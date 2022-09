Erotatko jyvät akanoista? 9 suomalaista sanontaa, joiden merkitys ei kaikille enää aukea

Onko päälläsi joskus parempaa Seppälää? Osaatko erottaa jyvät akanoista? Listasimme liudan sanontoja, joiden merkitys voi nykyään jäädä hämärän peittoon.

Joka kuuseen kurkottaa, se katajaan kapsahtaa.

Älä nuolaise ennen kuin tipahtaa.

Vettä sataa kuin Esterin perseestä.

Suomen kieli pursuaa hienoja, mutta jokseenkin käsittämättömiä sanontoja. Jotkut suomalaiset sanonnat ovat niin kryptisiä, etteivät ne avaudu ilman selitystä edes meille suomalaisille:

Suomen kieli kehittyy ja uudistuu jatkuvasti. Monet nuorison suosimista uudissanoista ovat vanhempien sukupolvien korviin täysin käsittämättömiä. Sama pätee myös toisin päin: useat aiemmin laajasti käytetyt ja muodikkaat sanat ovat tämän hetken nuorisolaisille pelkkää hepreaa.

Pölyyntyneiden sanojen lisäksi kielestämme löytyy myös liuta sanontoja, jotka ovat nykyään syystä tai toisesta hieman vanhentuneita. Niiden merkitys ei välttämättä enää avaudu nuoremmille – tai vähän vanhemmillekaan – sukupolville.

Listasimme 9 sanontaa ja kielikuvaa, jotka vaativat nykymaailmassa lisäselityksiä:

1. Päällä parempaa seppälää

Tätä ilmausta käytetään, kun jollakulla on yllään tavallista hienompi ja juhlavampi asu. Sanonta viittaa Seppälä-vaatekauppaketjuun. Nykyään lausahdus on jo vanhentunut, sillä Seppälä asetettiin konkurssiin vuonna 2017, eikä kyseisen ketjun liikkeitä enää näe katukuvassa.

Kotimaisten kielten keskuksen blogikirjoitus tietää muuten kertoa, että ensimmäinen kirjallinen lähde parempaa seppälää -ilmaukseen saattaa olla räppäri Cheekin biisistä Timantit on ikuisia. Jare Tiihonen on tuskin sanonnan isä, mutta ainakin hän teki sitä tunnetummaksi lausumalla: ”Elän makeeta elämää, päällä parempaa Seppälää”.

2. Helppoa kuin heinänteko

Kun jokin käy vaivattomasti, sen sanotaan olevan helppoa kuin heinänteko. Sanontaa kuulee yhä yllättävän usein, vaikka kaupunkilaiselämään tottuneet nykykansalaiset tuskin tietävät, mitä heinänteko on.

Sanonta on oikeastaan jo alkujaan nurinkurinen, sillä se antaa ymmärtää, että heinänteko on jonkinlainen kädenkäänteessä käyvä askare – vaikka sitä se ei suinkaan ole. Jokainen heinänkorjuuseen osallistunut tietää, että heinän nostaminen seipäälle on varsin raskasta puuhaa.

3. Erottaa jyvät akanoista

Eli erotella hyvät huonoista. Tätäkin maanviljelyksen maailmasta peräisin olevaa sanontaa saattaa yhä kuulla, mutta todennäköisesti melko harva osaa googlettamatta selittää, mitä ne akanat oikeastaan ovat.

Kun vilja korjataan pelloilta, sen siemenet eli jyvät kuivataan. Akanat ovat jyvien käsittelyn jäännöksiä. Kotuksen mukaan yleiskielessä akanoiksi sanotaan viljaa puitaessa irronneita suomuja, kun taas savolais- ja kaakkoismurteissa akanat ovat jyvistä jauhettaessa irronneita kuoria.

4. Toimii kuin junan vessa

Kun jokin toimii kuin junan vessa, se pelittää nopeasti ja vaivattomasti. Sanonta viittaa siihen, että ennen vanhaan junissa avattiin vessatoimituksen jälkeen luukku suoraan raiteille, jolloin jätökset putosivat reiästä kiskoille.

Nykyään junissa on kuitenkin modernit vesivessat. Vaikka nekin toimivat yleensä moitteettomasti, ei sanonta saa enää nykyään aikaan täysin samoja mielikuvia kuin ennen.

5. Nyt tulee tupenrapinat

Kolttosia tekevälle lapselle saatettiin vielä joitakin vuosikymmeniä sitten sanoa näin. Suuttumusta ilmaiseva sanonta kuvaa sitä, että tiedossa on jonkinlaisia ikäviä seuraamuksia, jopa ruumiillinen rangaistus.

Pohjanmaalta kotoisin oleva sanonta viittaa tiettävästi rapisevaa ääneen, joka syntyi, kun puukko vedettiin tuohesta valmistetusta tupesta esille. Joidenkin näkemysten mukaan tupenrapinat pääsevät ilmoille, kun vyö vedetään irti housuista ja samalla irrotetaan tuppi puukkoineen.

6. Nyt otti ohraleipä

Tämä sanonta tarkoittaa sitä, että huonosti kävi. Miksi ohraleipä? Kielikellon artikkelin mukaan lausahdus on tavallisimmin yhdistetty katovuosina tehtyyn hätäleipään, joka on jouduttu tekemään rukiin sijasta vähemmän arvostetusta ohrasta. Ohraleipä tarkoittaa siis huonoa, epätoivottavaa vaihtoehtoa.

7. Nyt lähti sano Annikki Tähti ja nyt menoks sano Annie Lennox

Nämä ihmisten nimiin perustuvat sanonnat ovat peräisin 1980-luvulta. Keski-ikään ehtineet kyseisen vuosikymmenen kasvatit saattavat niitä silloin tällöin yhä viljellä, mutta nykynuorisolle ne tuskin avautuvat. Annikki Tähti oli vuonna 2017 menehtynyt iskelmälaulaja, Annie Lennox tunnetaan brittiläisen Eurythmicsin toisena laulajana.

Ei lausahduksilla sen kummempaa merkitystä ollut kasarillakaan, kunhan olivat hauskoja riimittelyjä. Miksei nykyjulkkiksista enää keksitä vastaavia? Ehdotamme, että käyttöön otetaan välittömästi vaikkapa nyt hymyyn suu sano Anna Puu.

8. Päivä on pulkassa

Näin voi todeta, kun päivä lähenee loppuaan. Sanonnan pulkalla ei viitata lasten pulkkaan, vaikka se monelle tulee ensimmäisenä mieleen.

Ennen vanhaan pulkka oli puukeppi, kirjanpitoväline, johon merkittiin päivän työt. Kaksiosaisen palikan toista puolikasta säilytti isäntä, ja toinen oli taloon päivätöitä tekevällä torpparilla. Kun päivän työt oli tehty, pulkan osat pantiin yhteen ja niihin veistettiin merkki työn suorittamisesta. Näin päivän työt olivat todistetusti ”pulkassa”.

9. Käydä pirtaan

Juice Leskisen sanoittamassa ja Jonna Tervomaankin tunnetuksi tekemässä Rakkauden haudalla -kappaleessa lauletaan: ”Pelasta mut, jo se sopii sinun pirtaan”. Käydä pirtaan tarkoittaa sitä, että jokin sopii suunnitelmaan, tuntuu sopivalta tai järkevältä.

Mutta mikä kumman pirta? Pirta tarkoittaa Kotuksen mukaan kangaspuiden kaidetta, jonka piikkien lomitse kankaan loimilangat johdetaan ja jolla lyödään kudelanka kankaaseen. Kun langat käyvät pirtaan, työ etenee.

Juttu on julkaistu alun perin Me Naisten sivuilla maaliskuussa 2022.

