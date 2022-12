Jouluelokuvien suurkuluttaja listaa joukon katsomisen arvoisia, uudempia joululeffa- ja sarjasuosikkeja, joita et välttämättä vielä ole nähnyt.

Kun puhutaan jouluelokuvista, muutamaa klassikkoa on vaikea olla mainitsematta. Monen rakastamaa Rakkautta vain -elokuvaa on esitetty jouluisin kohta 20 vuotta. Toisille taas ei tule joulua ilman neljän Hollywood-näyttelijän tähdittämää The Holiday -leffaa.

Moderneista hiteistä suureksi ilmiöksi on noussut kahden tuotantokauden pituinen Netflixin norjalainen joulusarja Jouluksi kotiin.

Upeilla klassikoilla on joulun ohjelmistossa ikuinen paikkansa – ja listasimme niistä parhaat viime joululeffalistauksessa:

Lue lisää: Listasimme 14 ihaninta joululeffaa ja -sarjaa: näillä pääset joulufiilikseen alle 2 tunnissa

Nyt kokosimme uuden joukon ihania joululeffoja ja -sarjoja. Ahmi nämä seuraavaksi, jos kaipaat uutta katsottavaa ja haluat päästä välittömästi joulun tunnelmaan!

1. Vihaan joulua (Odio il Natale)

Mistä löytyy: Netflix

Sairaanhoitajana työskentelevä kolmekymppinen Gianna on sinkku, joka lipsauttaa perheelleen poikaystävästä, jota ei ole olemassa. Siksi alkaa sulhon vaiherikas etsiminen jouluksi – aikaa on vain 24 päivää.

Kuulostaako tutulta? Se johtuu siitä, että hiljattain Netflixissä julkaistu italialainen kuusiosainen minijoulusarja pohjautuu suursuosikkiin, norjalaiseen Jouluksi kotiin -sarjaan.

Jaksoissa, tapahtumissa ja hahmoissa on runsaasti yhtäläisyyksiä, mutta täysi kopio italialaisversio ei suinkaan ole. Giannan painimista sinkkuuden syövereissä katselee mielellään, vaikka norjalaissarjan olisi jo nähnyt. Italian kieli ja eteläeurooppalainen kaupunkimaisema ilahduttavat!

2. A Hollywood Christmas

Mistä löytyy: HBO Max

Niin ikään tämän vuoden tuoreisiin julkaisuihin kuuluu HBO-tuotanto A Hollywood Christmas. Se hemmottelee joululeffarakastajaa oikein olan takaa: jouluelokuva kertoo jouluelokuvan tekemisestä.

Jessica on hollywoodilainen elokuvantekijä, joka tunnetaan romanttisista joululeffoistaan. Kanavan johto uhkaa keskeyttää jouluelokuvatuotannon, ja pian Jessica huomaa sekä tekevänsä jouluelokuvaa että elävänsä itse joululeffamaisten käänteiden keskellä.

Elokuvan hahmot ovat hauskoja, kliseitä käytetään raikkaasti ja genren perinteisimpiä piirteitä korostetaan naureskellen mutta lämmöllä. Ehdottomasti vuoden parhaita joululeffoja!

3. Jag kommer hem igen till jul (Jouluksi kotiin)

Mistä löytyy: Yle Areena, Netflix, HBO Max, Cmore

Maailmalla menestynyt laulajatähti Simon saapuu kotimaahansa Ruotsiin joulunviettoon. Kotona odottavat pikkupaikkakunnalle jäänyt veli perheineen, sairas äiti, juuri haudatun isän viinankatkuinen muisto ja sukulaiset, joilla on omat murheensa ja piilotetut kipuilut. Joulukonsertin järjestäminen yhdessä veljen kanssa ja muutama lapsuudenkodissa vietetty päivä ennen jouluaattoa saavat vanhat muistot ja vaietut perhesalaisuudet heräämään eloon.

Tämä jouluelokuva ei ole hyvän mielen leffa, vaan kuvaus puhumattomuuden ja piilottelun aiheuttamista taakoista ja seurauksista – mutta hyvä sellainen.

Vuonna 2019 ilmestynyt ruotsalaiselokuva löytyy monista suoratoistopalveluista, myös ilmaisena Areenasta.

4. Perhejoulu

Mistä löytyy: Netflix

Saksalainen minisarja itkettäisi, jos se ei jatkuvasti myös naurattaisi. Rahaton ja toivoton muusikko Bastian palaa murtuneena jouluksi kotiin – vain huomatakseen, että eksä on alkanut seurustella veljen kanssa. Siinä vasta joutuu joulumieli koetukselle.

Surkuhupaisa komedia seuraa kolmekymppisen sinkkumiehen edesottamuksia kolmen jakson verran. Huomiot sekä Bastianin että perheenjäsenten elämästä ovat tarkkoja ja samastuttavia. Valloittava Perhejoulu on hieman kuin saksalainen vastine miesnäkökulmasta norjalaiselle Jouluksi kotiin -sarjalle.

5. Holiday Harmony

Mistä löytyy: HBO Max

Tämän vuoden uutuuksiin kuuluvassa leffassa laulaja-lauluntekijä Gail saa tilaisuuden päästä esiintymään ainutlaatuiselle näyttämölle. Koditon ja perheetön parikymppinen nainen lähtee matkaan pakettiautollaan. Matka tyssää pikkuruiseen Oklahoman Harmony Springsiin, kun auto, älypuhelin, budjetti ja unelmat kokevat kolauksen. Pikkukaupungin automekaanikko ja pysähtynyt tunnelma muistuttavat, mikä lopulta on merkityksellistä.

Miespääosaa esittävä Jeremy Sumpter muistetaan vuoden 2003 Peter Pan -elokuvan nimikkoroolista. Lapsitähti on ehtinyt jo 33 vuoden ikään – ja on yhä hurmaava.

6. Midnight at the Magnolia

Mistä löytyy: Netflix

Toinen täydet romanttiset pisteet saava joululeffa löytyy parin vuoden takaa Netflixistä. Paikallisradion juontajat, vanhat ystävykset Maggie ja Jack keksivät teeskennellä pariskuntaa sekä kuuntelijoilleen että perheilleen saadakseen radio-ohjelmansa koko maan kuultavaksi.

Tässä elokuvassa hahmot ovat symppiksiä, tarina on hyvä ja loppuratkaisua saa odottaa ihanan kauan.

7. Täydellinen joulu

Mistä löytyy: CMore

Jos et vielä ole nähnyt suomalaista, vuonna 2019 ensi-iltansa saanutta jouluelokuvaa, nyt on aika. Täydellistä joulua tähdittää joukko maamme tunnettuja näyttelijöitä, ja sen on ohjannut Varasto-elokuvien tekijä Taru Mäkelä.

Tapahtumia, yllättäviä käänteitä ja sekavaa meininkiä ei puutu. Outi (Elena Leeve) on päättänyt kutsua kotiinsa kaikki kolme ex-miestään, heidän yhteiset lapsensa sekä miesten uudet kumppanit uusine lapsineen. Joulupöytä pursuaa uusia, vanhoja ja juuri esiin tulleita perhesolmuja. Rooleissa nähdään muun muassa Antti Luusuaniemi, Mikko Leppilampi, Aku Hirviniemi, Pirkko Mannola sekä Kari Ketonen.

8. Joulumaa

Mistä löytyy: Elisa Viihde Viaplay

Vuonna 2017 ilmestynyt Joulumaa kuuluu sekin kotimaisiin jouluelokuvasuosituksiin. Elo on tässä leffassa edellistä synkempää.

Eronnut Helena (Milka Ahlroth) ja ystävä Ulli (Mari Rantasila) lähtevät jouluksi ainoaan joulukohteeseen, johon heillä on varaa: luvassa on vanhanajan joulu maalla naisten kesken. Luomutilaa isännöi omien elämiensä kanssa kamppaileva nuori pari, ja vieraaksi saapuu vielä mies, joka sekoittaa pakkaa entisestään.

9. Jouluyön ritari

Mistä löytyy: Netflix

Aivan toiseen äärilaitaan kuljettaa tämä romanttinen hömppä. Vanessa Hudgensin tähdittämässä Jouluyön ritarissa keskiaikainen taika lähettää ritarin 1300-luvulta nykyajan Ohioon. Tietysti haarniskapukuinen mies ihastuu tahollaan rakkauteen pettyneeseen lukio-opettajaan. Eri aikojen ja kulttuurien yhteentörmäyksiltä ei vältytä. Katso tämä, kun haluat viihtyä ja nauraa!

10. Christmas Flow

Mistä löytyy: Netflix

Terveisiä Ranskasta! Viime vuoden parhaimpiin joulu-uutuuksiin kuuluva Christmas Flow on kolmen jakson minisarja, jossa yllättävä jouluromanssi puhkeaa kuuluisan räppärin ja voimakastahtoisen toimittajan välille. Perinteinen paha poika ja itsenäinen nainen -asetelma toimii – ja paljastaa tietysti lopulta hahmoista muutakin kuin pinnan.

11. Too Close for Christmas

Mistä löytyy: Netflix

Perinteinen jouluinen ihastumistarina on myös tänä vuonna Netflixin joulutarjontaan ilmestyneessä leffassa, jossa pääparin kemia perustuu lähinnä toisiinsa ärsyyntymiseen. Hayley saapuu viettämään joulua siskonsa puolison perheen luo, ja niin saapuu myös puolison veli, joka pani alulle Hayleyn edellisen suhteen kariutumisen.

Jos miespääosa näyttää tutulta, älä hämmästy: Chad Michael Murrayn voi muistaa 2000-luvun alusta esimerkiksi Perjantai on pahin -leffasta ja esiintymisistä Gilmore Girls- ja Dawson’s Creek -sarjoissa.

Lue lisää: Listasimme 14 ihaninta joululeffaa ja -sarjaa: näillä pääset joulufiilikseen alle 2 tunnissa