Osaatko suomen kieltä ihan oikeasti? Testaa, miten pärjäät näissä kolmessa testissä – vain harva yltää täysiin pisteisiin

Nyt voit selvittää perinpohjaisesti, kuinka haka olet suomen kielessä! Kokosimme tähän juttuun kolme suosittua suomen kielen visaa tältä vuodelta.

Tämä testipaketti on kielioppi-intoilijan unelma.

Me Naiset on testannut vuosien varrella suomalaisten kielioppikuntoa useaan otteeseen. Kuluneen vuoden aikana julkaisimme muun muassa nämä kolme kiperää visaa, jotka paljastavat armotta kielitaitosi tason.

Nyt on aika selvittää, kuinka hyvin selviydyt tästä tukalasta visapaketista! Jos selviät testeistä kuivin jaloin, voit kruunata itsesi kielioppimestariksi.

1. Iki-ihanat yhdyssanat

Äärimmäisen kinkkinen yhdyssanatesti paljastaa, kuinka hyvin olet ollut hereillä äidinkielentunneilla. Tätä visaa on tehty vuoden aikana yli 220 000 kertaa, eikä lähes kukaan ole saanut testistä täysiä pisteitä. Miten sinun käy?

Jos testi ei näy yllä, pääset tekemään sen tästä.

2. Tiedätkö sanojen merkitykset?

Tässä visassa testataan sanavarastosi laajuutta. Osa testin sanoista lienee monille tuttuja, osa on murteellisia tai vanhahtavia, ja jokunen sivistyssanakin mahtuu mukaan.

Sanavarastovisaa on tehty tänä vuonna huimat 400 000 kertaa. Vain 8 prosenttia testaajista on saanut siinä 15/15 oikein – kokeile, oletko yksi heistä!

Jos testi ei näy yllä, pääset tekemään sen tästä.

3. Erityisen kiperä visa

Viimeisenä pääset testaamaan, miten sinulta sujuvat kielelliset kompastuskivet, joiden kanssa jopa suomen kielen ammattilaiset toisinaan kamppailevat.

Tätä joulukuussa julkaistua visaa on ehditty tehdä jo 230 000 kertaa. Vain yksi prosentti visailijoista on yltänyt täysiin pisteisiin, joten testi on osoittautunut varsin hankalaksi. Onnea matkaan!

Jos testi ei näy yllä, pääset tekemään sen tästä.