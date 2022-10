Kuinka laaja englannin sanavarastosi on? Testaa, miten pärjäisit yläkoulun kokeessa – vain kielinerot saavat kaikki 14 oikein

Olitko koulussa hyvä englannissa tai ovatko taidot karttuneet iän myötä? Tämä testi paljastaa, miten hyvin selviäisit 9. luokan englannin sanakokeesta.

Me suomalaiset saatamme joskus vääntää englantia ralliaksentilla, mutta kieliopissa olemme kansainväliselläkin tasolla huippuluokkaa.

Tämän ovat todistaneet myös Me Naisten aiemmat visat. Valtaosa testaajista on pärjännyt hyvin sekä englannin kielioppivisassa että englannin epäsäännöllisten verbien taivutuksen osaamista mittaavassa visassa.

Kieliopin hallitsemisen ja kielen puhumisen lisäksi vieraan kielen taitoja voidaan mitata sanavaraston avulla. Kansainvälisen kielikouluyritys EF:n mukaan 3 000 yleisimmän sanan hallinta antaa jo 90–95 prosentin ymmärryksen englannin kielestä.

Mitä arvelet: kuinka laaja oma englannin kielen sanavarastosi on? Nyt voit selvittää asian! Laadimme testin, jonka avulla pääset kokeilemaan, millaiseen suoritukseen yltäisit yläkoulun englannin sanavarastoa mittaavassa kokeessa.

Testin kysymykset pohjautuvat yläkoulun yhdeksännen luokan englannin oppimateriaaliin. Testin laatimisen apuna on käytetty Sanoma Pro:n On the Go -oppikirjoja.

Jos testi ei näy laitteellasi, pääset tekemään sen tästä.

Me Naiset ja Sanoma Pro kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.

