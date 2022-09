Kaivoimme esiin nollarin sisustustrendit, joita kaikki himoitsivat 15 vuotta sitten – vieläkö kelpaisi?

Mitä värien ilotulitusta, mitä kulmikkuutta! 2000-luvun alusta ei ole kulunut kuin pari vuosikymmentä, mutta suomalaiskodit näyttivät nollarilla yllättävän erilaiselta kuin nykyään.

Millainen on trendikäs suomalaiskoti juuri nyt? Tämän hetken trendikodista löytyy muun muassa murrettuja sävyjä ja pehmeitä ja pyöreitä muotoja. Vuoden 2022 asuntomessuilla ihailtiin esimerkiksi lämpimän ruskeita puupintoja, mustia yksityiskohtia ja pörheitä nukkasohvia.

Sisustustrendit vaihtelevat ajan mittaan siinä missä vaatemuotikin. Kun vuodet kuluvat, takavuosina niin kovin raikkailta ja ihanilta näyttäneet trendit alkavat näyttää joltain ihan muulta.

Toisaalta vanha tulee lähes aina takaisin – myös sellaiset trendit, joiden ei koskaan odotettu palaavan muotiin. Hyvä esimerkki on 2000-luvun eli nollarin vaatemuoti, joka on taas varsin suosittua etenkin nuorten keskuudessa. Emme olisi uskoneet, että tuubitopeista, kokofarkkuasuista ja nimikaulakoruista vielä kuullaan, mutta niin siinä vain kävi.

Sisustuksessa monia kiinnostavat tällä hetkellä esimerkiksi 1970-luvun vaikutteet, mutta voisiko vaatemaailmassa taas pinnalla oleva nollari palata myös sisustukseen? Ja miltä ne 2000-luvun sisustustrendit oikeastaan näyttivätkään?

Kaivoimme kuva-arkistoista esiin 18 kuvaa ehdasta nollarisisustuksesta. Kuvat ovat peräisin 2000-luvun asuntomessuilta ja sisustusmessuilta. Katso kuvat ja päätä itse: vieläkö näitä joskus nähdään?

Tehosteseiniä kerrakseen

Vuonna 2000 Tuusulan asuntomessuilla nähtiin huone, jollaiseen nykymessuilla tuskin törmää. Kirkkaan vihreä tehosteseinä, oranssi paperivalaisin ja pitsinen tilkkupäiväpeitto ovat päräyttävä yhdistelmä.

Tämän huoneen nurkassa pilkistävä Eero Aarnion Pilleri-tuoli kelpaisi varmasti yhä moneen kotiin. Kauppansa tekisi myös toisesta nurkasta löytyvä 1950- ja 60-lukuja henkivä kampauspöytä.

Tehosteseinistä puheen ollen: valokuvatapettivillitykseltä ei voinut välttyä 2000-luvulla. Sellaista ei kuitenkaan kovin monesta kodista löytynyt, kalliita kun olivat. Vuoden 2006 asuntomessuilla nähtiin koivumetsää kuvaava seinä.

Ihan kuin metsässä olisi! Huomaa myös tornikaiuttimet ja pienet, pyöreät matot.

Valokuvaseinää edullisempi vaihtoehto on tietysti tapetoitu tehosteseinä.

Tällainen tummanharmaan ja hopean sävyillä höystetty seinä löytyi vuoden 2008 asuntomessuilta.

Näyttävät kaiuttimet

Nollarilla elettiin vielä vahvasti stereoiden aikakautta, ja erilaiset kaiuttimet olivat luonnollisesti osa sisustusta. Tällaisia siroja mutta näyttäviä kaiutintorneja ei enää juuri näe.

Pikkuruinen jalallinen kaiutin sekä tyynyjen sävyt paljastavat tämän sisustuksen olevan peräisin 2000-luvulta. Kuva on vuoden 2006 asuntomessuilta.

Kaiutintornit ja jalustalla seisova telkkari ovat todellista nollaria. Huomaa myös näyttävä cd-levytorni!

Kirkkaat värit

Siinä missä tämän hetken trendivärit ovat luonnosta poimittuja ja sävyiltään murrettuja, vallitsi 2000-luvun alussa perusvärien valtakausi. Värejä ei nollarilla todellakaan säikytty: kirkkaat punaiset, siniset ja vihreät olivat näkyvästi esillä niin tekstiileissä kuin pintamateriaaleissakin.

Reippaan punainen kaakeliseinä kylppäriin – kuinkakohan monelle kelpaisi nykyään? Sellainen nähtiin asuntomessuilla vuonna 2006.

Rutkasti värejä ja tietysti pyöreitä karvamattoja! Tältä näytti lastenhuone Hämeenlinnan asuntomessuilla vuonna 2007.

Kirkkaat värit ja tehosteseinät sopivat nollarilla mainiosti myös keittiöön.

Näin värikäs keittiö nähtiin vuoden 2007 asuntomessuilla.

Eikä unohdeta limenvihreää!

Perusvärien lisäksi yksi 2000-luvun hallitsevimmista väreistä sisustuksessa vaikuttaa olleen räikeä limenvihreä.

Vaalea limenvihreä ja violetti vaikuttavat olleen suosittu väriyhdistelmä nollarilla. Kuva on vuoden 2003 asuntomessuilta.

Limenvihreä vitriini, miksipä ei? Ainakin se erottuu hyvin puun sävyjen keskellä. Tällainen sisustus nähtiin Himoksen vapaa-ajan asuntomessuilla 2001.

Limeä kulhossa ja kaapistoissa! Tällainen keittiö esiteltiin Habitare-messuilla vuonna 2005.

Kulmikkuutta ja keskiruskeaa puuta

Tällä hetkellä sisustuksessa suositaan pehmeyttä ja pyöreitä muotoja. Esimerkiksi sohvat ovat muhkeita, ja moni valitsee neliön tai suorakaiteen muotoisen pöydän sijaan pyöreän tai ovaalin vaihtoehdon.

Toisin oli nollarilla: tuolloin elettiin kulmikkuuden aikakautta.

Nollarilla huonekaluissa oli usein terävät kulmat. Kuva on vuoden 2008 asuntomessuilta.

Tämän olohuoneen pyöreä rahi voisi olla vaikkapa tämän vuoden asuntomessuilta, mutta pöydän ja sohvan kulmikkuus sekä portaiden puu paljastavat, ettei kuva ole aivan tuore.

Puu on suomalaisten suosikkimateriaali vuosikymmenestä toiseen, mutta suosituimmat puunsävyt vaihtelevat vallitsevien trendien mukaan. 2010- ja 2020-luvuilla suosiossa on ollut vaalea tammi, jonka rinnalle on viime vuosina noussut tumma puu.

Vuosituhannen alussa sen sijaan suosittiin lämmintä, keskiruskeaa tai punertavaa puuta.

Särmikäs suorakaiteen mallinen pöytä ja keskiruskea puu – täydellistä 2000-lukua!

Lämpöisellä keskiruskealla puulla varustettiin nollarilla myös kylppäri. Kuva on vuoden 2003 asuntomessuilta.

Keittiötrendejä

Tämän hetken keittiötrendejä ovat muun muassa pyöreät muodot sekä luonnonläheiset värit, kuten beige, lämmin harmaa ja luonnolliset siniset ja vihreät. Marmori- ja kivikuviot ovat myös suosittuja.

Nollarilla keittiöt olivat usein valkoisia. Näin on toki yhä, sillä valkoinen on edelleen suosituin keittiön väri. Vuosituhannen alussa siihen yhdistettiin asuntomessukuvien perusteella esimerkiksi lämmintä ja tummaa puuta sekä värikkäitä välitiloja.

Värisävyjen lisäksi eräs toinenkin asia voi paljastaa, että alla olevat kuvat ovat peräisin 2000-luvulta – nimittäin vetimet. Moni suosii nykyään erilaisia nuppeja, persoonallisen sävyisiä ja siroja vetimiä sekä vetimettömiä kaapistoja kulmikkaiden ja kookkaiden vetimien sijaan.

Valkoiset kaapistot, lämpimänsävyinen puupinta, punertava lattialaatta ja turkoosi välitila yhdistyvät tässä Heinolan asuntomessuilla vuonna 2004 nähdyssä keittiössä.

Jos tämä keittiö päivitettäisiin nykyajan trendien mukaiseksi, siitä todennäköisesti vaihdettaisiin vetimet.

Harmaa, puu ja valkoinen yhdistyvät tässä nollarikeittiössä.

