Hetkinen, mitä tarkoitettiinkaan kelillä, rekalla tai patterilla? Monia sanoja käytetään puhekielessä jatkuvasti väärin, jolloin niiden merkitykset saattavat mennä sekaisin.

Toisinaan väärä nimitys jollekin asialle vakiintuu puhekieleen niin, ettei moni edes ymmärrä sanan olevan väärinkäytetty. Sana tai nimitys voi olla alkujaan peräisin esimerkiksi suositusta tuotemerkistä, toisesta kielestä tai silkasta sekaannuksesta.

Näihin arjessa toistuvasti väärinkäytettyihin sanoihin harva kiinnittää edes huomiota – ja miksi pitäisikään, kun kaikki ymmärtävät, mitä mikäkin sana tarkoittaa?

Nyt on kuitenkin aika viilata pilkkua. Listasimme 10 sanaa, joissa moni menee metsään!

1. Keli, kun puhutaan säästä. ”Onpas aurinkoinen keli tänään”, saattaa moni tokaista kesäpäivänä. Tosiasiassa keli ei ole sään synonyymi, vaan tarkoittaa tien tai maaston kulkukelpoisuutta.

2. Patteri, kun puhutaan paristoista. Patteri voi tarkoittaa montaa eri asiaa, kuten lämmityslaitetta tai armeijan tykistön perusyksikköä. Se ei kuitenkaan ole varsinainen nimitys paristolle, vaikka englannikielinen battery, onkin suomalaisten suussa muuttunut siihen muotoon.

3. Lamppu, kun puhutaan valaisimista. Usein huoneen katosta roikkuvaa kapistusta kutsutaan kattolampuksi. Hehkulamppu on kuitenkin vain pieni osa valaisinta.

4. Nilkkasukat, kun puhutaan varrettomista sukista. Nilkkasukat peittävät nimensä mukaisesti nilkat, mutta usein moni erehtyy kutsumaan varrettomia sukkia tällä nimellä.

5. Mielekäs, kun puhutaan mieluisasta. Todellisuudessa mielekäs tarkoittaa merkityksellistä tai järkevää.

6. Rekka, kun puhutaan kuorma-autosta. Tämän sanan kohdalla monilla menevät puurot ja vellit sekaisin. Ammattilaisten termein rekka tarkoittaa kuitenkin puoliperävaunuyhdistelmää tai laajemmin puoliperävaunun ja kuorma-auton yhdistelmää.

7. Kivennäisvesi, kun puhutaan hiilihapotetusta vedestä eli soodasta. Kivennäisvesi sisältää mineraaleja, kun taas kuplavesi on vain tavallista hiilihapotettua vettä. Monesti kivennäisvedestä ja kuplavedestä käytetään myös yleisnimitystä vichy, joka taas eroaa edeltävistä siten, että siihen on lisätty suolaa ja enemmän hiilihappoja.

8. Myös muut kuplivat tuppaavat menemään toisinaan sekaisin. Monet kutsuvatkin kuohuviiniä, alkuperästä huolimatta, samppanjaksi. Samppanjan nimi tulee sen kotialueen, eli ranskalaisen Champagnen alueen mukaan. Vain Champagnen alueelta peräisin olevia kuohuvia viinejä sopii kutsua samppanjaksi.

8. Tuikkukynttilä, kun puhutaan lämpökynttilästä. Syksyn tullen moni sytyttää tuikun palamaan tuikkukippoon, mutta todellisuudessa Tuikku on Havin rekisteröimä tavaramerkki ja oikea nimitys muille ”tuikuille” on lämpökynttilä.

9. Samankaltainen yleiseen käyttöön vakiintunut tuotemerkin nimi on topsipuikko, joka on peräisin Topz-merkin nimestä. Oikea nimitys muunmerkkisille tuotteille on vanupuikko.

10. Sosiaaliturvatunnus, kun puhutaan henkilötunnuksesta. Sotut ja hetut menevät usein edelleen puhekielessä sekaisin. Sosiaaliturvatunnuksista luovuttiin kuitenkin jo vuonna 1971, jolloin sen korvasi henkilötunnus.

