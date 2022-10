Listasimme 15 asiaa, joita kaipaamme kovin ihanalta 90-luvulta – katso nostalgiset kuvat

Olitko lapsi tai nuori ysärillä? Siinä tapauksessa muistat taatusti luukkukiskat, slämyt, jojot ja Spaissari-huuman.

Harry Potter -huuma, netin chat-huoneet, Salattujen elämien kultavuodet ja Nokian 3310 – muun muassa näitä asioita kaipaamme huikealta 2000-luvulta.

Nollari on nostalginen vuosikymmen varsinkin tuolloin lapsuuttaan ja nuoruuttaan eläneille parikymppisille. Hieman vanhempien sydämessä sen sijaan läikähtää, kun puheeksi nousee 90-luku.

Listasimme 15 nostalgista asiaa, joita ikävöimme vanhalta kunnon ysäriltä.

1. Banaanipuhelimet

Ysärillä perheen isältä tai äidiltä saattoi löytyä esimerkiksi tällainen Nokian 8110 -kännykkä.

2000-luvun alun tunnetuin puhelin oli todennäköisesti Nokian 3310, mutta ysärillä korvalle nostettiin banaanipuhelin. Niissä oli sitä jotain! Älyluureihin verrattuna parasta muinaisissa kännyköissä oli tietysti se, miten kovaa käsittelyä ne kestivät.

2. Kannettava cd-soitin ja muovivihkot

CD-soitin saattoi mahtua juuri ja juuri taskuun, jos taskut olivat tosi isot.

Ysärillä musiikkia ei kuunneltu puhelimista, vaan kannettavista soittimista. Kasettien valtakauden väistyessä kannettava cd-soitin oli hienointa, mitä saattoi omistaa. Musiikkia kannettiin mukana cd-vihkosessa, jonka muovitaskuihin saattoi sujauttaa omat lempilevyt. Jos tilaa oli rajallisesti, oli valittava tarkkaan, mitkä levyt pääsivät mukaan vaikkapa mökkireissulle.

3. Beverly Hills 90210

Nollarin teineillä oli The O.C., mutta ysärinuoret muistelevat lämmöllä sen edeltäjää Beverly Hillsiä. Yläluokkaisten kalifornialaisteinien elämää seurannut sarja oli todellinen ilmiö. Sarjassa käsiteltiin paitsi ystävyys- ja rakkaussuhteita myös painavampia aiheita, kuten alkoholismia, homofobiaa ja perheväkivaltaa.

4. Sunnuntai-iltapäivän tv-putki

Frendit pyörivät telkkarissa edelleen, mutta kokemus oli aivan eri, kun ne näki ensimmäistä kertaa.

Sunnuntai-iltapäivisin ysärinuori linnoittautui telkkarin ääreen, sillä sieltä tulivat Beverly Hillsin lisäksi Frendit ja Simpsonit! Kun vieressä oli kaveri ja sohvapöydällä herkkuja, ei enempää tarvittu.

5. Luukkukiskat

Kioskilta saattoi ostaa vaikkapa merkkareita.

Markalla merkkareita ja 50 pennillä nallekarkkeja! Ysärin lapset muistavat, miltä tuntui, kun pääsi hakemaan viikkorahoilla karkkia luukkukiskalta. Tunnelma oli aivan erilainen kuin nykyisin hypermarketin valtavan irtokarkkivalikoiman äärellä – ja ne karkitkin maistuivat paremmilta.

6. Ihan parhaat suomalaiset tv-sarjat

Ruusun aika -sarja esitettiin vuosina 1990–1991. Sarjaa katsoi parhaimmillaan jopa 1,6 miljoonaa katsojaa.

Saunomista, politiikkaa, itseään esittäviä julkkiksia, hurttia huumoria... Hyvät herrat oli suomalaisen televisiohistorian omaperäisimpiä sarjoja.

Kotimaisista draamasarjoista sydämiin ovat jääneet muun muassa Metsolat, Ruusun aika ja Puhtaat valkeat lakanat.

7. Twin Peaks

Kahvista nauttivaa FBI:n agentti Dale Cooperia esitti Kyle MacLachlan.

Kulttisarja liimasi katsojat television ääreen, ja hetken ajan jokaisen huulilla oli sama kysymys: kuka murhasi Laura Palmerin? Mystinen sarja jännitti ja kiehtoi, mutta sai myös haaveilemaan isosta palasta kirsikkapiirakkaa.

8. Tyttöbändit

Kas, ketkäs ne siinä: Spaissarit ja Britannian hallitsija kuningas Charles, joka oli tuolloin vielä Walesin prinssi.

Kaikkien aikojen kovin tyttöbändi levitti tärkeää sanomaa: tytöissä on voimaa! Spaissari-huuma oli niin valtaisa, että sitä verrattiin Beatles-maniaan. Mieleemme ovat jääneet musiikin lisäksi muun muassa Spice Girls -tikkarit. Jokaisen ala-asteen välitunneilla mietittiin tyttöjen kesken, kuka porukasta olisi Ginger Spice, kuka Baby Spice ja kuka Sporty Spice. Kotimaista tyttöenergiaa levitti tietysti Nylon Beat.

9. Poikabändit

A.J., Nick, Howie, Kevin ja Brian muodostivat Backstreet Boysin.

Poikabändeistä kenties kaikkein suurin Backstreet Boys. Everybody sai tanssimaan villisti, ja I Want It That Way lienee edelleen yksi kaikkien aikojen parhaista popbiiseistä. Ysärillä intoiltiin myös brittiläisestä Take Thatista. Suomessa kotimaista poikabändihysteriaa aiheutti XL5 Mican johdolla. Muistatko vielä, kun koulun disessä nojailtiin epävarmana koulukaveria vasten Muistan-biisin tahtiin?

10. Grunge

Grungen tunnetuin keulakuva oli Nirvanan solisti Kurt Cobain.

Kaikkia ei pirtsakka tyttö- tai poikabändienergia puhutellut. Ysärin näkyvimpiä musiikki- ja muotisuuntauksia oli grunge. Musiikissa monelle nuorelle kaikista kovin juttu oli Nirvana. Flanellipaidat, villapaidat, maiharit, hippimekot, suttuinen silmämeikki ja sotkuiset hiukset olivat osa kapinallista tyyliä.

11. Tamagotchit

Voi sitä hätää, jos tamagotchin ruokkiminen unohtui.

Virtuaalilemmikit eli tamagotchit kulkivat ysärilapsen taskussa joka paikkaan. Onnekkailla saattoi olla lemmikkejä jopa useampi. Pienet pikselilemmikit olivat jatkuvasti jotain vailla ja piipittivät niin, että vanhemmilla ja opettajilla paloi pinna.

12. Jojot

Nyt ei ysärimmäksi voi mennä: Nokia ja jojo!

Yksi kaikkien aikojen suosituimmista leluista valtasi Suomen 1990-luvulla. Jojobuumi oli todellinen: Coca-cola - ja Fanta-jojoilla harjoiteltiin hienoja temppuja kouluissa ja kotona. Muistatko vielä kävelevän koiran ja virvelin?

13. Videovuokraamot

Vierailua tänne odotettiin kuin kuuta nousevaa.

Vierailu Makuunin tai Filmtowniin kruunasi lauantai-illan. Harmitti hirveästi, jos haluttua ensi-iltaleffaa ei löytynyt hyllystä. Joskus oli muutenkin tyytyminen vähän vanhempaan leffaan, sillä uutuuselokuvan vuokraaminen maksoi jopa 20 markkaa. Onhan se toki helppoa, että nykyään lähes kaikki leffat löytyvät netin suoratoistopalvelusta, mutta videovuokraamoissa oli ihan oma tunnelmansa.

14. Slämyt

Slämy-vihko ostettiin tietysti Tiimarista.

Slämy, slämäri... Monta nimeä, sama idea: vihkoon kirjoitettiin kysymyksiä, joihin kaverit vastasivat ja piirsivät perään oman nimimerkkinsä tai pienen symbolin.

15. Hugo-peikko

Hugo-ohjelma teki Taru Valkeapäästä tunnetun.

Herää pahvi! Veikeä tanskalainen videopeli Hugo valloitti myös Suomen, kun peliohjelma saapui televisioon vuonna 1993. Mukana olivat juontajat Taru Valkeapää ja Marika Saukkonen. Ohjelman aikana katsojat saivat soittaa lähetykseen, ja jos onni potkaisi, pääsi pelaamaan Hugo-peliä koko kansan eteen kotipuhelimen välityksellä.

