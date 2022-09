14 elämää suurempaa kysymystä – vastaa ja katso, oletko muiden suomalaisten kanssa samoilla linjoilla

Uskotko kohtaloon? Onko kuoleman jälkeen elämää? Voiko ihan kaiken antaa anteeksi? Listasimme 14 syvällistä kysymystä – vastaa niihin ja saat tietää, ajattelevatko muut suomalaiset samalla tavalla kuin sinä!

Uskotko, että avaruudessa on elämää?

Maailmassa on monia kysymyksiä, joihin tuskin saadaan koskaan tarkkaa vastausta, mutta joista monilla on jokin mielipide. Elämän ja kuoleman syvällisten kysymysten pohtiminen on paitsi kiinnostavaa, myös hyvä tapa jäsennellä omia ajatuksia ja maailmankuvaa.

Listasimme alle 14 syvällistä kysymystä elämästä. Kerro mielipiteesi ja vastaa kysymyksiin klikkaamalla haluamaasi vaihtoehtoa kunkin kysymyksen kohdalla. Kun olet vastannut, näet, miten muut suomalaiset ovat vastanneet.

Kysymyksiin voi olla vaikeaa vastata ja voi olla, ettet löydä täysin mieleistäsi vastausvaihtoehtoa. Valitse kuitenkin parhaiten ajatuksiasi vastaava vaihtoehto: jos olisi pakko näistä valita, miten vastaisit?

P.s. Pyydä ystäviäsi, kumppaniasi tai perheenjäseniäsikin vastaamaan kysymyksiin. Katsokaa, oletteko samaa vai eri mieltä – saatatte päätyä kiinnostavien keskustelujen äärelle.

