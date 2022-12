12 kenties kaikkien aikojen parasta suomalaista televisiosarjaa – jotka ovat yhä katsottavissa suoratoistopalveluissa

Kaipaatko kotimaista katsottavaa pimeisiin iltoihin? Nämä suosikkisarjat koukuttavat, jännittävät ja naurattavat jaksosta toiseen. Listasimme 12 + 14 huippuhyvää suomalaista sarjaa, jotka ovat katsottavissa suoratoistopalveluissa.

Hyvä televisiosarja on parasta viihdettä ja lääkettä alkutalven pimeisiin iltoihin. Mutta minkä sarjan sitä valitsisi? Suoratoistopalveluiden tarjonta on niin valtaisaa, että joukosta on vaikeaa valita mieleistään.

Kun valinnanvaikeus iskee, kannattaa tarttua muiden huippuhyväksi toteamaan sarjaan. Jos etsit erinomaista ulkomaalaista tv-sarjaa, kurkkaa hiljattain koostamamme lista:

Joskus tekee kuitenkin mieli katsoa kotimaista! Siksi listasimme tällä kertaa 12 kotimaista Me Naisten toimituksen suosikkisarjaa.

Listalle pääsivät sarjat, jotka ovat tällä hetkellä katsottavissa jossakin suoratoistopalvelussa. Mukana on draamaa ja komediaa, rikosta ja hyvää mieltä tuovia sarjoja.

1. M/S Romantic

Risteilyisäntä Jocke (Hannu-Pekka Björkman) yrittää pitää asiakkaat tyytyväisinä ja laivan priimakunnossa, mutta helppoa se ei ole.

Missä: Yle Areena

Montako kautta: 1

Risteilylaivalle sijoittuva neliosainen minisarja hurmasi koko Suomen vuonna 2019. Eikä ihme – sarja on kerrassaan nerokas ja osuva kaikin mahdollisin tavoin. Sen hahmot ovat loistavia, ja neljään jaksoon mahtuu tunteiden koko kirjo. Alkoholiin menevä eno (Santeri Kinnunen) nostaa kyyneleet silmiin, kun ammattiylpeyttä uhkuva risteilyisäntä Jocke (Hannu-Pekka Björkman) ja kokenut risteilykävijä Kaide (Antti Luusuaniemi) saavat hihkumaan naurusta.

M/S Romantic kahmi neljä Venla-palkintoa: se palkittiin vuoden draamasarjana, Jani Volanen palkittiin vuoden ohjaajana (fiktio), Volanen ja Tommi Korpela vuoden käsikirjoittajina ja Hannu-Pekka Björkman vuoden miesnäyttelijänä.

2. Sisäilmaa

Elina Knihtilä tekee loistavan roolisuorituksen palveluesimies Annelina.

Missä: Yle Areena

Montako kautta: 1

Tiina Lymin Sisäilmaa on mustan huumorin sävyttävä kuvaus työelämästä – ja paras kotimainen draamakomedia aikoihin. Työ- ja elinkeinotoimistoon sijoittuva kolmeosainen sarja kertoo palveluesimies Annelista (Elina Knihtilä), joka yrittää tsempata uupuneita työntekijöitään tsemppilauseilla ja baklava-leivonnaisilla, vaikka on itsekin aivan uupunut. Knihtilä on roolissaan ilmiömäinen, samoin asiakaspalvelija Seppoa näyttelevä Hannu-Pekka Björkman.

Sarja sai Kultaisen Venlan vuoden 2021 parhaana draamasarjana, ja Knihtilä sekä Björkman palkittiin vuoden näyttelijöinä.

3. Tahdon asia

Miia Nuutila näyttelee Helena Rouhialaa ja Eppu Salminen Mikko Rouhialaa.

Missä: Elisa Viihde Viaplay

Montako kautta: 1

Yli 15 vuotta sitten julkaistu Tahdon asia on edelleen ajankohtainen. Draamakomediassa seurataan pariskuntia, jotka ryhtyvät sekoilemaan urakalla. Avioliitot natisevat ja eropaperit ovat tulilla. Näyttelijäkaarti on vakuuttava: pääosissa nähdään muun muassa Miia Nuutila, Eppu Salminen, Tiina Lymi ja Pertti Sveholm.

Sarja on yksi Ylen ja TV1:n kautta aikojen katsotuimmista kotimaisista sarjoista. Sen on ohjannut Johanna Vuoksenmaa, joka muistetaan esimerkiksi kulttisarja Kumman kaasta. Sarja on saanut myös parhaan draamasarjan Venlan vuonna 2005. Joskus hyvät sarjat pilataan tekemällä niille vähemmän hyviä jatko-osia, mutta tämä mestariteos lopetettiin huipulla.

4. Aikuiset

Artun (Elias Salonen) ja Oonan (Anna Airola) kemia on Aikuiset-sarjan parhaita puolia.

Missä: Yle Areena

Montako kautta: 3

Aikuiset on loistava sarja, jota ei voi olla ahmimatta kerralla. Oona (Anna Airola) ja Arttu (Elias Salonen) ovat parhaita ystäviä – ja heidän kemiansa paitsi koskettaa myös naurattaa. Ystävyys näytetään sarjassa tavalla, joka saa katsojan toivomaan, että jokaisella olisi elämässään oma Arttu tai Oona.

Oonan hahmo on loistavasti käsikirjoitettu, ja hänen persoonaansa ymmärtävät ainakin ne, joiden aivot käyvät vilkkaasti ja ylianalysoivat kaiken. Oonan miellyttämisenhalu ja saamattomuus menevät ajoittain överiksi, mutta myös niihin on helppo samastua. Anna Airola on roolissaan luonteva – hän höpöttää sujuvasti tauotta ja saa katsojankin eläytymään milleniaalien ongelmiin olipa itse minkä ikäinen tahansa.

Aikuisissa puhutaan suomalaiseksi sarjaksi paljon. Ja parasta on se, että dialogi on nokkelaa, hauskaa ja ennen kaikkea luontevaa. Hahmot puhuvat niin kuin ihmiset oikeastikin puhuvat.

Pääosin Helsingin Kalliossa kuvattu sarja antaa pääkaupunkilaisille mahdollisuuden bongata tuttuja paikkoja. Muille se näyttäytyy kenties ihanampana kuin todellisuus on.

Vaikka milleniaalien murheet ovat ajoittain huvittavan pieniä, sarjan sävy on hyväntahtoinen. Siitä jää katsojalle hyvä mieli.

Sarja sai kolme pystiä vuoden 2021 Kultainen Venla -gaalassa. Tänä vuonna sarjan kolmas ja samalla viimeinen kausi on saanut viisi ehdokkuutta.

5. Mädät omenat

Satu Tuuli Karhu ja Sonja Kuittinen ovat loistavia Mädät omenat -sarjassa.

Missä: Elisa Viihde Viaplay

Montako kautta: 1

Nuori sosiologian opiskelija ja aktivisti Onerva Poikelus (Satu Tuuli Karhu) herää kädet sidottuina veneen hytistä. Hänellä ei ole mitään hajua, missä hän on. Hetken kuluttua hän ymmärtää olevansa syrjäisellä saarella, josta ei ole pääsyä pois. Paikka on tohtori Lundstenin (Santeri Kinnunen) mukaan sanatorio, mutta Onerva tajuaa, että suomeksi kyse on hullujenhuoneesta ja hänet on määrätty pakkohoitoon.

Kohtaus on psykologisesta trilleristä Mädät omenat -sarjasta.

Harvoin näkee sarjoja, joihin on kirjoitettu niin paljon rooleja naisille kuin tässä sarjassa. Ja ei – roolit eivät ole yksiulotteisia. Mädissä omenissa naiset ovat toiminnallisia ja moniulotteisia, vaikkakin miesten armoilla.

Pääroolin näyttelevä Satu Tuuli Karhu on Onervana vakuuttava – kerrassaan loistava. Mitä pidemmälle sarja etenee, sitä syvemmälle katsoja pääsee Onervan mieleen.

Sarjan keskeisiä hahmoja ovat myös Ritva (Sonja Kuittinen) ja Veera (Armi Toivanen). Ritvassa on sosiopaatin piirteitä. Kun Ritva ilmestyy ruutuun, katsoja pystyy katsomaan sarjaa korkeintaan sormiensa raoista. Ritva osaa silti olla myös hurmaava ja saa puhuttua lähes kaikki pyörryksiin.

Sarja saa pohtimaan naisen asemaa patriarkaalisessa Suomessa. Mutta lisäksi se saa miettimään, kenellä on oikeus määritellä ihminen mielisairaaksi, kuka voi viedä ihmiseltä vapauden ja miten paljon ihmismieltä voidaan muokata kemikaaleilla ja psyykeeseen kajoamalla.

6. Sorjonen

Ville Virtanen tekee hienon roolityön Kari Sorjosena.

Missä: Yle Areena, Netflix

Montako kautta: 3

Sujuu se nordic noir meiltäkin. Sorjosta on kiitelty lähes Silta-sarjan veroiseksi. Rikostutkija Kari Sorjonen (Ville Virtanen) muuttaa vaimonsa synnyinseudulle Lappeenrantaan rauhallisemman työnkuvan toivossa, mutta pikkukaupungin rikokset tulevat yllättävän iholle. Sarja koukuttaa, sillä jokaista yksittäistä rikosta seurataan parin kolmen jakson verran, ja ne tekee mieli ahmia kerralla. Dialogi on ehkä paikoin hieman pökkelöä, mutta juonikuviot yllättävät ja hyytävät rikokset karmivat selkäpiitä. Plussaa upeista järvi- ja metsämaisemista!

7. Kummeli

Missä: Yle Areena

Montako kautta: 7

Legendaarinen Kummeli on suomalaisen komediakentän kiistattomia helmiä. Vuosina 1991–2004 ilmestynyt sketsisarja oli aikanaan valtava ilmiö, joka laajeni niin livekeikoiksi kuin kokopitkiksi elokuviksikin. Ihanan kotikutoinen sarja naurattaa vuodesta toiseen. Sen ikoniset, omaperäiset hahmot ja hokemat ovat jääneet elämään suomalaisten sydämiin. Jumankauta juu nääs päivää, Kanada, artisti maksaa, kylä lähtee, a-pu-va... Näitähän riittää.

8. Kullannuput

Marla (vas. Reetta Ylä-Rautio) ja Tessa (oik. Saana Koivisto) ovat Kullannupuissa erottamattomat – ja he todella puhuvat kaikesta keskenään.

Missä: Yle Areena

Montako kautta: 1

Kullannuput on raikas, sopivan ronski ja visuaalisesti upea komedia. Sen pääosassa on neljä naista: kaksi lukioikäistä ja kaksi nelikymppistä.

Sarjan käsikirjoitus on oivaltava ja rytmi sen verran nopea, ettei keskittymiskyvytönkään ehdi pitkästyä. Ilahduttavaa on myös se, että hahmot – etenkin nuoret – puhuvat niin kuin ihmiset oikeasti puhuvat. Teemoihin voivat samastua niin Z-sukupolven edustajat kuin keski-ikää lähestyvätkin.

9. Paratiisi

Riitta Havukainen (vas.) tekee hienon roolin rikostutkijana. Armi Toivanen näyttelee hänen tytärtään.

Missä: Yle Areena

Montako kautta: 2

Ensimmäinen kausi kertoo oululaisesta Hilkka Mäntymäestä (Riitta Havukainen), jonka pitäisi jäädä eläkkeelle, mutta joka lähteekin Espanjan Fuengirolaan selvittämään kadonneen suomalaisperheen tapausta.

No. Espanjassa onkin hieman enemmän hommia, ja Hilkan keikka venyy aina vain. Siinä kärsii tietysti Hilkan oma perhe-elämä. Hilkkaa kaipaavat Suomessa Alzheimerin tautia sairastava lääkäripuoliso Aarne (Risto Tuorila) ja aikuinen tytär Anni (Armi Toivanen).

Toisella kaudella Hilkka yrittää selvittää raadollista rikollisuuden muotoa, elinkauppaa.

Marja Pyykön ohjaama Paratiisi on loistosarja, jossa koukuttavat niin draama ja kuin rikoksetkin.

10. Kaikki synnit

Ensimmäisen kauden päärooleissa ovat Maria Sid ja Johannes Holopainen.

Missä: Elisa Viihde Viaplay, Yle Areena (vain 2. kausi)

Montako kautta: 2 (pian 3)

Pohjois-Pohjanmaalla sijaitsevaan pieneen kuntaan sijoittuva Kaikki synnit vie keskelle murhien koettelemaa lestadiolaisyhteisöä. Tapausta saapuvat selvittämään KRP:n rikostutkijat Lauri Räihä (Johannes Holopainen) ja Sanna Tervo (Maria Sid). Lauri joutuu kohtaamaan entisen yhteisönsä. Murhat ja tiivis uskonyhteisö ovat lennokas yhdistelmä, mutta tarinan edetessä henkilöhahmot sekä heidän monimutkaiset suhteensa kietoutuivat toisiinsa luontevasti.

Psykologisesti kiinnostava sarja on voittanut muun muassa Göteborgin elokuvajuhlien parhaan käsikirjoituksen palkinnon ja se on myyty yli 30 maahan. Sarjan kolmas kausi julkaistaan Elisa Viihde Viaplayssa 18.12.

11. Aallonmurtaja

Tuulan (Maria Ylipää) elämä ei ole helppoa Aallonmurtajissa.

Missä: C More

Montako kautta: 3

Aallonmurtaja-sarjassa seurataan Tuula (Maria Ylipää) ja Upi Aaltosen (Turkka Mastomäki) elämää.

Ensimmäisellä kaudella kaksikko pyörittää Kotkassa rikollisliigaa ja yrittää siinä samalla elää mahdollisimman tavallista perhe-elämää ja pitää lapsensa poissa kaikesta hämärästä. Toisella kaudella seurataan, onnistuuko Tuulan yritys irrottautua rikollisesta elämäntavasta.

Eihän siitä mitään tullut, ja kolmas kausi jatkuu siitä, mihin toinen kausi loppui. Aaltosen perhe jäi rikoksistaan kiinni, ja nyt Upi istuu Kotkan-porukoineen vankilassa. Tuula joutuu luovuttamaan kotinsa ja hevosensa valtiolle ja muuttaa lasten kanssa lähiöön.

Selvitäkseen arjesta Tuula joutuu laskemaan kolikoita ja kehittelemään uusia bisneksiä. Tuulan perässä on myös sinnikäs KRP:n poliisi Korpela (Sanna-Kaisa Palo). Kolmas kausi keskittyy pitkälti vankilaan, jossa Upin asemaa uhkaa väkivaltainen jengi 77.

Sarja onnistuu koukuttamaan katsojan, ja Maria Ylipää on uskottava roolihahmossaan, jossa riittää ristiriitaisuuksia. Myös Sanna-Kaisa Palo onnistuu sivuroolissaan umpirehellisenä poliisina.

12. Raid

Kai Lehtinen näytteli Raidia sarjan lisäksi myös samannimisessä elokuvassa.

Missä: Yle Areena

Montako kautta: 1

Vuonna 2000 ilmestynyt rikossarja Raid puri suomalaisiin: se kahmi aikoinaan Venla-palkinnot parhaasta draamasarjasta, miespääosasta, käsikirjoituksesta ja ohjauksesta. Sarja toimii edelleen ja tarjoaa virkistävää vaihtelua nordic noiriin tottuneelle nykykatsojalle: vaikka sarja on jännittävä, siinä on myös huumoria ja hersyvää dialogia. Näyttelijät (muun muassa Oiva Lohtander, Mari Rantasila, Miitta Sorvali, Esko Salminen) tekevät loistotyötä.

Harri Nykäsen romaaneihin pohjaava sarja alkaa, kun talousrikoksiin erikoistunut poliisi ammutaan tv-lähetyksessä. Samalla Suomeen saapuu Ruotsista pitkän linjan rikollinen Raid (Kai Lehtinen), joka sotkeutuu rikostutkintaan.

Muista myös nämä:

Transport (Yle Areena)

Karppi (Yle Areena)

Ivalo (Elisa Viihde Viaplay, Yle Areena)

Siskonpeti (Yle Areena)

Modernit miehet (Yle Areena)

Pohjolan laki (Elisa Viihde Viaplay)

Taivaan tulet (Elisa Viihde Viaplay)

Metsolat (Yle Areena, Elisa Viihde Viaplay)

Hovimäki (Elisa Viihde Viaplay)

Kumman kaa (Ruutu)

Isänmaan toivot (Ruutu)

Studio Julmahuvi (Yle Areena)

Ihmisten puolue (Yle Areena)

Munkkivuori (Elisa Viihde Viaplay)

