Testasimme kauppojen perinteiset piparkakut – edullinen merkki nousi yllätysvoittoon

Me Naiset testasi 11 perinteistä piparia eri valmistajilta. Kärkeen kapusivat ohuet ja joulunmakuiset herkut. Hännille jäivät piparit, joista puuttuivat piparin maut.

Siirappia, sokeria, kardemummaa, neilikkaa, kanelia, inkivääriä...

Piparkakut ovat suomalaisten himoituimpia jouluherkkuja suklaisten konvehtien ja makeiden joulutorttujen ohella.

Mutta mikä tekee piparista erityisen hyvän? Kaupan hyllyllä voi häkeltyä valikoiman laajuudesta: on ohutta, paksua, voihin leivottua, suklaakuorrutteella sekä kardemummalla, toffeella ja polka-karkilla maustettua.

Myös ihan perinteisiä pipareita löytyy jos jonkinlaista sorttia. Päätimme testata kauppojen perinteiset piparit.

Vertailussa olivat mukana Annas Original piparkakku, Elonen piparkakku, Fazer piparkakku, Ikea Vintersaga piparkakut, K-Menu piparkakku, Kotimaista ohut piparkakku, Leivon leipomo herkkupipari, Lidl Jouluaitta piparkakku, Pirkka piparkakku, Rainbow ohut piparkakku ja Töysäläinen piparkakkuja.

Pipareita testasi viiden hengen raati, ja arvosanat annettiin asteikolla 0–5. Piparit testattiin sokkona. Raadissa oli sekä ohuiden että paksujen pipareiden ystäviä.

Leivon leipomo herkkupipari – tunkkainen maku

Rapeasta koostumuksesta huolimatta tämä pipari ei maistu raadille. Osasta pipari on liian sokerinen, toisista makua ei ole tarpeeksi. Piparille ominaiset mausteet puuttuvat, eikä pipari maistu aidolle raadin mielestä.

”Liian vähän mausteita ja maku jää valjuksi.”

”Tunkkainen maku.”

Hinta: noin 4,25 euroa / 300 g

Sokeria: 38 g / 100 g

Arvosana: 1-

Rainbow ohut piparkakku – pistävä ja pahvinen

Tämä ohut pipari ei ollut raadin mieleen. Koostumus on pahvinen ja jauhoinen. Maku puolestaan jää uupumaan: turhan mauton piparkakku.

Piparissa on kuitenkin erikoinen ja pistävä jälkimaku. Neilikkaa? Inkivääriä? Jotain maustetta tuntuu päätyneen taikinaan hieman liikaa.

”Kummallisen makuinen pipari.”

”Maistuu siltä, kuin pipari olisi unohtunut kaapin perälle pidemmäksi aikaa.”

Hinta: noin 0,99 euroa / 175 g

Sokeria: 27 g / 100 g

Arvosana: 1+

Elonen piparkakku – nihkeä pala purtavaksi

Kotitekoisen tuoksuinen ja näköinen pieni piparkakku on koostumukseltaan pehmeä, jopa vettyneen oloinen. Itse maussa ei ole moitittavaa: jouluisia mausteita ja piparimaisia aromeja. Jälkimaku sen sijaan on melko mitäänsanomaton.

”Vähän nihkea pipari, joka maistuu kaurakeksiltä.”

”En söisi loppuun. Ei hyvä.”

Hinta: noin 2,49 euroa / 200 g

Sokeria: 29 g / 100 g

Arvosana: 1,5

Fazer piparkakku – pikkuleipä, muttei pipari

Pieni koko ja harmaa väri kummastuttavat raatia. Yksi raatilainen toteaa, että pipari on varmaan myyjäisistä.

Tuoksu poikkeaa perinteisestä piparista, kuten makukin. Maussa on kardemummaa, voita ja kanelia. Sen sijaan piparin voimakkaat aromit puuttuvat ja raati toteaa, että maku muistuttaa enemmän tavallista pikkuleipää.

”Kivan makuinen pikkuleipä. Ei tämä ole pipari.”

”Hyvää, mutta maku ei ole jouluinen.”

Hinta: noin 2,39 euroa / 175 g

Sokeria: 29 g / 100 g

Arvosana: 2

Töysäläinen piparkakkuja – kuin sokerikorppu

Piparilla on mukava paksuus ja ulkonäkö. Sen sijaan maku ihmetyttää. Tuoksuton pipari muistuttaa sokerikorppua. Mausta uupuvat jouluiset aromit ja piparimaisuus. Sivumaku jopa hieman palaneen kitkerä.

”Kiva rapsakka koostumus, mutta ei hirveän maukas.”

”Kuin sokerikorppu. Dippaisin tätä kahviin.”

Hinta: noin 1,99 euroa / 400 g

Sokeria: 31 g / 100 g

Arvosana: 2+

K-Menu piparkakku – kelpo pari kahville tai juustoille

Kotitekoisen oloinen pipari tuoksuu hyvälle. Sen sijaan maku ei vakuuta raatia. Maku on kitkerä, eikä kovin makea. Jouluisia vivahteita on, muttei tarpeeksi. Pipari ei herätä vahvoja tunteita raadissa.

”Tuoksuu paremmalle kuin maistuu. Sopisi kahvin kanssa.”

”Tämä sopisi erinomaisesti juustojen kylkeen.”

Hinta: noin 1,09 euroa / 400 g

Sokeria: 29 g / 100 g

Arvosana: 2,5

Lidl Jouluaitta piparkakku – kylliksi kitkeryyttä

Tässä piparkakussa riittää makua! Perinteisen paksussa piparissa on tumma väri ja maku. Koostumus on todella ilmava. Itse pipari on hyvin siirappinen, mutta kitkerä. Osa raadista pitää palaneen kitkerästä mausta, osalle maku on liian terävä.

”Maistuu hieman palaneelta sokerilta, mutta ei pahalla.”

”Tunnistaa pipariksi maussa ja muodossa.”

Hinta: noin 1,35 euroa / 400 g

Sokeria: 31 g / 100 g

Arvosana: 3

Pirkka piparkakku – positiivinen yllätys

Perinteinen paksumpi pipari. Koostumus oli raadin mieleen hieman liian ilmava ja kuiva. Maussa hitusen jouluisia mausteita ja pipariin osan mielestä kuuluva kitkeryys. Makua olisi kaivattu kuitenkin enemmän. Piparin sokerisuus ja kaivattu makeus jäävät uupumaan.

”Liian ilmava. Voisi olla maukkaampi.”

”Ohuen piparin ystävänä yllätyin positiivisesti.”

Hinta: noin 1,49 euroa / 350 g

Sokeria: 31 g / 100 g

Arvosana: 3+

Annas Original piparkakku – tuttu suosikki

Osa raadista tunnistaa tämän ohuen piparin jo pelkän ulkomuodon perusteella. Tuttu maku herättelee lopunkin raadin makunystyrät. Maku on ihanan makea ja tasapainoinen. Jouluiset aromit erottuvat hieman.

Voinen pipari suolastaan sulaa suuhun, yhden raatilaisen mielestä jopa liian nopeasti. Raati jakautuu kahtia: osa rakastaa ohutta piparia, osaa ärsyttää helposti katkeava ja mureneva herkku. Yksi raatilainen toteaa, ettei ohut pipari sovi esimerkiksi juustojen pariksi.

”Sopivan makea. Tämän makuisesta piparista pidän!”

”Ei maistu miltään. Hävisi suuhun ennen kuin makua ehti tulla.”

Hinta: noin 2,19 euroa / 300 g

Sokeria: 32,3 g / 100 g

Arvosana: 4-

Kotimaista ohut piparkakku – taikinamainen herkku

Pakkauksessa on pipareita kahta eri mallia, ja se ilahduttaa. Koostumukseltaan tiivis piparkakku tuoksuu mukavan voimakkaalle. Ulkomuoto muistuttaa itse tehtyä.

Sokerisen makeassa piparissa riittää makua ja mausteet erottuvat selkeästi. Yhdelle raatilaisista pipari on liiankin makea.

”Tässä piparissa maistuu kaikki paljon.”

”Maistuu raa’alta piparkakkutaikinalta, ehdottomasti hyvällä tavalla!”

Hinta: noin 2,45 euroa / 375 g

Sokeria: 30 g / 100 g

Arvosana: 4-

Ikea Vintersaga piparkakut – hedelmäinen ja makea

Sydämenmuotoisten piparkakkujen maku on hieman laimeampi kuin monien muiden testin pipareiden. Aromit tulevat esiin vasta jälkimaussa, joka on vahvan hedelmäinen ja appelsiininen. Pipari on myös hyvin makea, osasta jopa liian makea.

”Tarpeeksi kitkeryyttä, makua ja sokeria, muttei liikaa.”

”Tämä pipari maistuisi hyvin glögin kanssa.”

”Tästä tuli uusi suosikki.”

Hinta: noin 3,99 euroa / 500g

Sokeria: 33 g / 100 g

Arvosana: 4+

