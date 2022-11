15 lausetta, joita kukaan suomalainen ei halua kuulla

Listasimme lausahduksia ja tilanteita, joita suomalaiset eivät millään haluaisi kuulla. Samaistutko?

”Ruotsi voitti” – lause, jota suomalaiset eivät halua kuulla. Kuva on jääkiekon MM-kisoista vuodelta 2022, jolloin Ruotsi voitti Suomen 3–2. Auts.

Hiljaisia ja sisäänpäin kääntyneitä – sellaisina meitä suomalaisia usein pidetään. Näin myös kernaasti luonnehdimme kansaamme, jos ulkomaalainen pyytää kuvailemaan, millaista väkeä Suomessa asuu.

Vaikka meitä on tietysti monenlaisia, piilee introvertin suomalaisen stereotypiassa myös totuuden siemen.

Listasimme taannoin 14 hiljaista sääntöä, jotka kaikki suomalaiset tietävät. Monet niistä liittyivät vahvasti suomalaisten sosiaaliseen pidättyväisyyteen ja vaatimattomuuteen. Kun julkaisimme juttuun liittyvän videon myös Me Naisten Tiktokissa, se keräsi yli 650 000 katselukertaa. Kommenttien perusteella moni on tunnistanut itsensä videosta.

Tästä inspiroituneena päätimme nostaa huumorilasit silmille ja listata 15 lausetta, joita suomalaiset eivät halua kuulla. Jos samaistut näihin, olet sielultasi juuri sellainen klassinen suomalaisuuden perikuva, jollaisina meidät usein kuvataan. Jos et samaistu, sekin on aivan ok.

1. ”Otetaan tähän alkuun pieni esittäytymiskierros.” Tämä lausahdus opiskelu- tai työporukan kokoontumisessa tai muussa illanvietossa saa suomalaisen käpertymään kasaan kuin siilin. Omaa vuoroa jännitetään, ja sen jälkeen kehon valtaa helpotus. Huh, selvisin!

2. ”Anteeksi, onko tämä paikka vapaana?” Suomalainen ei noin vain istahda tuntemattoman viereen bussissa tai kahvilassa. Siksi järkytys on kova, jos joku reipas (usein turisti) lähestyy meitä ja rikkoo hiljaista etikettiä. Lause kummastuttaa etenkin silloin, kun ympärillä on yllin kyllin vapaita paikkoja – miksi tuo haluaa juuri tähän?

3. ”Kahvi on loppu.” Me suomalaiset olemme kahvikansaa, siitä ei pääse mihinkään. Mikään ei pilaa päivää yhtä nopeasti kuin se, jos kahvi on päässyt yllättäen loppumaan.

4. ”Kahvimaito on loppu.” Jos on tottunut nauttimaan kahvinsa maidolla, on tämä lause yhtä paha kuin edellinen.

5. ”Kerro itsestäsi.” Oli kyse sitten työhaastattelusta tai treffeistä, tämä lause saa aina pasmat sekaisin. Miksi sitä ei yhtäkkiä muista itsestään yhtäkään mielenkiintoista faktaa? Kenties suomalaisen on vaikea puhua itsestään siksi, että emme yleensä mielellämme nosta itseämme esille tai varsinkaan kehu itseämme.

6. ”Ruotsi voitti.” Meillä suomalaisilla on viha-rakkaussuhde armaaseen naapurimaahamme. Klassinen sanonta kuuluu, että tärkeintä ei ole voitto, vaan se, että Ruotsi häviää. Jos länsinaapuri sitten rökittää meidät vaikkapa jääkiekossa, tuska on kova.

7. ”Leikitäänkö jotain hauskaa seuraleikkiä?” Ei, ei leikitä, anelee suomalainen. Seuraleikkeihin liittyy usein vahva kiusaantumisen vaara, eikä rento heittäytyminen ole yleensä meille kovin luontevaa.

8. ”Tähän seuraavaan tehtävään tarvitaan kaksi vapaaehtoista.” Melko harva suomalainen on synnynnäinen esiintyjä. Kartamme mielellämme tilanteita, joissa joudumme parrasvaloihin ja muiden huomio kiinnittyy meihin.

9. ”Kysytäänkö apua joltain?” Suomalainen pyytää apua melko harvoin. Esimerkiksi ruokakauppa kierretään mieluummin useaan kertaan ennen kuin vaivataan työntekijää. Jos reippaampi kaveri ehdottaa avun pyytämistä, saattaa monen ensireaktio olla torjunta: ei, kyllä tämä on hoidettava itse.

10. ”Näytätpä hyvältä!”, ”Siis teitkö tämän itse? Eikä, miten upea!”, ”Olet kyllä niin lahjakas!” Tai mikä hyvänsä muu kehu. Kaikki tietävät, että kehujen vastaanottaminen on suomalaisille jokseenkin tukalaa. Sananlaskut ja verenperintö ovat opettaneet, että vaatimattomuus kaunistaa. Siksi kiusaannumme kehuista herkästi. Kun joku kehaisee, vähättelemme itseämme (”No tämä nyt on vaan tämmöinen”) ja vaihdamme nopeasti puheenaihetta.

11. ”Mökkinaapuri sanoi tulevansa piipahtamaan.” Moni suomalainen suhtautuu viileän varautuneesti naapureihinsa, etenkin mökillä. Mökki on omaa aikaa ja rentoutumista varten, eikä siihen yhtälöön sovi tuttavuutta tekevä innokas viereisen tontin omistaja.

12. ”Excuse me, do you speak English?” Kun kaupungilla lähestyy englantia puhuva ulkomaalainen tai turisti, moni suomalainen menee aluksi lukkoon. Voi ei, osaanko vastata? Miten sitä englantia taas puhuttiinkaan? Kyse ei kuitenkaan ole avuliaisuuden puutteesta, vaan siitä, että tuppaamme olemaan valtavan kriittisiä omaa englannin taitoamme kohtaan. Mutta ihan suotta: suomalaiset ovat tosiasiassa valtavan hyviä englannissa.

13. ”Anteeksi, saisinko jutella hetken?” Kaupungilla lähestyvä feissari on monen pahin painajainen. Tuntuu kiusalliselta pyyhältää ohi kiireeseen vedoten, sillä suomalainen on pohjimmiltaan kohtelias – mutta aina ei vain jaksaisi pysähtyä.

14. ”Ensi viikoksi on luvattu yli 30 asteen helteitä.” Säästä me suomalaiset jaksamme puhua loputtomiin. Yleensä puhe on valitusta, sillä sää on mielestämme aina liian kuuma, liian kylmä, liian sateinen tai liian kuiva. Kesäsää aiheuttaa meissä erityisen paljon tunteita. Vaikka lämmön rakastajia toki löytyy, ei valtaosa suomalaisista siedä kovia helteitä.

15. ”Talvesta ennustetaan poikkeuksellisen lämmintä.” Jos liian kuuma kesä on kauhistus suomalaisille, niin sitä on myös liian lämmin talvi. Lumi kuuluu Suomen talveen, ja jos valtaosa pimeimmästä vuodenajasta kuluu plussakelisenä, se harmittaa.

