Suomen kieli on pullollaan omintakeisia sanoja, joille ei löydy täydellistä käännöstä muista kielistä. Keksitkö esimerkiksi järkevää englanninkielistä vastinetta sanoille avanto tai lörtsy?

Jokainen suomalainen tietää, mistä on kyse, kun puhumme sisusta. Mutta oletko koskaan yrittänyt kääntää sanaa muille kielille? Yhtä osuvasti suomalaista mielenmaisemaa kuvaavan vieraskielisen sanan löytäminen on liki mahdotonta.

Sisu ei suinkaan ole ainut suomen kielen sana, jolle ei ole oivaa vastinetta muiden kielten sanastossa. Kenties kansainvälisesti eniten huomiota saanut suomenkielinen sana on kalsarikännit, jolle sopivaa käännöstä yritettiin metsästää The Guardiania ja BBC:tä myöten. Nerokkaan sananparren käännös ”pantsdrunk” jää vain vaisuksi yritykseksi sanallistaa juopottelua yksin kotona nuhjuisissa verkkareissa tai alusvaatteisillaan.

Listasimme nyt 12 suomenkielistä sanaa, joille on vaikea löytää vertaistaan vastinetta muista kielistä. Kokeile vaikka itse!

1. Nyssäkkä

Siinäpä vasta täydellinen sana kuvaamaan kaikenlaisia nyyttejä, pussukoita ja pehmeitä kasseja. Englannin kielessä paras vastine lienee pouch, mutta sekään ei aivan onnistu kuvaamaan erilaisten nurkissa pyörivien nyyttien ja pussien kirjoa.

2. Lörtsy

Tätä perinteistä savonlinnalaista herkkua ei juuri Suomen ulkopuolella tarjoilla, joten ei siis ole ihme, että muissa kielissä tätä ruokalajia kuvaava sana loistaa poissaolollaan. Jonkinlainen korvaava, joskin ontuva sana lörtsylle voisi olla ”sloppy meat pie”. Lörtsy kuuluukin niihin sanoihin, jotka vain kyseiseen tuotteeseen tutustunut voi ymmärtää.

3. Helle

Vastaavanlaista paahteisiin ajanjaksoihin viittaavaa sanaa joutuu etsimään sanakirjoista urakalla. Englannin kielen vastineet hot weather tai heatwave eivät kumpikaan onnistu kuvaamaan yhtä naulan kantaan silloin tällöin kesässä esiintyviä lämpörupeamia, joihin helle-sanalla viittaamme. Oma lukunsa on huudahdus huh hellettä!

4. Lumeen liittyvät sanat

Suomen rikas talvisäätä koskeva sanasto kääntyy kankeasti, jos laisinkaan muille kielille. Rännälle tosin on oma englanninkielinen vastineensa sleet, mutta missä ovat käännökset talvisille sanoille nuoska, hanki, puuterilumi tai kuurankukka?

5. Suojakeli

Suomalaisen sääsanaston laajaa kirjoa on kertakaikkisen vaikea havainnollistaa kelvollisesti muilla kielillä. Suojakeli ei ole poikkeus sääntöön: talvella plussan puolelle pomppaavalle kelille ei löydy virallista englannin kielistä vastinetta.

6. Avanto

Käytännössä hole in the ice ajaa saman asian, mutta sanasta puuttuu samanlainen napakkuus ja yksiselitteisyys. Myös avantouinti on suuresti suomalaista kulttuuria henkivä sana, jota on vaikea kuvailla muilla kielillä yhtä ymmärrettävästi.

Lumen ja jään keskellä eläville avantouinti on varsin yksiselitteinen sana, mutta osuvan vastineen löytäminen muista kielistä ei käy yhtä näppärästi.

7. Maailmantuska

Maailman tilan aiheuttamat murheet ja tuskallinen suru eivät käänny suoraan englanniksi. Saksalaiset sen sijaan jakavat tuskan kanssamme, sillä saksankielinen vastine Weltschmerz tarkoittaa liki sanatarkasti maailmantuskaa.

8. Höntsäily

Rentoa harrastelua ilman pakottavaa menestymisen tai suorittamisen painetta ei tuskin muissa kielissä tunneta – ja jos tunnetaankin, versiot tuskin ovat yhtä nokkelia.

9. Karkkipäivä

Lapsuusajan viikoittaista kohokohtaa ei tiettävästi muista kielistä löydy. Netin sanakirjat tarjoavat vastineeksi sanaparia candy day, mutta keinotekoinen käännös ei pidä sisällään samanlaista hekumointia kuin karkkipäivä.

10. Vihta tai vasta

Saunakansalle leimalliset sanat ovat tyypillisesti muille kielille tuntemattomia. Sanatarkan vastineen puuttuessa koivun oksista punottua saunavihtaa joutuu selittämään muiden maiden asukkaille juurta jaksaen. Myös vihtominen on sanana ainut laatuaan, ja tuskin löylyllekään löytyy yhtä kelvollisia vastineita.

11. Lintukoto

Mikä nerokas sana kuvaamaan pumpulisen turvallista ja ulkomaailman vaaroilta suojassa olevaa paikkaa. Moista sanaa saa etsiä muiden kielien sanastoista toden teolla, ja suora englanninkielinen käännös bird’s home vie eittämättä yhtä hakoteille kuin kyykkyviinin leikkimielinen käännös squatting wine.

12. Aataminaikainen

Kekseliäs ilmaisu jonkin asian ikivanhuudelle on jälleen yksi esimerkki siitä, miten uniikki suomen kieli onkaan. Toki muistakin kielistä löytyy omat vastineensa ikivanhalle, mutta esimerkiksi englannin kielen sanasta ancient jää täysin uupumaan aataminaikaisuuden syvin merkitys. Myöskään samoja peruja oleva termi ”aatamin asu” ei ole käännettävissä suoraan sellaisenaan muille kielille.

Jos keksit oivallisen käännöksen, kerro se kommenteissa!

