Luuletko olevasi kovakin formulatietäjä? Me Naisten visa paljastaa totuuden – jos saat 8 oikein, voit laittaa skumpan kylmään

Nyt testataan, kuinka paljon tiedät suomalaisten henkisestä kansallislajista.

Formulaurheilu on kasvattanut suosiotaan viime vuosina muun muassa sosiaalisen median nousun myötä. Suomalaiset ovat olleet jo pitkään formulakansaa, mutta viimeistään Netflixin Drive to Survive -ohjelma on kuljettanut myös nuoremman sukupolven sunnuntaisin tv-vastaanottimien äärelle.

F1:n uutta renessanssia on haettu myös sosiaalisesta mediasta: Instagram ja Tiktok ovat pullollaan formulasisältöä. F1-faniksi on tunnustautunut somessa muun muassa juontaja-sisällöntuottaja Mmiisas eli Miisa Rotola-Pukkila.

Mutta kuinka hyvin sinä tunnet formulahistoriaa? Testaa tietosi Me Naisten formulavisassa. It’s lights out and away we go!

Jos testi ei avaudu, pääset tekemään sen myös täältä.

