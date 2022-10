Onko Tallinna nähty? Yllätyt, kun lähdet sen ulkopuolelle – 5 kohdetta, jotka ovat yllättävän lähellä

Viron maaseutu on täynnä toinen toistaan mainiompia kohteita. Ja kaikki yllättävän lähellä!

Jägalan vesiputous on alle 30 kilometrin päässä Tallinnasta.

Kaikki tuntevat Tallinnan, mutta harvempi tietää, että sen ulkopuolelta löytyy jo alle tunnin ajomatkan päästä upeita luontokohteita. Välimatkat ovat Virossa lyhyitä ja tiet hyvässä kunnossa. Moniin kohteisiin pääsee myös myös julkisilla liikennevälineillä.

Esimerkiksi vain alle 30 kilometrin päästä Tallinnasta löytyy vaikuttava Jägalan vesiputous. Pikkuruisessa Koppelmaan kylässä voi majoittua persoonallisesti korkeuksissa: Sambliku Treehousessa yöpyy puiden väliin rakennetussa talossa.

Vajaan 50 kilometrin päässä Tallinnasta sijaitsevan Võsun pitkät, valkoiset hiekkarannat ovat vetäneet matkailijoita puoleensa jo 150 vuoden ajan. Mäntypuiden reunustamat tiet ja ajan rapistamat puutalot ovat söpöjä ja kiehtovia.

Merikapteenien kylästä taas löytyy tunnelmallinen Käsmun merimuseo, jonka huoneet pullistelevat kiehtovia yksityiskohtia.

Viro on myös kartanoiden luvattu maa. Hiljattain entiseen loistoonsa remontoitu Anijan kartano lumoaa kävijänsä. Koulunakin toimineen kartanon pitkillä käytävillä voi aistia menneen ajan tunnelman. Muista kiertää myös kartanon hurmaava luontopolku ja maistaa Mõisakohwikin mainiota porkkanakakkua!

1. Rentoa rantaelämää

Võsun rantalomakohde on rentoa tunnelmaa huokuva klassikko, jonka vetonaula on pitkä valkoinen hiekkaranta. Rantapromenadilla on mukava ihastella paikallisten hulppeita loma-asuntoja.

Viehättävässä vihreässä puutalossa sijaitseva Mere 38 on sekä suosittu ravintola että majoituspaikka.

Michelin-oppaaseenkin päässyt ravintola tarjoilee niin nättejä annoksia, ettei niitä raaskisi syödä! Herkullinen kantarellirisotto parmesaanijuustolla ja rucolalla höystettynä vie kielen mennessään. Purppurainen auringonlasku kruunaa merellisen päivän.

2. Tyylillä Neemessä

Puolen tunnin ajomatkan päästä Tallinnasta on Neemen pikkuruinen kalastajakylä, josta pääsee veneellä myös lähisaaristoon vaikkapa hylkeitä bongaamaan.

Neemessä sijaitsee ravintola Ruhe, joka tarjoilee taidokkaita ruoka-annoksia. Ruhe on valittu sekä White Guiden että Michelinin ravintolaoppaisiin.

Alkuruoka, peruna-olutpannukakku silakanmädillä, smetanalla ja sipulilla on herkkua. Jälkiruuaksi tarjoiltu kermainen sitruunajäätelö maistuu aidolta sitruunalta.

Jos haluaa majoittua Neemessä tyylillä, on ÖÖD Hötels Laheranna nappivalinta. Hotellilla on neljä keskellä metsää sijaitsevaa peilipintaista, saunallista taloa. Merenrantaan on kivenheitto, ja aamuherätyksestä huolehtivat yli lentävät kurjet.

3. Pillapalun taikaa

Pillapalun kylässä keskellä Viron maaseutua voi osallistua metsäretriittiin, jossa voi myös yöpyä. Aamupala nautitaan ulkoterassilla. Tarjolla on paikallista, rukiista valmistettua talkkunaa eli kamaa jogurttiin sekoitettuna sekä kantarelleilla höystettyä munakasta. Ruokailun ohessa herbalisti Ella Kari näyttää, kuinka valmistetaan vain muutaman aines-osan vartalonkuorintavoide.

4. Reippailua Laulasmaalla

Pitkä hiekkaranta löytyy myös Laulasmaalta, mutta se ei ole ainoa syy vierailla alueella. Rannan tuntumassa kulkee kiva vaelluspolku, jonka voi tempaista joko kävellen tai pyörällä.

Kuntoilijaa ilahduttaa Keila Jugan vesiputous Keila-Joan kartanopuistossa. Joen pientareella kohoaa ylväänä uusgoottilainen Keila-Joan linna.

Reippailun päätteeksi maistuu lounas La Spa -kylpylän valoisassa Liiv-ravintolassa. Päivän kala on aina varma valinta. Ilta huipentuu ravintola Wiccassa kokki Angelica Udeküllin menua maistellen, ja illallisen päättää ihana laventelijäätelö.

5. Pitkospuut kutsuvat

Lahemaan kansallispuistossa sijaitseva Viru bogin suo on virolaisille rakas retkipaikka. Suon halkova leveä pitkospuureitti on helppokulkuinen. Näkötornista avautuvat huimat maisemat yli suojärvien, joihin voi pulahtaa uimaan. Eväät nautitaan nuotiopaikoilla.