Pääsisitkö läpi yläkoulun englannin kokeesta? Testaa, oletko kielioppinero vai hakoteillä

Miten sinulta sujuu englannin kielioppi? Testaamalla se selviää – good luck!

Me Naiset julkaisee uudelleen kiinnostavimpia juttujaan. Tämä on yksi niistä.

Mistä tunnistaa suomalaisen maailmalla? Rallienglannista, tietysti!

Näin me suomalaiset tapaamme ajatella. Jaksamme naureskella moottoriurheilijoiden tunnetuksi tekemälle aksentille, jota pidämme jostain syystä nolona. Moni suomalainen on varsin kriittinen omaa englannin taitoaan kohtaan ja välttelee kielen puhumista.

Tosiasiassa englannin taitomme on huippuluokkaa. Kansainvälinen kielikouluyritys EF Education First on vertaillut vuosittain 80 maailman maan asukkaiden englannin kielen taitoa, ja Suomi on aina sijoittunut varsin korkealle vertailuissa.

Ja jos ääntäminen tuottaisikin meille välillä vaikeuksia, olemme usein erityisen hyviä kieliopissa. Saatamme pahoitella ulkomaalaiselle kehnoa englantiamme, ja puhua seuraavaksi kieliopillisesti täysin virheettömiä lauseita.

Suomalaisnuorten englannin taitoa testataan jälleen juuri alkaneissa kevään 2022 ylioppilaskirjoituksissa. Englannin lyhyen oppimäärän koe on torstaina 17. maaliskuuta, ja pitkän oppimäärän koe maanantaina 21. maaliskuuta. Vielä on siis hetki aikaa harjoitella!

Miten hyvällä tolalla uskot oman englannin taitosi olevan? Jäikö koulun enkuntunneilta mitään päähän?

Laadimme testin, jonka avulla jokainen voi selvittää, kuinka hyvin englannin kielioppi on sinulla hallussa. Testi sopii niin kirjoituksiin valmistautuville kuin kaikille muillekin, jotka haluavat verestää omia kielitaitojaan.

Testin kysymykset pohjautuvat yläkoulun yhdeksännen luokan englannin oppimateriaaliin. Testin laatimisen apuna on käytetty Sanoma Pro:n On the Go -oppikirjoja.

Jos testi ei näy laitteellasi, pääset tekemään sen tästä.

Me Naiset ja Sanoma Pro kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.

Testi on julkaistu alun perin Me Naisten sivuilla maaliskuussa 2022.

Lue lisää: Tunnistatko maailman kaupungit vain yhden kuvan perusteella? Jos saat tässä testissä kaikki 15 oikein, olet todellinen mantsaguru

Lue lisää: Pääsisitkö läpi yläasteen terveystiedon kokeesta? Testaa, oletko todellinen tietäjä vai kerrassaan kuutamolla