Listasimme 11 nuorison tämän hetken trendisanaa – lista paljastaa armotta, oletko pudonnut kärryiltä

Trendisanat vaihtuvat nopeasti ja ovat yhä useammin englanninkielisiä. Kurkkaa listalta, ovatko sanat sinulle tuttuja vai oletko tipahtanut tyystin nuorison kärryiltä.

Olemme listanneet aiemmin esimerkiksi keski-ikäisten ja milleeniaalien suosiossa olevia lausahduksia. Jos neuvoa-antava saunaolut tai selän oikaiseminen kummastuttavat nuoria, on vanhemmillakin ikäpolvilla toisinaan hieman vaikeuksia ymmärtää nuorten keskinäistä kommunikointia.

Työpaikan nuorison tai omien jälkeläisten keskustelut saattavat välillä kuulostaa aivan vieraalta kieleltä, ja sitä ne osittain usein ovatkin. Uusia sanoja napsitaan sosiaalisesta mediasta ja toisista kielistä omaan sanavarastoon.

Listasimme 11 sanaa ja lausahdusta, joihin törmää jatkuvasti siellä, missä nuorisoonkin. Kuulostaako tutulta, vai ovatko listan sanat täyttä hepreaa?

1. Common W. Näin voi sanoa jostakin asiasta, joka ei koskaan petä. Pelkkä W-kirjain kuvaa englanninkielistä sanaa ”win”, eli voitto. Jos siis esimerkiksi somessa seuraamasi henkilö vakuuttaa jälleen hyvällä mielipiteellä, tai suosikkiannoksesi ravintolassa on kerta toisensa jälkeen yhtä mainio, voi näitä asioita kuvailla common w:ksi, tyypilliseksi ja odotetuksi voitoksi.

2. Huutista, eli huutonaurua.

3. Lättyskii! Vaihtoehtoisesti saman viestin saa välitettyä yhdistämällä lätty- ja laskettelu-emojit. Toki kannattaa harkita tarkkaan, kenelle viestin tahtoo välittää, sillä sen sanoma ei ole järin mukavaa kuultavaa: ”Turpa kiinni!”.

Lätty + Ski = Lättyskii!

4. ”Hittaa eri tavalla.” Suora suomennos englanninkielisestä "hits different" -fraasista, tätä käytetään kuvaamaan, kun jokin asia tuntuu tavallista paremmalta. "Kylmän veden juominen keskellä yötä hittaa eritavalla."

5. Sus. Tämä on lyhenne englanninkielen sanasta ”suspicious” eli epäilyttävä. Jos jonkin asian tai ihmisen kuvaillaan olevan sus, häntä pidetään jollain tapaa hämäräperäisenä tai kyseenalaisena.

6. Leffa. Nykynuorison elämä vaikuttaisi olevan yhtä elokuvaa! Hauskojen juhlien jälkeen saatat esimerkiksi kuulla, miten ”eilinen oli leffa”. Tällä viitataan tietysti siihen, että jokin asia on niin upeaa ja uskomatonta, että sitä voisi verrata elokuvaan. Toisinaan toki sanontaa käytetään myös ironisesti, sillä leffa se on kauhuleffakin.

7. No cap. Sanoja vannoo puhuvansa totta. Cappaaminen puolestaan viittaa valehtelmiseen.

”Siis se oli maailman vaikein koe, no cap.”

8. Hemo. Erittäin, todella. Hemo sopii tilanteeseen, jossa haluat korostaa jotakin asiaa, se on lyhennelmä sanasta ”helvetinmoinen”. ”Mulla on ihan hemo darra.”

9. Cringe, jälleen suora lainasana englannista. Cringe tarkoittaa myötähäpeää herättävää.

10. GOAT. Tässä yhteydessä Goat ei suinkaan merkitse vuohta. Sen sijaan, GOAT on kirjainyhdistelmä sanoista ”greatest of all time”, eli kaikkien aikojen paras. Nokkela nuoriso ilmaisee asiansa usein pelkällä vuohi-emojilla.

11. Py ja Ty. Näillä sanoilla viitataan tietysti omaan sydänkäpyseen. Py tarkoittaa poikaystävää ja ty puolestaan tyttöystävää. Näitä lyhenteitä suositaan erityisesti some-alustoilla, joissa on hyvin rajoitetut merkkimäärät.

