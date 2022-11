Selviäisitkö yläkoulun ruotsin kokeesta? Armoton 14 kysymyksen testi kertoo, kuinka ruosteessa ruotsisi on

Onko ruotsin kielioppi hallussa vai hukassa? Otetaan selvää!

Ruotsin kielellä on Suomessa aivan erityinen asema. Osalle meistä ruotsi on rakas äidinkieli, ja joillakin taas on sen sorttiset muistot peruskoulun oppitunneilta, että muutamankin ruotsinkielisen sanan kuuleminen vetää niskavillat pystyyn.

Ruotsin kielen asemasta viis, nyt otetaan selvää, onko peruskoulusta ruotsin tunneista jäänyt mitään päähän!

Testin kysymykset pohjautuvat yläkoulun kahdeksannen ja yhdeksännen luokan englannin oppimateriaaleihin. Testin laatimisen apuna on käytetty Sanoma Pron Katapult -oppikirjoja.

