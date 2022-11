Me Naisten testissä kävi ilmi, että suomalaiset tuntevat monet lintulajit. Yksi laji hämmensi kuitenkin pätevimpiäkin tirppatietäjiä.

Testasimme hiljattain suomalaisten kykyä tunnistaa maamme tutut lintulajit. Testin on tehnyt jo yli 599 000 ihmistä.

Jos et ole vielä tehnyt testiä, pääset tekemään sen tästä.

Lintulajit ovat suomalaisilla selkeästi hallussa, sillä suurin osa kysymyksistä keräsi rutkasti oikeita vastauksia. Esimerkiksi töyhtöhyypän tunnisti peräti 91 prosenttia vastaajista. Räkättirastaan tunnisti sen sijaan 86 prosenttia, ja 85 prosenttia vastaajista osasi nimetä sukeltajasorsan telkäksi.

Testi paljasti kuitenkin muutaman tutun lintulajin, jotka eivät ole suomalaisilla yhtä hyvin hallussa. Olisitko sinä tunnistanut kyseiset linnut?

Kanadanhanhi vai valkoposkihanhi?

Hanhi on koko Suomen tuntema suurikokoinen ja pitkäkaulainen sorsalaji. Testin kolmas kysymys hämäsi kuitenkin suomalaisia, ja suurin osa vastaajista arvasi hanhilajin väärin.

Yli puolet, noin 61 prosenttia, vastaajista luuli kuvan hanhea valkoposkihanheksi.

Todellisuudessa kanadanhanhella on hämäävästi valkoinen poski. Valkoposkihanhi on kanadanhanhea pienempi lintu ja sillä on enemmän valkoista naamassa. Tämän tiesi 38 prosenttia vastaajista. Yksi prosentti luuli lintua kurjeksi.

Kottarainen, satakieli vai mustarastas?

Testin kuudennen kysymyksen vastauksissa oli selkeästi eniten hajontaa.

Mustahko, metallinkiiltoinen kottarainen sekoitetaan usein mustarastaaseen, joka on sekin taitava laulaja. Neljäsosa eli 25 prosenttia vastaajista luulikin kuvan kottaraista mustarastaaksi. Sen sijaan 21 prosenttia arveli linnun olevan satakieli.

Kottaraisella on lyhyempi pyrstö ja sen sulkapeitteessä usein erottuu enemmän vihreää metallinsävyä ja pilkkuja. Tämän tiesi noin 53 prosenttia vastaajista.

Satakieli, lehtokerttu vai käki?

Toiseksi viimeisen kysymyksen linnulla ei ole oikein mitään erottavia tuntomerkkejä, minkä takia se saattoi olla haastavaa tunnistaa. Niinpä lähes puolet, 43 prosenttia vastaajista, luuli kuvan lintua satakieleksi.

Kuvan lintu laulaa pitkälle kesään, ja hieman yli puolet eli 55 prosenttia nimesi linnun oikein lehtokertuksi. Sen sijaan kaksi prosenttia luuli kuvassa olevan käki.

