Jonathan (Joe Keery), Nancy (Natalia Dyer), Robin (Maya Hawke) ja Eddie (Joseph Quinn) yrittävät selvittää Vecna-hirviön mysteeriä Stranger Thingsin neljännellä kaudella.

Missä: Netflix

Kauhua, scifiä, draamaa, mysteeriä, komediaa. Ehkä kasarinostalgiaa tihkuvan Stranger Thingsin megasuosio piilee juuri siinä, että se onnistuu tarjoamaan jokaiselle jotakin. Kesällä ilmestynyt neljäs kausi sinkosi saman tien Netflixin katsotuimmaksi, ja se saattaa olla koko sarjan paras.

Hahmoja sarjassa piisaa, ja tällä kaudella seurataan kolmea eri tarinaa. Kaliforniaan muuttanut Eleven (Millie Bobby Brown) joutuu eroon ystävistään. Joyce (Winona Ryder) saa mystisen paketin ja lähtee pelastusretkelle kohti Venäjää. Kotona Hawkinsissa loput teini- ja lapsihahmot taistelevat uutta hirviötä, Vecnaa, vastaan.

Neljäs kausi on niin jännittävä, että se on pakko ahmia kerralla. Parasta antia on uusi hahmo Eddie Munson (Joseph Quinn). Musiikki näyttelee sarjassa jälleen isoa roolia. Kate Bushin klassikkohitti Running Up That Hill nousi sarjan myötä Tiktok-hitiksi sekä Spotifyn kuunnelluimpien listalle Suomessa ja maailmalla.

5. Devil in Ohio

Emily Deschanel näyttelee psykiatri Susannea, Madeleine Arthur Mae Dodd -nimistä tyttöä.

Missä: Netflix

Draamatrilleri Devil in Ohio roikkui ilmestyessään Netflixin katsotuimpien listalla. Alkuasetelma on tämä: tienpientareelta löytyy Mae Dodd -niminen tyttö, joka viedään sairaalaan. Sairaalassa tyttö ei puhu, minkä takia paikalle kutsutaan psykiatri Susanne Mathis. Psykiatri haluaa selvittää tytön taustoja, mutta ei voi tehdä sitä ilman, että se vaikuttaisi hänen omaan perhe-elämäänsä.

Jännitys säilyy loppuun asti, sillä katsoja yllätetään juuri sopivasti ja taustojakin paljastetaan ripotellen. Sen lisäksi, että sarjassa joutuu pidättämään ajoittain hengitystään, katsoja pääsee high school -maailmaan. Kliseitä tai väkivaltaa kammoaville katsojille sarja ei kuitenkaan sovellu.

6. Heartstopper

Nick (Kit Connor) ja Charlie (Joe Locke) ihastuvat Heartstopperissa.

Missä: Netflix

Draamaa on monenlaista – ja tämä suursuosioon noussut sarja on siitä romanttisimmasta päästä. Brittiläisen Alice Osemanin sarjakuvaan perustuva Heartstopper kertoo teini-ikäisestä Charlie Springistä (Joe Locke), joka iskee silmänsä rugbypelaaja Nick Nelsoniin (Kit Connor).

Heartstopper kuvaa hurmaavasti nuorta ihastumista. Se kertoo rakkaudesta ja ystävyydestä, mutta ennen kaikkea itsensä ja toisten hyväksymisestä. Lähes kaikki sarjan hahmot kuuluvat seksuaali- tai sukupuolivähemmistöihin.

Teinisarja on virkistävää ja toisaalta katkeransuloista katsottavaa myös aikuisille. Monet nettiarviot toistavat samaa: olisipa tällainen ollut olemassa jo omassa nuoruudessani. Heartstopper on kaikessa herttaisuudessaan niin ihana, että vähän itkettää.

7. Anatomy of a Scandal

Rupert Friend ja Sienna Miller näyttelevät pääosia Anatomy of a Scandalissa.

Missä: Netflix

Minisarja Anatomy of a Scandal alkaa mystisissä merkeissä. Brittiministeri James Whitehouse (Rupert Friend) kertoo vaimolleen Sophielle (Sienna Miller) tehneensä ”helvetin ison virheen”. Tuosta hetkestä lähtien sarja imaisee mukaansa niin tiukasti, että kaikki kuusi jaksoa on hetkessä katsottu.

Jamesia epäillään rikoksesta, mutta teon taustat alkavat selvitä vasta sarjan loppupuolella. Päähenkilö on kuitenkin Sophie, joka seuraa sivusta miehensä oikeudenkäyntiprosessia ja pohtii samalla rooliaan ministerin vaimona.

Downton Abbey -sarjan faneja ilahduttaa se, että Granthamin jaarlin Mary-tyttären roolissa nähty Michelle Dockery on sarjassa mukana syyttäjänä.

8. House of the Dragon

Rhaenyra Targaryen (Emma D’Arcy) on kruununperillinen, mutta hallitsijan roolia havittelee myös setä Daemon Targaryen (Matt Smith).

Missä: HBO

Game of Thronesin esiosaa odotettiin innolla ja varauksella. Voisiko supersuositun mutta monien mielestä kehnosti päättyneen sarjan ”uusi versio” toimia? Kymmenen jakson aikana House of the Dragon onnistui kuitenkin vakuuttamaan katsojat.

Sen tapahtumat käynnistyvät noin 200 vuotta ennen GoT:ia. Westerosia hallitsee lohikäärmeistään tuttu Targaryenin suku, joka alkaa hajota sisäisten kahinoiden vuoksi. Fokus on vahvasti naisten asemassa: voiko nainen periä valtaistuimen ensimmäistä kertaa vai syttyykö siitä sota?

Sarja ei edeltäjänsä tavoin ole herkimmille, sillä se sisältää runsaasti väkivaltaa. GoT:n katsojat muistanevat myös, että insesti on iso osa Targaryeneiden suvun historiaa – sitäkin nähdään. Draamaa ja juonittelua ei kuitenkaan puutu, käsikirjoitus toimii ja visuaalisesti sarja on upea. Näyttelijäsuoritukset ovat vahvoja: etenkin prinsessa Rhaenyraa vanhempana näyttelevä Emma D’Arcy vakuuttaa.

9. Dahmer – Hirviö: Jeffrey Dahmerin tarina

Evan Peters näyttelee hyytävästi sarjamurhaajaa.

Missä: Netflix

Tämä tositapahtumiin perustuva sarja ei todellakaan ole leppoisaa katsottavaa: sen päähenkilö on murhannut 17 ihmistä. Sarja on raaka, mutta myös koukuttava ja katsomisen arvoinen. Evan Peters tekee uskottavan roolisuorituksen Dahmerina.

Ryan Murphyn ohjaama rikossarja aiheutti ilmestyessään paljon keskustelua. Osa on paheksunut sarjaa ja väittänyt sen romantisoivan murhamiestä. Joidenkin Dahmerin uhrien omaisten mielestä Netflix hyödyntää omaisten traumaa.

Sarjaa on silti myös kiitelty. Se sisältää yhteiskuntakritiikkiä ja kertoo poliisin vallankäytöstä seksuaalivähemmistöjä ja tummaihoisia kohtaan. Dahmer olisi voitu saada kiinni useaan otteeseen, mutta poliisityötä ei tehty kunnolla. Sarjan tekijöiden mukaan he ovat halunneet keskittyä murhaajan sijaan uhreihin ja vialliseen oikeusjärjestelmään.

10. Bridgerton (kausi 2)

Katen (Simone Ashley) ja Anthonyn (Jonathan Bridgerton) hitaasti etenevää romanssia saadaan seurata kahdeksan jakson verran.

Missä: Netflix

Romanttinen draamasarja Bridgerton nousi ilmestyessään superhitiksi. Historiallinen mutta vahvasti fiktiivinen sarja ihastutti visuaalisella ilmeellään ja kohautti rohkeilla seksikohtauksillaan. Fanit odottivat toista kautta kuumeisesti, ja maaliskuussa odotus palkittiin.

Uudella kaudella ei kuitenkaan kuumia lemmenhetkiä juuri nähdä. Pääosassa on tällä kertaa Bridgertonin sisaruskatraan vanhin, Anthony (Jonathan Bailey), joka on vielä naimaton. Tarjokkaita olisi jonoksi asti, mutta perheensä maineesta vastuuta kantavalle Anthonylle ei kuka tahansa kelpaa.

Sitten kuvioihin astuu omapäinen Kate (Simone Ashley). Syttyy vihasuhde – vai onko se sittenkin rakkautta? Kutkuttava romanssi kytee hitaasti, ja parivaljakon katseet ja sanomattomat sanat tuntuvat katsojan vatsanpohjassa asti. Kausi on ensimmäistä viipyilevämpi, ja ehkä siksi jollain tapaa koukuttavampi.

