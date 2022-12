Nyt selvisi, mitä metsän eläimiä suomalaiset eivät tunnista! Yli 188 000 arvasi väärin – olisitko itse tiennyt vastauksen?

Me Naisten testissä kävi ilmi, että suomalaiset tuntevat monet talvisen metsän eläimet. Yksi laji kuitenkin hämmensi häkellyttävän monet: yli 188 000 vastasi väärin.

Testasimme hiljattain suomalaisten kykyä tunnistaa talvisen metsän eläinlajit. Tuttuja eläimiä on arvuutellut jo liki 330 000 ihmistä.

Eläinlajit ovat suomalaisilla selkeästi hallussa, sillä suurin osa vastasi oikein valtaosaan testin kysymyksistä.

Esimerkiksi poron tunnisti peräti 95 prosenttia vastaajista. Saukon tunnisti 93 prosenttia, ja 82 prosenttia vastaajista osasi nimetä valkoisen kanin metsäjänikseksi.

Joitakin kompastuskiviä suomalaisten eläintietämyksessä kuitenkin on, sillä vain kuusi prosenttia vastaajista nimesi kaikki 10 eläintä oikein. Olisitko sinä tunnistanut seuraavat, vaikeuksia tuottaneet lajit?

1. Riekko vai kiiruna?

Tätä metsäkanalintua suurin osa vastaajista ei tunnistanut. Myönnettäköön, että tunnistustehtävä oli vaikea, sillä sekä riekko että kiiruna vaihtavat talveksi ylleen liki kokonaan valkoisen höyhenpeitteen.

Todellisuudessa kuvassa on kiiruna, ja sen tiesi 31 prosenttia vastaajista. He ehkä tunnistivat kiirunakukon siitä, että kuvan linnun nokan ja silmän välissä on musta juova. Riekkokoiraan silmän yläpuolella on puolestaan punainen heltta.

Yli puolet, 57 prosenttia, vastaajista luuli kuvan lintua riekoksi. Loput 12 prosenttia luuli lintua pyyksi. Yhteensä peräti 188 545 testin tehnyttä vastasi kysymykseen väärin.

2. Metsämyyrä vai -hiiri?

Tämä pikkuruinen karvakaveri hämäsi monet vastaajat. Vähän alle puolet, 43 prosenttia, nimesi punaruskean eläimen oikein metsämyyräksi.

Metsämyyrä on helppo sekoittaa ruosteenruskeaan metsähiireen, kuten 37 prosenttia vastaajista teki. Loput 19 prosenttia vastaajista arveli kuvan eläimen olevan peltomyyrä.

Värin lisäksi metsämyyrän ja -hiiren erottaa muun muassa korvista: myyrällä on pienehköt, hiirellä puolestaan isot korvat.

3. Valkohäntäpeura vai metsäkauris?

Tämä eläin tuotti monelle hankaluuksia. Valkoisen perän takia 38 prosenttia vastaajista arveli eläintä valkohäntäpeuraksi.

Hieman alle puolet, 44 prosenttia vastaajista, tunnisti taitavasti, että kuvassa on metsäkauris. Valkohäntäpeuralla on kookas, päältä ruskea ja alta valkoinen häntä. Metsäkauriin takamus on valkoinen, ja häntä on vain pieni töpö, kuten kuvassa.

Loput 18 prosenttia vastaajista luuli kuvan eläintä metsäpeuraksi, joka on taas kooltaan huomattavasti metsäkaurista suurempi.

