8 jännittävintä sarjaa juuri nyt – nämä pitävät otteessaan viimeiseen saakka

Kaipaatko jännittävää eskapismia syysiltoihin? Näiden sarjojen parissa viettää helposti vaikka koko viikonlopun.

Syksyn sateilla tekee mieli käpertyä sohvannurkkaan tuijottamaan jotakin oikein hyvää televisiosarjaa. Pimeät illat ja lähestyvä Halloween saavat kaipaamaan jännittävää katsottavaa: jotain, joka pitää otteessaan, yllättää, kauhistuttaa ja saa sydämen pamppailemaan.

Nämä sarjat ovat juuri tällaisia! Listasimme 8 oivallista, melko tuoretta suoratoistopalvelujen sarjaa, joiden parissa pääsee jännittämään tosissaan.

1. Devil in Ohio

Mistä näkee: Netflix

Montako jaksoa: 8

Netflixin katsotuimpien sarjojen listalla roikkunut Devil in Ohio alkaa, kun tien varrelta löytyy Mae Dodd -niminen tyttö (Madeleine Arthur), joka viedään sairaalaan. Sairaalassa tyttö ei puhu, minkä takia paikalle kutsutaan psykiatri Susanne Mathis (Emily Deschanel). Psykiatri haluaa selvittää tytön taustoja, mutta ei voi tehdä sitä ilman, että se vaikuttaisi hänen omaan perhe-elämäänsä.

Jännitys säilyy sarjassa loppuun asti. Tarinan taustoja paljastetaan ripotellen, ja katsoja yllätetään juuri sopivasti. Ajoittain on pidätettävä hengitystä. Sarja ei sovi väkivaltaa tai kliseitä kammoavalle.

2. Dahmer – Hirviö: Jeffrey Dahmerin tarina

Mistä näkee: Netflix

Montako jaksoa: 10

Tositapahtumiin perustuva Dahmer-sarja ei todellakaan ole leppoisaa katsottavaa: sen päähenkilö on murhannut 17 ihmistä. Sarjamurhaajan lisäksi Jeffrey Dahmer on kannibaali. Heti ensimmäisestä jaksosta alkaen on selvää, että vähemmänkin herkkää katsojaa hirvittää ja silmät on pakko laittaa kiinni useaan otteeseen.

Ryan Murphyn (American Horror Story, Pose, Glee) ohjaama rikossarja on ehtinyt kohota Netflixin kaikkien aikojen toiseksi katsotuimmaksi sarjaksi. Se on raaka, mutta myös todella koukuttava ja katsomisen arvoinen. Evan Peters tekee uskottavan roolisuorituksen Dahmerina.

Moni on paheksunut sarjaa ja väittänyt sen romantisoivan murhamiestä. Joidenkin Dahmerin uhrien omaisten mielestä Netflix hyödyntää omaisten traumaa. Muun muassa erään uhrin sisko on kertonut, ettei perhe ole ollut tietoinen sarjan julkaisusta.

Lue lisää: Näyttelijä astui 17 ihmistä tappaneen häiriintyneen sarjamurhaajan saappaisiin – vastaa kritiikkiin murhamiehen romantisoinnista

Sarjaa on kuitenkin myös kiitelty. Se sisältää yhteiskuntakritiikkiä ja kertoo poliisin vallankäytöstä seksuaalivähemmistöjä ja tummaihoisia kohtaan: Dahmer olisi voitu saada kiinni useaan otteeseen, mutta poliisityötä ei tehty kunnolla. Sarjan tekijöiden mukaan he ovat halunneet keskittyä murhaajan sijaan uhreihin ja vialliseen oikeusjärjestelmään.

3. Syntinen

Mistä näkee: Yle Areena (uusi 4. kausi), Netflix (kaudet 1–3)

Montako jaksoa: 4. kaudessa on 8 jaksoa

Rikosetsivä Harry Ambrose (Bill Pullman) on palannut! Eläkkeelle jäänyt Ambrose ei malta pitää näppejään erossa erikoisesta rikoksesta. Hän ryhtyy pienen merenrantakaupungin poliisipäällikön apuriksi. Samalla hän yrittää pitää kiinni niin parisuhteestaan kuin mielenterveydestäänkin.

Syntisen (The Sinner) uuden ja odotetun 4. kauden seuraaminen ei edellytä, että olisi katsonut kaikki edelliset kaudet. Koukuttavan sarjan juonikuviot yllättävät kaudesta toiseen. Loistavan Bill Pullmanin karismasta ei voi kuin hurmaantua.

4. House of the Dragon

Mistä näkee: HBO Max

Montako jaksoa: ilmestynyt 8, ensimmäisellä kaudella yhteensä 10

Hittisarja Game of Thronesin esiosaa House of the Dragonia odotettiin kiihkeästi, ja vaikuttaa siltä, että se on lunastanut monien fanien odotukset. Elokuva- ja sarjasivusto IMDB:n käyttäjät ovat tällä hetkellä antaneet sarjalle arvosanan 8,6/10, ja muun muassa The Guardian ja The Times hehkuttivat sarjan avausjaksoa. Se keräsikin huimat 10 miljoonaa katsojaa. Toinen tuotantokausi on tulossa.

Sarja kertoo lohikäärmeistään tutun Targaryen-suvun dynastiasta – miten käy, kun Westerosia hallinneen suvun valta alkaa rakoilla sisäisten ristiriitojen vuoksi?

House of the Dragonin maailma on GoT:sta tuttu, mutta tarina ja henkilöhahmot uusia. Kiitosta sarja on saanut siitä, että sen fokus on vahvemmin naisten asemassa. Komeasti kuvattu sarja hellii myös katsojan visuaalista silmää. Väkivallassa ei ole säästelty, joten herkempiä katsojia voi hirvittää.

5. Cell 8

Mistä näkee: Elisa Viihde Viaplay

Montako jaksoa: 6

Rikostutkija Mariana Hermansson (Mimosa Willamo) ja muusikko John Swartz (Freddie Wise) ovat umpirakastuneita, mutta onnen tielle tulee mutkia. John otetaan Ruotsin-laivalla kiinni pahoinpitelystä, ja hänen menneisyytensä alkaa paljastua: virallisten dokumenttien mukaan Johnin pitäisi olla kuollut. Mariana alkaa tutkia tapausta yhdessä pomonsa, Ewert Grensin (Leonard Terfelt) kanssa.

Kahdessa eri aikajaksossa kulkeva Cell 8 sijoittuu Ruotsiin ja Yhdysvaltojen Ohioon. Se perustuu ruotsalaiskirjailijoiden Anders Roslundin ja Börje Hellströmin rikosromaaniin ja on jatkoa vuonna 2019 ilmestyneelle Box 21 -sarjalle. Cell 8 -sarjan katsominen ei edellytä, että olisi nähnyt Box 21:n.

6. Helsinki-syndrooma

Mistä näkee: Yle Areena

Montako jaksoa: 8

Sorjosen tekijöiden uudessa sarjassa yhdistyvät panttivankijännäri ja yhteiskunnallinen draama. Rakennusalan yrittäjä Elias Karo (Peter Franzén) on kärsinyt kahdesta pahasta kriisistä: 90-luvun lamasta ja koronapandemiasta.

Oikeuden saadakseen Elias kidnappaa neljä Helsingin Sanomien toimittajaa ja sulkee heidät Helsingin Sanomatalon kahdeksanteen kerrokseen. Samalla Elias pakottaa tutkivan journalistin Hanna Raivion (Oona Airola) tutkimaan, mitä 90-luvulla oikein tapahtui. Kidnappauksen neuvottelijaksi pestataan Jarmo Kiiski (Taneli Mäkelä).

Koukuttava sarja pitää tiukasti otteessaan, sillä Eliaksen suunnitelmasta paljastetaan katsojalle vain vähän kerrallaan.

7. Sijainen

Mistä näkee: Elisa Viihde Viaplay

Montako jaksoa: 4

Ellalla (Maria Ylipää) on kaikki hyvin. Hän menestyy työssään arkkitehtinä, ja kotona on mukava puoliso Janne (Olavi Uusivirta). Täydellinen elämä alkaa sortua, kun Ella ja Janne alkavat odottaa esikoistaan, ja Ellalle on palkattava sijainen. Paula (Pamela Tola) astuu kuvioihin ja on lähes pakkomielteisen kiinnostunut Ellan syntymättömästä lapsesta. Alkaa tapahtua omituisia asioita. Onko Ella vainoharhainen, vai onko Paula niin manipuloiva kuin hän kuvittelee?

Sijainen on moderni psykologinen trilleri, joka pitää otteessaan loppuun asti. Sarja saa pidättämään hengitystä ja kihisemään raivosta.

8. Kansan vihollinen

Mistä näkee: C More

Montako jaksoa: 8

Toimittaja Katja Salonen (Kreeta Salminen) kirjoittaa kriittisen jutun entisestä jalkapallotähdestä (Jussi Partanen) ja saa kansan vihat niskaansa. Sinnikäs toimittaja ei tästä lannistu, vaan asiaa pengottuaan hän saa selville, että futistähti, liikemies Kristian Laineella (Antti Luusuaniemi) ja pormestari Pekka Välimaalla (Tobias Zilliacus) vaikuttaa olevan hämäriä bisneksiä. Pormestari yrittää hiljentää Katjan, mutta kun jalkapallotähti löytyy kuolleena, Katja pääsee vauhtiin tutkivana journalistina.

Vaikka sarja sortuu paikoin stereotypioihin ja korniuteen, on Kansan vihollinen varsin vetävä rikosjännäri. Kahdeksan osaa ahmii helposti viikonlopun aikana.

