Listasimme kaikki 43 leffaa, jotka tulevat tänään tv:stä – nämä kolme kannattaa ehdottomasti katsoa

Miten olisi hykerryttävän hauska ja jouluinen romanttinen komedia? Vai katsoisitko aaton kunniaksi kuitenkin koskettavaa kotimaista? Poimi television leffatarjonnasta suosikkisi!

1. Kotimaista koko perheelle

Joulutarina (2007), Nelonen, klo 14.00

Lapsekas ja oivaltava elokuva kaiken ikäisille! Juha Wuolijoen ohjaama Joulutarina kertoo koskettavan tarinan joulupukin lapsuudesta ja siitä, kuinka hänestä tuli joulupukki.

Perheensä menettänyt Nikolas kasvaa syrjäisessä Lapissa kyläläisten kasvattina. Myöhemmin Iisakin, erakoituneen puusepän, ankarassa opissa hänestä varttuu kaikkien rakastama joulupukki.

Satoja vuosia sitten joulu oli vain yksi päivä muiden joukossa, eikä joulupukkia ollut edes olemassa – eikä kenellekään jaettu lahjoja. Sympaattinen elokuva kertoo, miten lahjojen jakamisen perinne syntyi.

Elokuva paljastaa myös muuta nippelitietoa joulusta ja pukista, kuten miksi tontut vakoilevat lapsia ikkunoiden takaa ja miksi joulupukilla on punainen nuttu.

2. Romanttisten komedioiden ystäville

Last Christmas (2019), TV5, klo 21.00

Jos kaipaat kevyttä tunnelmaa sekä ripauksen naurua ja romantiikkaa aattoon, tässä on täydellinen hyvän mielen elokuva sinulle!

Lontoolainen Kate (Game of Thronesista tuttu Emilia Clarke) on töissä tonttuna ympäri vuoden auki olevassa joulumyymälässä. Elämä heittelee Katea, eikä työ – tai mikään muukaan – anna parastaan. Kate saa jatkuvasti huonoa onnea osakseen, kunnes tapaa Tomin (Henry Golding), jolla on mystinen menneisyys.

Vaikka Last Christmas on varsin perinteinen romanttinen komedia, on siinä draamakomedian vivahteita. Ohjaaja Paul Feigin romanttinen komedia pitää katsojan mukanaan hauskoilla vitseillä ja rennolla tunnelmallaan. Elokuvan on käsikirjoittanut näyttelijänä paremmin tunnettu, kahdella Oscarillakin palkittu Emma Thompson.

3. Epätavallinen elämänkerta

Jackie (2016), Liv, klo 22.00

Kolme Oscar-ehdokkuutta ansainneessa Pablo Larraínin ohjaamassa draamaelokuvassa kuvaillaan Jackie Kennedyn elämää päivinä John F. Kennedyn salamurhan jälkeen.

Natalie Portmanin esittämä Jackie pyrkii surun keskellä järjestämään aviomiehelleen unohtumattomat hautajaiset ja huolehtimaan edesmenneen presidentin historiallisesta perinnöstä.

Kuvaus Jackien elämästä välittömästi salamurhan jälkeen ei ole mikään tyypillinen elämäkerta. Se sukeltaa kulissien taakse, eikä keskity puhtoisen kiillotettuun julkisivuun presidentin vaimosta.

Portman keräsi roolistaan kehuja ja Oscar-ehdokkuuden parhaasta naispääosasta.

Koko jouluaaton elokuvatarjonta näyttää tältä:

Taimi, joulupuun tarina, YLE TV2, klo 06.51 Joulukirje, YLE TV2, klo 7.19 Helsky, Tiuku ja joulun tähti, YLE TV2, klo 8.20 LEGO Friends: Jouluspesiaali, Nelonen, klo 8.25 Mestarietsivä Sherlock Gnomes, nelonen, klo 9.00 Ella ja kaverit 2 – Paterock, Mtv3, klo 10.00 Christmas at Graceland, Frii, klo 10.00 Playmobil-elokuva, Mtv3, klo 11.50 Gingerbread Romance, Frii, klo 11.50 Almost Christmas, TV5, klo 11.55 Bridget Jones - elämäni sinkkuna, Nelonen, klo 12.00 Saanko luvan, YLE Teema, klo 12.00 Ice Age - Jäätikön sankarit, Fox, klo 13.00 Hääkarkuri YLE Teema, klo 13.45 Joulutarina, Nelonen, klo 14.00 The Grinch, TV5, klo 14.10 Rakkautta jäällä, Mtv3, klo 14.10 Ailo - pienen poron suuri seikkailu, YLE TV1, klo 15.25 Christmas Under the Stars, Frii, klo 16.05 Pitch Perfect 3, TV5, klo 16.55 Rakkautta pikkujouluissa, Ava, klo 17.10 A Royal Queens Christmas, Frii, klo 18 Get Santa, TV5, klo 18.50 Morsiusneidot, Hero, klo 19.00 Joulu tavaratalossa, Ava, klo 19.05 Samu-Sirkan joulutervehdys 2022, Mtv3, klo 19.10 Karvinen, Fox, klo 20.00 Lomaterapiaa, Frii, klo 20.20 Last Christmas, TV5, klo 21.00 Love The Coopers, Sub, klo 21.00 This is 40, Kutonen, klo 21.00 Camilla Läckberg: Kadonnut ystävä, Ava, klo 21.00 Kaikki minkä taivas sallii, YLE Teema, klo 21.22 Riddick – paluu, Hero. klo 21.30 Jackie, Liv, klo 22.00 Wallander: Salaisuus, Mtv3, klo 22.15 Sodan kukat, TV5, klo 23.05 Tappajahai, Sub, klo 23.15 Kaivonkatsoja, Frii, klo 23.35 Ted, Kutonen, klo 23.45 Mission Impossible - Rogue Nation, Nelonen, klo 00.00 Dragon - The Bruce Lee Story, TV5, klo 1.30 Hurjapäät: Tokio Drift, nelonen, klo 2.40

Lue lisää: Listasimme 14 ihaninta joululeffaa ja -sarjaa: näillä pääset joulufiilikseen alle 2 tunnissa