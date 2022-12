Listasimme 21 asiaa, joista on kulunut pian jo 20 vuotta – nämä saattavat todella yllättää

Muistuuko mieleen nämä vuoden 2003 hittibiisit, elokuvat, sarjat ja tapahtumat?

Voitko uskoa, että vuodesta 2003 on pian kulunut jo 20 vuotta?

Monenlaisia mullistuksia on ehtinyt kahden vuosikymmenen aikana tapahtua. Jotkut vuoden 2003 hitit ja tapahtumat ovat ehtineet unohtua, mutta toiset ovat jääneet muistoihin ja historian kirjoihin.

Kokosimme tälle listalle jollakin tavoin mullistavia tapahtumia ja uutisia 20 vuoden takaa. Osaa et ehkä muistanut, ja osa voi tulla myös aivan uutena tietona – ainakin Z-sukupolvelle.

1. Britney ja Madonna pussasivat, ja maailma kohahti.

Ensin Britney suuteli Madonnaa yllättäen elokuussa 2003 järjestetyssä VMA:ssa. Hetken päästä Christina Aguilera otti Britneysta mallia ja teki samoin.

Vuoden 2003 MTV Video Music Awardseissa nähtiin jopa kuukausiksi kohua kirvoittanut hetki, kun laulajat Britney Spears ja Christina Aguilera suutelivat molemmat Madonnaa lavalla esityksen aikana.

2. Nemoa etsimässä -animaatio ilmestyi.

Rakastettu animaatio sai ensi-iltansa 2003.

Uskomatonta, mutta totta: Pixarin iki-ihana klassikkoanimaatio Nemoa etsimässä ilmestyi sekin jo melkein 20 vuotta sitten.

3. PMMP:n Rusketusraidat-biisi julkaistin.

Paula Vesala ja Mira Luoti tutustuivat vuonna 2002 ja perustivat PMMP-yhtyeen. Kaksikon ensimmäinen levy Kuulkaas enot! ilmestyi 2003.

PMMP:n kultaa myyneen hittibiisin Rusketusraidat julkaisusta on kohta jo kaksikymmentä vuotta. PMMP oli yksi Suomen menestyneimpiä yhtyeitä koko 2010-luvun ajan. Yhtyeen taival päättyi vuonna 2013, ja sen jälkeen Paula Vesala ja Mira Luoti ovat keskittyneet soolouriinsa.

4. Anneli Jäätteenmäestä tuli pääministeri.

Presidentti Tarja Halonen ja pääministeri Anneli Jäätteenmäki valtiopäivän avajaisissa vuonna 2003.

Suomi sai Anneli Jäätteenmäestä ensimmäisen naispääministerinsä. Jäätteenmäki erosi kuitenkin pääministerin virastaan vain parisen kuukautta eduskuntavaalien jälkeen Irak-vuotoon liittyvän kohun vuoksi.

Sittemmin naispääministereitä on nimetty Suomessa kaksi: Mari Kiviniemi ja Sanna Marin.

5. Radiossa soivat In the Shadows ja Rakkaus on lumivalkoinen.

The Rasmus kukoisti 2000-luvun alussa. Etenkin kappale In the Shadows oli yksi bändin kuunnelluimpia.

Suomalaisten sydämet sykkivät kenties ikuisesti vuoden 2003 kotimaisten hittibiisien tahtiin – sen verran monta ikivihreää kyseisenä vuonna julkaistiin.

Vuoden 2003 suurimpia hittejä olivat muun muassa The Rasmuksen maailmallakin menestynyt In The Shadows sekä Yö-yhtyeen Rakkaus on lumivalkoinen.

Muita vuoden kuunnelluimpia kotimaisia biisejä olivat esimerkiksi Petri Munckin Levoton prinssi, Anssi Kelan 1972, Jonna Tervomaan Helmiä ja sikoja -elokuvaa varten tehty Rakkauden haudalla sekä Zen Cafén Piha ilman sadettajaa.

6. SARS-epidemia jylläsi.

Nykyinen pandemian aiheuttanut SARS-Cov-2 ei ole koronaviruksista ensimmäinen, joka on aiheuttanut kuolemaan johtavia vakavia tautitapauksia: sen sukulaisvirus SARS aiheutti epidemian vuonna 2003 Kaakkois-Aasiassa ja Kanadassa. SARS:ia ei ole tavattu ihmisillä enää kahteenkymmeneen vuoteen.

7. Digikamera syrjäytti filmikameran.

Digikamerasta tuli vuonna 2003 suomalaiskotien hitti. Digikuvaaminen mullisti valokuvauksen historian.

Digikamerat alkoivat parikymmentä vuotta sitten valloittaa suomalaisten koteja vauhdilla, ja myös ensimmäiset kamerapuhelimet ilmestyivät markkinoille. Kamera-lehden mukaan vuosi 2003 oli käänteentekevä, sillä digikameroiden myyntiluvut päihittivät silloin perinteiset filmikamerat.

8. Ensimmäinen Idols Suomi -kilpailu järjestettiin.

Ensimmäisen Idols Suomi -kilpailun finalistikolmikko: Jani Wickholm, Hanna Pakarinen ja Antti Tuisku.

Antti Tuiskun ja Hanna Pakarisen jälkeen moni muukin artisti sai Idolsista pontta uralleen.

9. Kimi Räikkönen voitti ensimmäisen F1-kultapokaalinsa.

Nuori Kimi Räikkönen vuonna 2003.

Kimin Formula 1 -uran ensimmäinen voitto tuli vuoden 2003 maaliskuussa Malesian gp:ssä.

10. Olavi Uusivirta julkaisi esikoislevynsä.

Vuonna 2003 Olavi Uusivirta käynnisteli muusikon uraansa julkaistuaan esikoisalbuminsa.

Maan rakastetuimpiin artisteihin kuuluva Olavi Uusivirta julkaisi esikoislevynsä Nuoruustango vuonna 2003. Sittemmin häneltä on ilmestynyt 11 albumia. Olavi tunnetaan myös näyttelijänä.

11. Kumman kaa -sarja alkoi.

Rakastettua Annea ja Ellua näyttelivät Kumman kaa -sarjassa Heli Sutela (oik.) ja Minna Koskela.

”Siis Vesa ei tajuu!” Annen ja Ellun kommellukset ja lausahdukset ovat hykerryttäneet kansaa jo kaksikymmentä vuotta, sillä Kumman kaa -sarja alkoi pyöriä telkkarissa vuonna 2003.

12. Apple julkaisi iTunes Store -musiikkiverkkokaupan.

Musiikkiverkkokauppa iTunes mahdollisti musiikin ostamisen huomattavasti aiempaa edullisemmin, mikä miellytti kuluttajia, mutta vähensi merkittävästi artistien palkkiota heidän tuotoksistaan.

13. Pirates of The Caribbean keräsi katsojia.

Kukapa ei muistaisi Johnny Deppiä kapteeni Jack Sparrowin roolista.

Myös Pirates Of the Caribbean -leffasarjan ensimmäinen osa Mustan helmen kirous täyttää pian 20 vuotta. Merirosvoseikkailua tähdittivät Johnny Depp, Keira Knightley ja Orlando Bloom.

14. Taru sormusten herrasta -leffatrilogia sai päätöksensä.

Taru sormusten herrasta -elokuvien ohjaaja Peter Jackson viimeisen osan ensi-illassa 2003.

J.R.R. Tolkienin kirjoihin pohjautuvien elokuvien viimeinen osa Kuninkaan paluu sai ensi-iltansa joulukuussa 2003. Fantasiafanit saapuivat katsomaan leffaa sankoin joukoin. Elokuva palkittiin seuraavana vuonna peräti 11 Oscar-palkinnolla.

15. UGG-kengät nousivat muoti-ilmiöksi.

Monet julkkikset, Eva Longoria mukaan lukien, pukivat uggit jalkaansa joka säällä.

UGG Australia -merkin karvavuoratut kengät, tutummin ”uggit”, nousivat muoti-ilmiöksi vuonna 2003. Uggeja myytiin myös halvempina kopioina. Nuo linttaan astutut talvipakkasten pelastajat lämmittivät vielä kymmenen vuotta sen jälkeenkin jalkoja, kunnes niistä tuli vähän nolot. Nyt ne ovat täällä taas: Uggit ovat jälleen trendikkäät!

16. Translaki astui ensimmäistä kertaa voimaan Suomessa.

Tasa-arvo otti harppauksen eteenpäin, kun translaki astui ensi kerran voimaan heti tammikuun alussa. Samalla kumottiin vanha kastraatiolaki. Uudistus oli transsukupuolisten oikeuksille merkittävä askel, sillä ennen vuotta 2003 Suomessa ei ollut transsukupuolisten hoitoja tai sukupuolen korjaamista säätelevää lakia.

17. Da Vinci -koodi valloitti maailman.

Amerikkalaiskirjailija Dan Brownin Da Vici -koodi kutkuttelee edelleen lukijoita. Kirjan pohjalta tehtiin myöhemmin menestyselokuva.

Dan Brownin kirjoittama, kaikkien aikojen menestyneimpiin romaaneihin lukeutuva Da Vinci -koodi ilmestyi kaksi vuosikymmentä sitten. Kirjaa myytiin nopeasti huikeita määriä, ja sitä käännettiin useille kymmenille eri kielille. Ilmestymisvuonnaan se jäi myynnissä toiseksi vain J. K. Rowlingin viidennelle Harry Potter -kirjalle Harry Potter ja Feeniksin kilta.

18. The O.C. liimasi teinit telkkarin eteen.

The O.C. pyöri telkkarissa vuosina 2003–2007, ja sitä tehtiin yhteensä neljä kautta.

Rakastettu teinidraamasarja The O.C. tuo muistoihin tuulahduksen nollarilta. Jenkkisarja alkoi pyöriä telkkarissa vuonna 2003.

19. Beyoncén ensimmäinen soololevy ilmestyi.

Beyoncé vuonna 2003.

Popin kuningattaren ensimmäinen sooloalbumi Dangerously in Love ilmestyi vuonna 2003. Löytyykö legendaarinen cd-levy yhä sinunkin hyllystäsi?

20. Vuoden isoja hittejä olivat In da Club ja Crazy in Love.

Räppäri 50 Centin ura kukoisti nollarilla.

Mitä luultavimmin sinäkin olet joskus tanssinut vuoden 2003 legendaaristen hittibiisien, kuten 50 Centin In da Clubin, Beyoncén Crazy in Loven ja Sean Paulin Get busyn tahtiin. Ja nämähän jytäävät bileissä muuten edelleen.

21. Avaruussukkula Columbia tuhoutui.

Avaruussukkula Columbian koko seitsenhenkinen miehistö menehtyi onnettomuudessa.

Helmikuussa 2003 ensimmäinen avaruuteen lentänyt sukkula Columbia tuhoutui palatessaan takaisin Maan ilmakehään. Sukkula ehti lentää avaruuteen 28 kertaa, mutta sen viimeinen lento päättyi traagisesti, kun kaikki seitsemän matkustajaa menehtyivät.

Onnettomuuden jälkeen sukkuloita ei lähetetty avaruuteen kahteen vuoteen, ja sittemmin astronautit ovat tarkastaneet omin silmin jokaisen avaruussukkulan ulkopuolelta ennen laskeutumista.