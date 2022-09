Suomalaiset kertovat totuuden elämän suurista kysymyksistä – yksi väite jakoi kansan kahtia

Kysyimme suomalaisilta vastauksia elämän suuriin ja syvällisiin kysymyksiin. Yli 40 000 vastasi.

Pyysimme hiljattain suomalaisia kertomaan näkemyksensä elämän suurista kysymyksistä, ja vastauksiahan satoi.

Yli 40 000 suomalaista kertoi mielipiteensä muun muassa siitä, onko avaruusolioita olemassa ja onko kuoleman jälkeen elämää. Jotkut kysymyksistä todella yllättivät vastauksillaan.

Ensimmäisenä jutussa kysyttiin, uskooko vastaaja elämään kuoleman jälkeen jossain muodossa. Tähän vastasi myöntävästi jopa 64 prosenttia vastaajista. Loput 36 prosenttia arvioi, ettei kuoleman jälkeen ole luvassa mitään.

59 prosenttia vastaajista uskoi kaikella olevan jokin tarkoitus. 41 prosenttia uskoi sen sijaan siihen, ettei kaikella ole sen suurempaa merkitystä.

Avaruuden asioista löytyi konsensus

Kahdessa kysymyksessä suomalaisilla oli yhtenäinen näkemys, suoranainen konsensus. Jopa 82 prosenttia uskoi vakaasti, että avaruudessa on varmasti elämää. Eri mieltä oli vain joka viides vastaaja.

82 prosenttia suomalaisista kyselyyn vastanneista on sitä mieltä, että avaruudessa on elämää.

Yhdenmielisyys näkyi myös kysymyksessä, jossa kysyttiin, haluaisiko vastaaja tietää etukäteen kuolinpäivänsä, jos sellainen mahdollisuus hänelle tulisi. Vain 14 prosenttia kertoi haluavansa tietää kuolinpäivänsä.

Yksi kysymys puolestaan jakoi kansan mielipiteet yllättävän tasan: se, voiko ihminen olla koskaan täysin onnellinen.

54 prosenttia vastaajista vastasi kysymykseen myönteisesti, kun taas 46 prosenttia puolestaan ei uskonut täyteen onnellisuuteen.

Romantikot suomalaiset

Kohtalonkysymysten lisäksi jutussa udeltiin vastausta rakkausaiheisiin kysymyksiin. Selvisi, että suomalaisten joukossa on merkittävä määrä romantikkoja.

Joka kolmas nimittäin paljasti uskovansa rakkauteen ensisilmäyksellä ja lähes yhtä moni kertoi, että heidän mielestään jokaiselle on olemassa ”se yksi täydellinen kumppani”. Sitä vastaukset eivät paljasta, olivatko salamarakkauden nimeen vannovat samoja vastaajia kuin he, jotka arvioivat, että jokaiselle on Se Oikea.

