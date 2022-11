Tunnetko Suomen kartan? Jos saat tässä testissä kaikki 14 oikein, homma on hyvin hanskassa

MAINOS: Scandinavian Outdoor

Talvitakeissa lämmittävät nyt laadukkaat materiaalit ja vastuullisuus – “Ei liian tiukkaa, vaan reilua ja mukavaa mitoitusta”

Kunnon talvitakki on yksi kauden tärkeimmistä hankinnoista, jonka valintaan kannattaa panostaa. Musta on monen luottoväri, mutta tänä talvena tarjolla on myös pehmeämpiä sävyjä.