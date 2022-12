Oletko todellinen testitietäjä? Listasimme 18 Me Naisten suosituinta testiä – joko teit nämä kaikki?

Oletko kielinero, hissahikari, mantsamestari tai tirppatietäjä? Nautitko luonneanalyyseistä tai muistipeleistä? Jos vastasit kyllä edes yhteen edeltävistä, tämä listaus on sinulle.

Me Naiset on julkaissut tänäkin vuonna kymmeniä uusia testejä, joissa on voinut testata omaa tietämystään.

Ja täältä pesee vielä oikein olan takaa! Tähän juttuun on listattu 18 Me Naisten testiä, jotka ovat saavuttaneet suuren suosion vuonna 2022. Tämän pläjäyksen jälkeen olet taatusti paremmin perillä itsestäsi ja omasta tietämyksestäsi.

Testaa kielipääsi!

1. Kuinka laaja englannin sanavarastosi on?

Kieliopin hallitsemisen ja kielen puhumisen lisäksi vieraan kielen taitoja voidaan mitata sanavaraston avulla. Tämä testi paljastaa, miten hyvin selviäisit 9. luokan englannin sanakokeesta.

Tee testi: Kuinka laaja englannin sanavarastosi on? Testaa, miten pärjäisit yläkoulun kokeessa – vain kielinerot saavat kaikki 14 oikein

2. Selviäisitkö yläkoulun ruotsin kokeesta?

Onko ruotsin kielioppi hallussa vai hukassa? Tämä testi paljastaa, onko peruskoulun ruotsin tunneista jäänyt mitään päähän. Lycka till!

Tee testi: Selviäisitkö yläkoulun ruotsin kokeesta? Armoton 14 kysymyksen testi kertoo, kuinka ruosteessa ruotsisi on

3. Osaatko nykysuomea?

Mikä on hollantilainen ote? Entä haisunäätätukka? Tämä testi paljastaa, miten hyvin tiedät uudissanojen merkityksen.

Tee testi: Nyt testataan, osaatko nykysuomea! Jos saat kaikki 10 oikein, sanavarastosi on ajan tasalla

4. Tiedätkö, mitä tutut latinankieliset lauseet tarkoittavat?

Latinankieliset sananparret ovat tuttu näky niin sisustustauluissa kuin tatuoinneissakin. Nyt on aika selvittää, kuinka hyvin tunnistat kuolemattomat lausahdukset suomeksi.

Tee testi: Tiedätkö, mitä kuolemattomat lauseet oikeasti tarkoittavat? Tartu testiin, josta vain todellinen latinisti saa täydet pisteet

5. Osaatko sanoa 10 kielellä kiitos?

Jonna Tervomaan Rakkauden haudalla -coverissa lauletaan, että ”osaan sanoa kymmenellä kielellä kiitos”. Kuinka monella kielellä sinä osaat kiittää?

Tee testi: Osaatko sanoa 10 kielellä kiitos? Nyt se selviää – tässä testissä pärjäävät vain kielitaiturit

Mitä on jäänyt mieleen koulun oppitunneilta?

6. Tunnistatko Suomen luonnon eläimet?

Karhun, suden ja ketun tuntee jokainen, mutta melko harva erottaa vaikeuksitta toisistaan peurat ja kauriit, pienet jyrsijät tai erilaiset linnut. Testaa, kuinka hyvä eläintietäjä olet.

Tee testi: Tunnistatko nämä Suomen luonnossa asustavat eläimet yhden kuvan perusteella? Jos saat kaikki 12 oikein, olet todellinen tietäjä

7. Kuinka hyvin tunnistat linnut?

Onko lintu sinulle lintu, vai näetkö siivekkäissä eroja – peipposen, rastaan tai hempon? Tällä testillä saat ajantasaisen katsauksen omaan lintutietouteesi.

Tee testi: Tunnistatko nämä 15 lintua yhden kuvan perusteella? Jos saat yli 10 oikein, olet todellinen tirppatietäjä

8. Selviäisitkö yläasteen historian kokeesta?

Pettuleipää, savottoja ja huutolaisia. Nyt on aika testata, kuinka muutaman vuosisadan takaiset tapahtumat Suomen historiasta muistuvat mieleen.

Tee testi: Testaa, selviäisitkö yläasteen historian kokeesta! Vain todelliset hissahikarit saavat yli 9 oikein

9. Läpäisisitkö yläkoulun yhteiskuntaopin kokeen?

Kuinka paljon tiedät taloudesta, työelämästä, politiikasta ja suomalaisesta yhteiskunnasta? Testaa, hallitsetko yhteiskuntaopin yhtä hyvin kuin ysiluokkalainen!

Tee testi: Pääsisitkö läpi yläkoulun yhteiskuntaopin kokeesta? Testaa, kuinka hyvä yleistietämyksesi on – 11 oikein on jo huipputulos

10. Osaatko sijoittaa Suomen maakunnat kartalle?

Suomessa on vuodesta 2011 asti ollut 19 maakuntaa. Mutta kuinka hyvin osaat sijoittaa ne kartalle?

Tee testi: Osaatko sijoittaa Suomen maakunnat kartalle? Vain todelliset mantsanerot saavat tässä testissä edes 7 oikein

11. Tunnistatko Euroopan maiden liput?

Pohjoismaiden ristiliput ovat lasten leikkiä, mutta tiedätkö, miltä näyttää Slovenian tai Monacon lippu?

Tee testi: Luuletko tuntevasi Euroopan maiden liput? Tee testi, josta vain todellinen lipputietäjä saa 14/14

Miten olisi viiltävä luonneanalyysi?

12. Oletko henkisesti nuori?

Tunnetko Tiktok-julkkikset, emojien käyttötarkoitukset ja viraaleimmat ilmiöt kuin omat taskusi? Varoitus: tämä testi ei ole helppo ennen vuotta 1996 syntyneille.

Tee testi: Testaa, oletko henkisesti nuori! Katso 10 kuvaa – jos tunnistat yli 8, olet todellakin ajassa kiinni

13. Kuinka suomalainen olet sielultasi?

Sisu, sauna ja salmiakki! Epätieteellinen, mutta osuva testi paljastaa, oletko sielultasi suomalainen vai olisiko sinun kenties pitänyt syntyä jonnekin ihan muualle?

Tee testi: Kuinka suomalainen todella olet sielultasi? Vastaa 14 kysymykseen, ja saat tietää kiistattoman totuuden

14. Kuulutko henkisesti keskiluokkaan?

Keskiluokkaisuus on paljon muutakin kuin palkkakuitin summa – se on elämäntapa. Tämä hassuttelutesti paljastaa, oletko sydämeltäsi keskiluokkainen.

Tee testi: Testaa, kuulutko henkisesti keskiluokkaan! Tuloista viis – tämä 12 kysymyksen testi kertoo totuuden sydämesi keskiluokkaisuudesta

15. Mitä pizzasi kertoo sinusta?

Maistuisiko pizza? Tässä testissä saat koota sellaisen – ja vastapalvelukseksi me kerromme aukottoman totuuden luonteestasi.

Tee testi: Valitse kuvista itsellesi pizza – saat viihteellisen luonneanalyysin, joka ei petä

Aivojumppaa

16. Tunnistatko arkiset asiat lähikuvista?

Kuinka helposti tunnistat arjen jokapäiväiset asiat, kun ne kuvataan tavallista lähempää tai odottamattomasta kuvakulmasta? Tämä visa paljastaa, kuinka tarkasti kiinnität huomiota yksityiskohtiin.

Tee testi: Testaa, tunnistatko arkiset asiat lähikuvista – jos saat yli yhdeksän oikein, olet melkoinen salapoliisi

17. Oletko ajan hermoilla?

Tunnetko nuorison käyttämät sanat, sosiaalisen median alustat, tämän hetken suosituimmat tv-sarjat ja fanitetuimmat julkkikset? Se selviää tietysti testaamalla.

Tee testi: Vain nykynuoret selviävät tästä testistä ongelmitta – jos saat yli 10 oikein, olet ajan hermolla

18. Miten hyvä muisti sinulla on?

Kuinka hyvin muistat asiat pelkistä valokuvista? Tällä testillä se selviää.

Tee testi: Nyt testataan, miten hyvä muisti sinulla on! Katso yhtä kuvaa 30 sekuntia ja vastaa 10 kysymykseen