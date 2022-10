Mia osti vanhan hirsitalon 80 000 eurolla – ja remontoi siitä unelmien kodin: ”Ilme muuttui täysin kuudessa viikossa”

Erityisopettaja Mia Raitanen, 52, muutti unelmiensa vanhaan taloon marraskuussa 2021. Kuusi viikkoa myöhemmin keittiö oli täysin remontoitu ja pinnat uudistuneet – materiaalien hinnalla.

“Tämä se on. Tajusin löytäneeni uuden kotimme jo ensimmäisellä kerralla, kun astuin Loimaan Peltoisessa sijaitsevan, noin 1920-luvulla rakennetun puutalon pihapiiriin. Wanha Rouva -lempinimi nousi etsimättä mieleen talokaunotarta katsoessa.

Lasten aikuistuttua etsimme mieheni Ismon kanssa ensi kertaa kolmeenkymmeneen vuoteen asuinpaikkaa vain meille kahdelle sekä pienille koirillemme Saagalle ja Anille. Romanttinen hirsitalo pienellä pihalla ja läheltä palveluita oli ollut haaveissani jo pitkään. Nyt tiesin löytäneeni sen. Pyyntihinta osui hieman alle 80 000 euron.

” Vanhan talon haasteet eivät pelottaneet.

Rakastan kaikkea vanhaa ja kaunista. Olen opettanut sisustamista ja työskennellyt aikoinaan vuosia rautakaupassa, joten tunnen tapetit, maalit ja muut sisäpintamateriaalit hyvin. Erityisen kiinnostunut olen huonekalujen entisöinnistä.

Miehelläni Ismolla taas on putkimiehen taidot hyppysissään ja hänen aikuinen poikansa on osaava sähkömies. Olemme rempanneet ja entisöineet vuosien varrella yhtä ja toista. Vanhan talon haasteet eivät siis pelottaneet. Kuntotarkastuksessakaan ei käynyt ilmi mitään isompaa, mitä nyt katto kaipasi kunnostusta.

Joku toinen ostaja oli ilmeisesti myös kiinnostunut Wanhasta Rouvasta, mutta meidän tarjouksemme kuitenkin hyväksyttiin. Lisävelkaa emme joutuneet ottamaan, edellisestä kodistamme saatu myyntihinta riitti kodinvaihtoon ja vielä jäi remontointirahaakin.

Kaupat löimme lukkoon syyskuussa ja muutimme sisään marraskuun alussa. Jo joulukuussa alakerta oli rempattu mieleisekseni. Olen kärsimätön luonne!”

Keittiön uutta ilmettä.

Keittiön vastakkainen puoli, modernit kodinkoneet tuovat mukavuutta.

Keittiö ennen remontointia. ”Halusin eroon vanhan kesämökin fiiliksestä.”

Syreenejä ja lattioiden natinaa

”Pihamme laajuus on juuri sopiva, noin 780 neliömetriä. Suojaisassa pihapiirissä on syreenejä, perennoja ja vähän ränsistynyt huvimaja – en oikeastaan vielä edes tiedä, mitä kaikkea, sillä en ole ikinä nähnyt pihaa kesän loistossa. Pihassa syntyy kiva oman, yksityisen maailman fiilis.

Talossa taas on noin 80 neliön alakerta ja 30 neliön yläkerta. Oikein passelit tilat kahdelle aikuiselle.

Tulisijoja on yhteensä neljä. Suosikkini on alkuperäinen kaakeliuuni alakerran ruokailutilan yhteydessä. Pienet mutta tehokkaat Porin Matit huolehtivat yläkerran lämmöstä. Talossa on myös ilmalämpöpumppu.

” Perfektionistille en vanhaa puutaloa suosittelisi.

Yläkerran aulassa sijaitsee naisten budoaari kauniine rokokoosohvineen. Omin käsin entisöimäni Ilmari Tapiovaaran Pirkka-pöytä ja tuolit tuovat tunnelmaa ruokailutilaan.

Spesiaali yksityiskohta on wc, johon on asennettu karaokelaitteet ja peilipallo. Se toi tunnelmaa viime viikonloppuna järjestämiimme 20-luvun kekkereihin!

Perfektionistille en vanhaa puutaloa suosittelisi. Lattiat natisevat, kaikki on vähän heikun keikun, keskeneräisyyttä pitää aina jossain määrin sietää.

Minulle se sopii paremmin kuin hyvin.”

Yläkerran makuuhuone huokuu romanttista tunnelmaa.

Yläkerran budoaari. ”Täällä istutaan ja höpötellään ystävien kanssa.”

Kuuden viikon rutistus

”Aluksi en ajatellut, että talon remppaamisella olisi varsinaista kiirettä. Into oli kuitenkin niin valtava, että projekti vei mennessään.

Päätin, että nyt en tee kompromisseja, valitsen juuri ne materiaalit ja tapetit, jotka oikeasti haluan. Ajatus on, että tämä on meille loppuelämän koti.

En räpäyttänyt edes silmiäni sille, että olohuoneeseen valitsemani William Morris -tapetit maksoivat yli sata euroa rulla. Eteisen seiniä verhoaa Birger Kaipiaisen Kiurujen Yö – keltaisena totta kai. Se oli ehdoton juttu uuteen kotiini, sille piti löytää sopiva paikka.

Kun muutosta oli kulunut kuusi viikkoa, alakerran pinnat oli laitettu ja keittiö tikissä. Maalasimme ja tapetoimme, keittiötä laitoimme öitä myöten.

” Vanha talo ei ole koskaan valmis.

Mieheni putkimiehen taidot ja hänen poikansa Nikon sähköhommien osaaminen tulivat tarpeeseen. Minä olin päävastuussa tapeteista ja maalien sekä värien valinnasta. Sisäkatot maalattiin valkoisiksi, lattioille ei onneksi tarvinnut tehdä mitään. Koska teimme kaiken itse, jouduimme maksamaan vain materiaaleista.

Materiaalit ja keittiö maksoivat noin 8 500–10 000 euroa. Kodinkoneista ostimme uunin ja mikron, astianpesukonetta ja uunia ei uusittu. Kattoremontti maksoi 24 000 euroa.

Nautin, kun tila muuttui visioni mukaiseksi. Mieheltä olen joskus saanut palautetta, ettei hän saa päättää mistään, mutta yleensä hänkin on ollut lopputulokseen tyytyväinen.

Vanha talo ei kuitenkaan ole koskaan valmis. Tulevaisuudessa aiomme laittaa kylpyhuoneen kuntoon ja kunnostaa vanhan pihasaunan mieleiseksemme. On mahtavaa, että puuhaa riittää.”

”Pirkka-pöydän ja tuolien kunnostus oli inha työ, mutta lopputulos on kaunis!”, Mia Raitanen sanoo.

”Alakerran kaakeliuuni on suosikkini”, tulisijoja rakastava Mia Raitanen sanoo.

Osa jatkumoa

”Usein, kun istun kaakeliuunin edessä ja katselen tulta, aika pysähtyy. Mietin kaikkia niitä ihmisiä, jotka sadan vuoden aikana ovat asuneet täällä. Keitä he olivat, mitä ajattelivat, millaisia jälkiä he taloon jättivät? Modernit, persoonattomat kodit eivät tällaisia ajatuksia herätä. Vanhoissa rakennuksissa on tunnelmaa.

Olemme osa jatkumoa. Uskon, että joskus tulevaisuudessa joku taas remontoi Wanhaa Rouvaa mieleisekseen ja ihmettelee esiin kuoriutuvia maali- ja tapettikerroksia. Se joku ei ehkä edes aavista, että kerran täällä eli joku Mia, joka ne valitsi.”

Onnellinen nainen, ihana talo. Pian tulee kesä ja pihasta pääsee todella nauttimaan.

