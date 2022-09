Tuottaja paljastaa 23 asiaa Selviytyjät-ohjelman kulisseista: tällaiset testit osallistujille tehdään ennen lähtöä – osalla lähtö on kaatunut näihin

Miten Selviytyjät-kilpailijat testataan ennen ohjelmaa? Maksetaanko kilpailijoille palkkio? Tuottaja vastaa 23 kysymykseen.

Ai että! Tunteet ovat kuumenneet taas ruudun molemmin puolin, kun uusi Selviytyjät-kausi pääsi vauhtiin.

Tämäkin kausi on niin sanottu julkkiskausi eli kilpailijat ovat tuttuja julkisuudesta. Mutta aikaisempiin kausiin verrattuna suurin muutos on se, että mukana on sekä konkareita että tulokkaita. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että osa kilpailijoista on nähty aikaisemmilla Selviytyjät-kausilla, mutta osaa ei.

Vaikka perusperiaatteet ovat ohjelmassa samat, uusi kausi on herättänyt myös kysymyksiä. Soitimme ohjelman tuottajalle, Banijay Finlandin Pauliina Ojalalle ja kysyimme 23 kysymystä, jotka saattavat mietityttää katsojaa.

1. Millä perusteella aiempien kausien konkarit valittiin ohjelmaan?

– Iso kysymys oli se, keiden kanssa aikataulut saatiin sopimaan. Sen lisäksi pidimme tärkeänä, että konkareita oli useammalta aiemmalta kaudelta – ja että mukaan saatiin erilaisia pelaajia eri vahvuuksilla. Kaikille tehtiin samat terveys- ja kuntotestit kuin uusillekin osallistujille eli niiden läpäisy oli yksi vaatimuksista.

2. Millaiset testit kilpailijoille tehdään?

– Testit ovat Selviytyjät-formaatin määrittelemiä. Ne sisältävät muun muassa lääkärintarkastuksen, verikokeita, sydämen ultraäänen ja myös keuhkot kuvataan. Käytännössä selvitämme koko kropan kunnon. Kilpailijoille tehdään myös psyykkisen soveltuvuuden arviointi ja kuntotesti. Selviytyjät on oikeasti vaativa ja rankka kilpailu, eikä ketään haluta asettaa vaaraan.

3. Kuinka moni ei ole läpäissyt testejä, joita formaatti vaatii?

– Kun kaikki kaudet otetaan huomioon, puhutaan alle viidestä henkilöstä eli se on harvinaista. Haastattelemme aina kaikki kilpailijat, ja yleensä jo tässä vaiheessa käy ilmi, mikäli jollain on jotain sairauksia tai muita esteitä, joiden takia ei sovellu ohjelmaan.

4. Kuinka moni aikaisempien kausien konkareista kieltäytyi?

– Muutama joutui kieltäytymään lähinnä aikataulu- tai perhesyistä tai siksi, että oli päällekkäisiä muita ohjelmia.

” Julkisuuden henkilöille maksetaan palkkio.

Hyvästä kunnosta on Selviytyjissä iso hyöty kilpailuissa. Kuvassa Helmeri, Julia, Viivi ja Virpi.

5. Kuinka paljon kilpailijoille maksetaan, että he osallistuvat ohjelmaan?

– Toivomme ensisijaisesti mukaan henkilöitä, jotka haluavat osallistua Selviytyjiin kokemuksen eikä rahan takia. Julkisuuden henkilöille maksetaan palkkio, mutta summia ei kerrota julkisesti.

Kuumuus ja nälkä koettelivat Jasmiinaa eli ”Jassua” kauden ensimmäisessä jaksossa, jolloin hän tuupertui maahan. (Kuva ei ole kyseisestä tilanteesta.)

6. Juoniminen ja selkään puukottaminen kuuluvat Selviytyjät-peliin. Mutta miten kilpailijoiden psyykestä huolehditaan vai huolehditaanko?

– Kilpailijoiden vointia seurataan päivittäin, ja heillä on mahdollisuus tarvittaessa jutella psykologin kanssa. Kaikille tarjotaan myös psykologikäyntejä kuvausten jälkeen.

7. Onko psykologin avulle tarvetta kuvausten jälkeen?

– On ollut – joskus myös siinä vaiheessa, kun jaksot tulevat telkkarista. Omalta osaltani kannustan kilpailijoita juttelemaan psykologin kanssa, mikäli heistä yhtään tuntuu siltä.

Meressä peseydytään, mutta myös juonitellaan. Kuvassa Karoliina ja Niko.

8. Miksi ohjelmassa viljellään stereotyyppisiä vanhat–nuoret ja naiset–miehet -kahtiajakoja?

– Kahtiajakoja ei tuoda tarkoituksellisesti esille, mutta ne nousevat välillä kilpailijoiden puheissa ja usein nimenomaan kilpailijoiden taktikoidessa. Niistä puhumalla koetetaan siis vaikuttaa peliin ja muiden ratkaisuihin.

” Turvallisuustiimi kävi hakemassa pari käärmettä pois saarilta.

9. Selviytyjät kuvattiin nyt Malesiassa. Millaisia vaikeuksia luonnonolosuhteet aiheuttivat tuotannolle?

– Isoin haaste Malesiassa oli todella merkittävä vuorovesivaihtelu, joka piti ottaa huomioon muun muassa aikatauluja suunniteltaessa. Kun vesi oli matalalla, kaikkialle ei päässyt veneillä – ja toisaalta osa rannoista peittyi veden alle pari kertaa päivässä.

– Vaarallisia eläimiä nähtiin onneksi vähän, mutta niihinkin varauduttiin niin, että asiantuntijat briiffasivat kuvaustiimin ja kilpailijat. Kauden aikana turvallisuustiimi kävi hakemassa pari käärmettä pois saarilta. Lisäksi kilpailijoille kerrottiin esimerkiksi tuhatjalkaisesta, joka ei ole hengenvaarallinen, mutta jonka purema voi aiheuttaa voimakasta kipua ja kuumetta. Siksi kilpailijoille infottiin, että kannattaa tökkiä kepillä aina ennen kuin nostaa maasta jotain. Myös joitain syötäväksi kelpaamattomia kaloja käytiin läpi. Yleisesti ohjeistus oli se, että jos ei ole täyttä varmuutta, voiko luonnosta syödä jotain, riskiä ei kannata ottaa.

– Muiden maiden Selviytyjiä kuvataan samaan aikaan Suomen Selviytyjien kanssa, joten paikalla on aina iso turvatiimi, jolta voi varmistaa asioita. Turvatiimissä oli mukana myös malesialaisia, jotka tuntevat niin paikalliset kasvit kuin eläimetkin.

Tällaiset herkut ovat ohjelmassa harvinaisia.

10. Miksi joukkueille on jaettu tällä kaudella jo alkuvaiheessa niin paljon hyödykkeitä ”neuvottelusaarella”?

– Itse asiassa heimot saivat kauden alussa vähemmän hyödykkeitä kuin edellisellä kaudella. Yleensä voittajaheimo saa ensimmäisestä pelistä palkinnoksi muun muassa pressun, mutta nyt se oli tarjolla vasta toisessa jaksossa ”neuvottelusaarella”. Ja esimerkiksi kalastusverkko on ollut usein aiemmillakin kausilla palkintona ensimmäisten jaksojen aikana. Neuvottelusaarella haluttiin tietenkin tarjota mahdollisuus saada asioita, joita kilpailijat todella himoitsevat.

Tällä kaudella ohjelmassa on ensimmäistä kertaa kohtalon noppa.

11. Mitä kohtalon nopalla on haettu heimoneuvostossa?

– Kohtalon nopan tarkoitus on se, että sillä voi yrittää pelastaa itsensä, jos alkaa näyttää siltä, että on tippumassa. Sillä on siis mahdollisuus kääntää pelin kulkua. Nopat vaikuttavat peliin myös jo ennen heimoneuvostoa, koska liittoja tehtäessä ja äänestyksiä suunniteltaessa pitää ottaa huomioon se mahdollisuus, että joku saattaa käyttää noppaa.

” Tulevissa jaksoissa nähdään käänteitä.

12. Miksi tällä kaudella ei ole ”hylättyjen saarta”?

– Edellisellä kaudella oli tosiaan hylättyjen saari, mutta uusille kausille halutaan tietysti tuoda sellaisia elementtejä, joita ei ole aiemmin nähty ja jotka yllättävät myös kilpailijat.

13. Onko tällä kaudella luvassa tuotannon yllätyksiä tai uusia juttuja?

– Totta kai! Tulevissa jaksoissa nähdään käänteitä, joita ei ole millään aiemmilla kausilla vielä ollut.

14. Mitä tavaroita ja vaatteita kilpailijat saivat ottaa reissuun mukaan?

– He saivat ottaa:

1 pitkähihaisen

1 housut

1 shortsit

1 t-paidan/topin

2 uimapukua

2 alushousut

2 sukat

sandaalit

hatun

ja naiset saivat ottaa myös rintaliivit.

– Edellä mainittujen lisäksi jokainen sai ottaa yhden mekon/ylimääräisen paidan. Mitkään muut tavarat tai hyödykkeet eivät olleet sallittuja – paitsi tietysti reseptilääkkeet.

Juontaja Juuso Mäkilähde heimoneuvostossa.

15. Kuinka monta kertaa viikossa kilpailijat pääsivät peseytymään muualle kuin mereen?

– Ei kertaakaan, kilpailijat viettävät koko kuvausajan saarella, josta he poistuvat vain peleihin ja heimoneuvostoon.

” Hampaiden pesu hoituu tikulla, osa käyttää myös hiiltä.

16. Eikö edes kuukautisten aikana pääse peseytymään muualle kuin mereen?

– Ei.

17. Onko kilpailijoilla mahdollisuus pestä hampaita? Jos ei, miksi ei?

– Ei ole. Selviytyjissä ollaan tarkoituksella mahdollisimman autenttisissa olosuhteissa. Hampaiden pesu hoituu tikulla, ja osa käyttää myös hiiltä.

18. Saavatko kilpailijat käyttää meikkiä tai kosmetiikkaa?

– Kilpailijat saavat käyttöönsä ainoastaan aurinkorasvaa, muuta kosmetiikkaa ei ole käytössä. Tietenkin kuukautisten aikana kilpailijat saavat tamponeita ja siteitä.

19. Missä kilpailijat käyvät vessassa?

– He kaivavat itse sopivaan paikkaan vessakuopan ja tekevät siihen riu'un. Wc-paperia on käytössä.

Ruokapalkinnot kiinnostavat, sillä kilpailijat saavat tarjolla olevasta perusravinnosta arviolta vain 800 kaloria päivässä.

20. Mitkä ovat niin sanotut peruselintarvikkeet, joita kilpailijoilla on koko ajan? Entä onko heillä käytössä mausteita?

– Heillä on rajattu määrä riisiä, vehnäjauhoja ja ruokaöljyä sekä suolaa, muita mausteita ei ole. Suolaa tarvitaan runsaan hikoilun vuoksi.

21. Kuinka monta kaloria kilpailijat saavat päivittäin ravinnosta?

– Tarjolla olevasta perusravinnosta (riisi, vehnäjauhot, öljy) saa noin 800 kaloria päivässä. Lisäksi kilpailijat voivat etsiä saarelta kookoksia ja muita hedelmiä sekä kalastaa. Kilpailuista saatavista ruokapalkinnoista saa lisää energiaa.

Karoliina ja Virpi haalimassa lisäravintoa.

22. Ohjelmalla on viisi käsikirjoittajaa. Miten pitkälle draama ja käänteet ovat käsikirjoitettuja?

– Kaudelle suunnitellaan tietyt elementit, kuten saarelle piilotetut amuletit, heimojen sekoitus, erilaiset kilpailut ja palkinnot sekä tälle kaudelle neuvottelusaari. Mutta kaikki liittojen solmimiset, juonittelu ja äänestykset ovat lähtöisin täysin kilpailijoista itsestään.

” Meillä on aina mahdollisuus kilpailijan evakuointiin.

23. Miten tuotantoyhtiö on varautunut kilpailijoiden henkisiin ja fyysisiin romahduksiin?

– Kuvauksissa on paikalla ensihoitoon erikoistunut lääkäritiimi 24/7, ja meillä on aina mahdollisuus kilpailijan evakuointiin, jos siihen on tarvetta. Kuvauspaikalla on myös päivystävä ambulanssi sekä Selviytyjien oma klinikka. Lääkärit tarkistavat kilpailijoiden voinnin päivittäin ja kilpailijoiden kanssa saarella yöpyy sairaanhoitaja, joka voi tarvittaessa ottaa yhteyttä lääkäriin. Lääkärit arvioivat paitsi fyysistä myös henkistä hyvinvointia. Jos tilanne vaatii, kilpailija pääsee puhumaan psykologin kanssa.

