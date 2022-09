Naiset listaavat 9 suosittua lomakohdetta, joihin ei tarvitse toiste mennä: ”Oli rahan tuhlausta”

Ulkomaanmatkasta jää useimmiten lämmin muisto – jos vain osaa valita kohteensa tarkoin. Pyysimme tavallisia reissaajia listaamaan kohteet, jotka osoittautuivat pettymyksiksi.

Maailmassa on monta taianomaista kohdetta, mutta valitettavasti myös monta sellaista, joilla on todellisuutta parempi maine.

Siksi pyysimme tavan reissaajia jakamaan rehelliset kokemuksensa siitä, mitkä lomakohteet ovat olleet varsinaisia pettymyksiä – odotuksista huolimatta.

Näihin paikkoihin ei ole toista kertaa menemistä:

1. Dubai – häiritsevän keinotekoinen

”Keskelle aavikkoa rakennettu suuruudenhullu kaupunki, jossa on häiritsevän keinotekoinen ja sieluton tunnelma. Jo ensimmäisten päivien aikana kävi ilmi, että kaikki on vain rakennettu näyttämään mahdollisimman hienolta ja isolta. Tästä kaupungista et löydä sympaattisia kävelykatuja tai autenttisuutta, vain moottoritietä ja ostareita. Kulinaristina oli myös vaikeuksia löytää laadukkaita ravintoloita, ellei ollut kiinnostunut syömään tyylittömissä, jenkkityylisissä luksusruokaloissa tai ostarilla.

Kaupungin koko yllätti myös: hieman syrjempää valittu hotelli tarkoitti liki tunnin yhdensuuntaista metromatkaa tunnetuimpiin kohteisiin. Tässä kaupungissa et tee mitään ilman pätäkkää – ja silloinkin keksisin paljon mielekkäämpiä kohteita.” Siiri

Kiinnostaako ostareilla lomailu? Silloin Dubai on sopiva kohde.

2. Monaco – missä nähtävyydet?

”Monacossa linnan ympäristö on ihan kiva, ei mitään muuta nähtävää. Itse kylä on todella tylsä. Ei jaksettu olla siellä kuin pari tuntia, ja palattiin Ranskan puolelle.” Marianne

” Paikka, jossa tutustuin yläasteikäisenä ensi kerran catcallingiin, eli katuhäirintään.

3. Alanya, Turkki – katuhäirintä tutuksi

”Paikka, jossa tutustuin yläasteikäisenä ensi kerran catcallingiin, eli katuhäirintään. Ravintolan miestarjoilijat saattoivat tulla porukalla tiedustelemaan ikääni, ja hotellin omistaja lähestyi minua loman jälkeen Facebook-yhteydenotolla, kaivettuaan ensin tietoni hotellin järjestelmästä. Tänne en veisi yhtäkään alaikäistä tyttöä lomalle, pelkästään ahdistavia muistoja.” Sofia

4. Barcelona, Espanja – huumekaupustelu järkytti

”Haaveilin vuosikausia matkasta Barcelonaan, mutta kaupunki tuotti todella karvaan pettymyksen. Osasin odottaa, että nähtävyyksiin on kauheat jonot, mutta en sitä, että meille, tavalliselle suomalaispariskunnalle, tultiin muutaman päivän reissun aikana useampaan otteeseen tarjoamaan kannabista, vaikka emme edes liikkuneet millään bilealueilla. Meni totaalisesti fiilis tästä jo ekana iltana.

Lisäksi pitkällisen ennakkotutkimisen jälkeen valikoitunut ravintola, jossa piti saada parasta paellaa, petti odotukset ja pahasti. Kun lopulta pääsimme syömään vielä ilmoitettua pidemmän odotuksen (useampi tunti) jälkeen, ruoka ei ollut kovinkaan kummoista, mutta hintaa oli paikallista keskivertoa enemmän.” Johanna

5. Hurghada, Egypti – mistä täältä saa viiniä?

”Päällekäyvät kaupustelijat, suttuista, hiekka narskui hampaissa, viiniä ei saanut mistään, kaamea mahatauti tuliaisina. Never again!” Sanna

” Tukholmassa ja sen lähiympäristössä on paljon kivoja kohteita lapsiperheille, mutta Kolmårdenin eläintarha ei kuulu niihin.

6. Tallinna, Viro – nopeasti nähty turistirysä

”Tallinnaan en jaksaisi lähteä enää edes päiväristeilylle. Viimeksi tekeminen loppui kesken jo alta aikayksikön, kun oli ehtinyt kiertää vanhan kaupungin, Kalamajan, Superalkon ja notkua useammassa eri ravintolassa. Loppupäivä meni kelloa vilkuillessa, joko pääsisi takaisin kotiin.” Alli

Tallinna on soma, mutta loppujen lopuksi hyvin pieni kaupunki.

7. Kolmården, Tukholma – hullun pitkiä kävelymatkoja ja jonotusta

”Tukholmassa ja sen lähiympäristössä on paljon kivoja kohteita lapsiperheille, mutta Kolmårdenin eläintarha ei kuulu niihin. Sekin saattaa hyvin olla upea paikka jos vangitut eläimet kiinnostavat – sitten kannattaa vain jättää lapset kotiin. Aivan hullun pitkä kävely ylämäkeen parkkipaikalta eläintarhaan, jossa sitten hullun pitkiä kävely- tai jonossaseisontatuokioita seuraavat tunnit. Lapsesta tulee kitisevä ja väsynyt, samoin aikuisesta.” Heidi

8. Miami, Yhdysvallat – ei mitään mieleenpainuvaa

”Odotin kovasti Miamin näkemistä, koska monet hehkuttavat kaupunkia. Hyppäsimme taksiin lentokentällä. Auto oli rähjäinen, kuskilla oli jonkinlainen nachoplatteri pelkääjän paikalla, ja matkalla hotellille kurvattiin ”hoitamaan yksi asia”. Olen nähnyt upeampia ostospaikkoja Singaporessa, hienompia rantoja Aasiassa ja parempaa ruokaa olen syönyt Meksikossa. Ei ole tarvetta lähteä takaisin. Vaikka mikään ei ollut priimaa, kaikesta kiskottiin kyllä turistin rahat.” Piia

9. Bali, Indonesia – likaisia rantoja

”Monet mieltävät Balin paratiisisaareksi. Valkoista hiekkaa, kristallinkirkasta vettä, snorklailua ja leppoisaa saarielämää. Jos sattuu saapumaan Kuta-rannalle, vastassa on likaista vettä, jossa kelluu mäkkärin roskia. Hiekka ei ole valkoista, eikä snorklaamisesta kannata unelmoida – ellei lähde pikavenematkan päähän, jossa voi nähdä kuollutta korallia kalojen ja kilppareiden lisäksi. Bilettämiseen ja joogaamiseen oikein oivallinen kohde, mutta paratiisisaari löytyy jostain ihan muualta. Minusta oli rahan tuhlausta.” Kaisa

Mikä lomakohde oli sinun mielestäsi suuri pettymys? Kerro kommenteissa!

