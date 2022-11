Kaipaatko katsottavaa marraskuun iltoihin? Nämä suosikkisarjat pitävät otteessaan jaksosta toiseen. Listassa on niin jännitys- ja rikossarjoja, draamaa kuin hyvän mielen sarjojakin.

Marraskuun harmaudessa tekee mieli käpertyä sohvannurkkaan vaikka koko päiväksi. Silloin parasta viihdettä on mukaansa tempaava, koukuttava televisiosarja.

Mutta mikä? Suoratoistopalveluiden valikoima on niin päätä huimaava, eikä aikaa viitsisi tuhlata sarjaan, joka paljastuu parin jakson jälkeen tylsäksi tai huonoksi.

Kun valinnanvaikeus iskee, paras vaihtoehto on tarttua muiden huippuhyväksi toteamaan sarjaan.

Listasimme 19 ulkomaalaista Me Naisten toimituksen suosikkisarjaa. Jokainen näistä on tällä hetkellä katsottavissa jossakin suoratoistopalvelussa. Mukana on draamaa ja komediaa, sekä jännittäviä että hyvää mieltä tuovia sarjoja.

Rikoksia ja jännitystä

Vallan linnake

Missä: Netflix

Montako kautta: 4

Tanskalainen Vallan linnake kuvaa fiktiivisesti Tanskan hallituspolitiikkaa. Yhteiskunnallinen sarja kertoo taitavasti ihmissuhteista ja vallan käytöstä. Sarjan ensimmäiset kolme tuotantokautta esitettiin vuosina 2010–2013. Lähes kymmenen vuoden tauon jälkeen neljäs tuotantokausi ilmestyi Netflixissä tänä vuonna. Aiemmat kaudet löytyvät Netflixistä alkuperäisnimellä Borgen.

The Wire – Langalla

Lienee perusteltua väittää, että The Wire on kaikkien aikojen paras rikossarja. Se löytyy lähes poikkeuksetta 2000-luvun parhaiden sarjojen listausten kärjestä. Vuosina 2002–2008 esitetty poliisisarja kertoo realistisella tavalla Yhdysvaltojen rikkinäisestä yhteiskunnasta. Hahmot ovat mielettömän upeita, mutta varsinainen päähenkilö on Baltimoren kaupunki.

Missä: HBO Max

Montako kautta: 5

Stranger Things

Jos jännitys, kauhuelementit ja 1980-luvun nostalgia kiinnostavat, on Stranger Things valintasi. Sensaatioksi noussut sarja sijoittuu kuvitteelliseen Hawkinsin kaupunkiin, jossa joukko lapsia ja teinejä joutuu yliluonnollisten voimien ja salaliittojen keskelle. Ilmiön kyytiin kannattaa hypätä viimeistään nyt, sillä tuleva 5. kausi on sarjan viimeinen.

Missä: Netflix

Montako kautta: 4

Silta

Euroopan parhaaksi draamasarjaksi valittu tanskalais-ruotsalainen Silta on nordic noirin suunnannäyttäjä. Alussa Juutinrauman sillan puolivälistä löytyy naisen ruumis, täsmälleen Tanskan ja Ruotsin rajalta. Omalaatuinen ruotsalaispoliisi Saga Norén (Sofia Helin) saa työparikseen tanskalaispoliisi Martin Rohden (Kim Bodnia), ja kaksikko alkaa selvittää kummallista rikostapausta. Sarjasta on ilmestynyt neljä tuotantokautta.

Missä: Netflix

Montako kautta: 4

Uusi Sherlock

BBC:n Sherlock nosti Benedict Cumberbatchin maailmanmaineeseen, ja syystäkin. Uudessa Sherlockissa Arthur Conan Doylen nerokas Sherlock Holmes -salapoliisihahmo on tuotu nykyajan Lontooseen. Apuria, tohtori John Watsonia näyttelee Martin Freeman. Sarja on voittanut yhdeksän Emmy-palkintoa ja IMDb-leffasivustolla katsojat ovat arvioineet sen kaikkien aikojen viidenneksi parhaaksi televisiosarjaksi.

Missä: Yle Areena, HBO Max, Amazon Prime Video

Montako kautta: 4

Draamaa

Euphoria

Valtavaksi hitiksi noussut Euphoria on visuaalisesti televisio- ja suoratoistohistorian parhaimmistoa. Amerikkalaisteinien bileiden, ihmissuhteiden ja huumeiden täyttämästä elämästä kertovasta sarjasta on tullut kahden kauden aikana tietynlainen sukupolvikokemus. Sarja on täynnä uuden sukupolven lahjakkaita näyttelijätähtiä, ja pääroolin tehnyt Zendaya on palkittu työstään kahdella Emmyllä.

Missä: HBO Max

Montako kautta: 2

Downton Abbey

Englantilaisen kartanon ja siellä asuvan kahden kerroksen väen elämää 1900-luvun alussa seuraava brittisarja on ansainnut kaiken sille osoitetun suitsutuksen. Downton Abbey on hyvän mielen draamasarja, vaikka kuolemaa ja yhteiskunnallisia epäkohtiakin nähdään. Todellisuuspako on taattu! Rakastettu brittiepookki on saanut jatkoa kolmen elokuvan verran.

Missä: Netflix, HBO Max, C More, Ruutu (SkyShowtime), Amazon Prime Video

Montako kautta: 6

The Handmaid’s Tale

Tämä dystooppinen draamasarja saa niskakarvat pystyyn. The Handmaid’s Talen keskiössä on naisten alistaminen, mikä saa kysymään itseltä, miksi sarjaa viitsii katsoa. Se on kuitenkin äärimmäisen koukuttava ja ajatuksia herättävä. Voisiko näin tapahtua oikeasti? Yhdysvaltojen aborttilainsäädännön kiristäminen oli yksi esimerkki siitä, että maailmassa voi tapahtua järjenvastaisiakin asioita. Jokainen tuotantokausi imaisee mukaansa, sillä toivon kipinää pidetään taitavasti yllä: voivatko naiset vapautua miesten mielivaltaisessa maailmassa?

Missä: HBO Max

Montako kautta: 5

Big Little Lies

Tästä ei näyttelijäkaarti paljon parane: Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Laura Dern, Alexander Skarsgård, Meryl Streep... Kalifornialaisen rannikkokaupungin vauraat asukkaat juonittelevat keskenään ja toisiaan vastaan. Miten käy, kun idylli murtuu ja naisviisikko sotkeutuu kuolemantapaukseen? Big Little Lies palkittiin vuonna 2017 neljällä Golden Globella. Sarjan katsoo nopeasti: se koostuu kahdesta kaudesta, jaksoja on yhteensä 14.

Missä: HBO Max

Montako kautta: 2

Chernobyl

Tšernobylin ydinvoimalaonnettomuuteen sekä sen jälkeisiin tapahtumiin pohjautuva Chernobyl sekoittaa hyvässä suhteessa faktaa ja fiktiota. Upeasti dramatisoitu sarja on kerännyt valtavasti ylistystä, ja se voitti vuonna 2019 esimerkiksi katsotuimman minisarjan Emmy-palkinnon.

Missä: HBO Max

Montako kautta: 1

Game of Thrones

Ei käy kiistäminen: 2010-luvun puhutuin, mittakaavassaan suurin ja kulttuurisesti merkittävin sarja oli fantasiasarja Game of Thrones. Sitä katsoi yli 100 miljoonaa ihmistä ympäri maailmaa. Uusia jaksoja odotettiin hengitystä pidätellen ja tulevia käänteitä spekuloitiin netin keskustelupalstoilla ja kahvipöydissä. GoT tarjoaa kaikkea: draamaa, rakkautta, juonittelua, loistavia roolisuorituksia, upeaa musiikkia ja huikeaa visuaalisuutta.

Missä: HBO Max

Montako kautta: 8

Succession

Hittisarja Succession kuvaa sitä, miten syviä haavoja ahneus, kateus ja vanhempien hyväksynnän tavoittelu voivat yhden perheen sisällä aiheuttaa. Muinaiset Dallasin tai Dynastian perhejuonittelut ovat kuin vauvojen hedelmäsosetta mediapomo Logan Royn ja hänen perillistensä sotimiseen verrattuna. Sarjaa kannattelevat käsikirjoituksen ajankohtaisuus, mainiot roolihahmot sekä loistavat näyttelijät. Sarja on yksi koukuttavimmasta ikinä, vaikka sen ihmiskuva onkin, noh, hyvin surullinen.

Missä: HBO Max

Montako kautta: 3

Halt and Catch Fire

Jos et aikoinaan nähnyt tätä kulttisarjaa, nyt siihen on mahdollisuus. Halt and Catch Fire alkaa 80-luvulta ja etenee aina 90-luvulle saakka. Sarja kuvaa hienosti tietokoneiden kehityskaarta ja sitä, miten internet alkoi muuttaa maailmaa – ja vaikuttaa ihmissuhteisiin. Konemöhkäleet herättävät katsojassa nostalgisia tunteita, mutta parasta sarjassa on silti loistava käsikirjoitus. Henkilöhahmot ovat ristiriitaisia ja kehittyvät läpi sarjan. Pääosanelikko (Mackenzie Davis, Lee Pace, Kerry Bishé, Scoot McNairy) tekee niin hienot roolisuoritukset, että heitä jää hirvittävä ikävä.

Missä: Yle Areena

Montako kautta: 4

Komediaa ja hyvää mieltä

Gilmore Girls

Jos jossain on lämmin tunnelma, niin tässä sarjassa. Vain harva sarja on kyennyt yhtä nokkelaan dialogiin kuin Gilmore Girls. Stars Hollow’n pikkukaupungissa asuvat Lorelai ja Rory ovat jääneet katsojien sydämiin, sillä sarjan alkaessa vuonna 2000 ei yhtä hauskoja naishahmoja juuri ollut nähty. Jatko-osa ei yltänyt alkuperäisen tasolle, mutta onneksi vanhaan voi palata yhä uudestaan.

Missä: Netflix

Montako kautta: 8

Sinkkuelämää

And Just Like That... -jatko-osa teki yhden asian selväksi: ei ole alkuperäisen voittanutta. Sinkkuelämää -sarja kestää uusia katselukertoja, vaikka sen asenteet osin vanhanaikaisilta tuntuvatkin. Hauskinta on, että sarjaa voi katsella eri elämäntilanteissa eri perspektiivistä. Esimerkiksi Carrien neurooseihin saattaa samaistua niin parisuhteessa kuin sinkkuna, ja Mirandan vauva-ahdistuksenkin tunnistaa moni kyseisen elämänvaiheen kokenut.

Missä: HBO Max

Montako kautta: 6

Fleabag

Fleabag jakaa mielipiteet: osa pitää sitä nerokkaana, osalle se ei uppoa. Sarja oli joka tapauksessa tv-sensaatio ja voitti muun muassa kuusi Emmyä ja kaksi Golden Globea. Ihanan suorapuheinen ja roisi brittikomedia kertoo lontoolaisen sinkkunaisen elämästä raikkaalla ja kipeänhauskalla otteella. Lahjakas päänäyttelijä ja käsikirjoittaja Phoebe Waller-Bridge tunnetaan myös Killing Eve -sarjan tekijänä. Sarjan ahmii nopeasti, sillä jaksoja on yhteensä vain 12.

Missä: Amazon Prime Video

Montako kautta: 2

Skam

Ilmiöksi noussut norjalainen teinisarja kestää monta katselukertaa. Skam kertoo kaikesta, mikä nuorten elämää koskettaa: ystävyydestä, rakkaudesta, seksistä, juhlimisesta, pettämisestä, itsensä etsimisestä... Ja se tekee sen niin uskottavasti ja realistisesti, että katsojasta tuntuu kuin katsoisi oikeita ihmisiä. Jos on olemassa täydellinen nuortensarja, Skam on lähellä sitä.

Missä: Yle Areena

Montako kautta: 4

The Good Place

Kyyninen ja itsekeskeinen Eleanor (Kristen Bell) kuolee ja herää taivaassa. Pian selviää, että hänet on sekoitettu toiseen ihmiseen: taivaspaikka ei kuulukaan hänelle. Tästä alkaa poikkeuksellisen omaperäinen komediasarja The Good Place. Sarja on kepeä ja hauska, mutta samalla hämmentävän filosofinen ja syvällinen. Harvinaista on sekin, että sarja osattiin lopettaa ajoissa – se on neljä kautta täyttä timanttia!

Missä: Netflix

Montako kautta: 4

Girls

Kun on hukassa ja kaipaa vertaistukea, Girlsin tytöt tulevat apuun. Palkittu sarja kertoo New Yorkissa asuvista ystävyksistä, jotka ovat usein itsekeskeisiä ja aika kauheitakin toisiaan kohtaan. Toisaalta hahmojen kanssa voi kasvaa ja kehittyä. Sarjan päätöskausi on omalla tavallaan shokeeraava, ja sen sulattelussa voi kestää hetki.

Missä: HBO Max

Montako kautta: 6

