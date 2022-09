Netflixin uusi ”remppaohjelma” on ehkä seksipositiivisin sarja aikoihin – listasimme 7 syytä, miksi jokaisen kannattaa katsoa se

Näin rakennetaan seksihuone -sarjan nimi on kuvaava, mutta sarja on silti paljon, paljon enemmän kuin kodinlaitto- tai edes seksihuoneohjelma.

Sisustussuunnittelija Melanie Rose on kerrassaan mahtava!

Suoratoistopalvelu Netflixiin putkahti jokunen tovi sitten uusi sarja, jossa pannaan… No niin, no niin, pannaan kodin seksinharrastusfasiliteetit kuntoon.

Kahdeksanosaisessa Näin rakennetaan seksihuone (How To Build A Sex Room) -ohjelmassa seksihuoneisiin erikoistunut sisustussuunnittelija Melanie Rose tapaa asiakkaat ja suunnittelee näiden toiveiden mukaisen tilan seksin harrastamista varten.

Ohjelma on eräänlainen remonttiohjelman ja seksivalistuksen hybridi, jossa sisustamisen sivussa käydään läpi koko joukko seksin harrastamisen, erityisesti kinkyilyn ja BDSM:n, tapoja – ja se tehdään koukuttavan hauskasti, suorasukaisesti ja laadukkaasti.

Etkö vieläkään usko, että kannattaa katsoa? Listataanpa siis hyviä syitä.

1.Seksipositiivisuus

Seksi, kiva asia! Nyt ei lähdetä siitä, että kaikkihan me olemme vähän haluttomia, kun oikein silmiin katsotaan, vaan ohjelmassa oletus on, että seksi on kivaa ja siihen saa ja kannattaa panostaa – eikä siinä ole mitään irstasta, vaan seksi nyt kuuluu aika monen ihmisen elämään.

2. Mainiot roolitukset

Ohjelman sisustussuunnittelija Melanie – oli hänen sisustuksistaan mitä mieltä hyvänsä – on mukavan hulvaton hahmo, jota katsoessa ei voi kuin rentoutua. Häntä täydentää remonttireiska Mike, jonka vastuulle jää nautintohuoneiden käytännön toteutus. Peniksiä seinälle? Kerro vain, mihin kohtaan! Kaksikon kemia toimii, eikä eroottisten huonekalujenkaan testaus tuota heille ongelmia, joskin siitä irtoaa usein makeat naurut.

3. Suoraan asiaan

Onko sana suorapuheisuus mainittu jo tarpeeksi monta kertaa? No, sitä riittää. ”Te siis haluatte seksihuoneen”, Melanie täräyttää melkein heti asiakkaansa tavattuaan, ja hetken päästä hän jo kaivelee piiskaa ja anustappia lelulaukustaan. Eivätkä ohjelman osallistujat jää kakkoseksi, vaan avaavat ihastuttavan avoimesti intiimejä asioitaan pikkulapsiarjen hankaloittamasta seksielämästä kultaisiin suihkuhaaveisiinsa.

4. Ohjelman tekijäjoukolla on ollut hauskaa

Huvila ja huussikin voisi olla eroottinen ohjelma, jos sen remppakohtaukset olisi tehty seksihuonetyyliin: kas näin heilahtaa leka ja uppoaa ruuvi – humoristisella pohjavireellä, hävyttömästi hidastettuna tietenkin.

5. Suhteiden ja seksin moninaisuus kukoistaa

Mies-naispariskuntien lisäksi sarjassa nähdään ilahduttava seksuaalisen moninaisuuden kirjo: on naispari, miespari, ”polyperhe” ja sinkkunainen. Myös seksimieltymyksissä on, mistä ammentaa: painotus on vahvasti kinkyn puolella, mutta sielläkin variaatiota riittää: yhtä kiinnostaa tirkistely, toista viehättävät sähköiskut. Melanie Rose myös tutustuttaa asiakkaitaan uudenlaisiin tapoihin harrastaa seksiä ja tuo esille niin shibari-sidontaa kuin piiskauksen monia puoliakin.

6. Reippaasti kinky

Se, että kinkyilyä ei nähdä mitenkään omituisena tai likaisena hämmästelyn aiheena, on myös virkistävää. Vaikka seksihuoneessa tapahtuisi mitä, osallistujat näytetään ihan tavallisina ihmisinä. Sarjaa katsoessa ennakkoluulot voi heittää romukoppaan. Voipa sitä käyttää myös keskustelunavauksena oman seksikumppanin tai omien seksikumppaneiden kanssa – näistä asioista kun ei aina tule avattua sanaista arkkuaan.

7. Rahassa ei ole säästelty

Kukapa ei haluaisi nähdä, kun epämääräisestä verannan tapaisesta tulee Moulin Rouge -henkinen upea strippiluola? Netflix-tuotannolla on selkeästi ollut mukava budjetti, sillä rahasta ei puhuta, mutta sitä selkeästi hassataan. Ja hyvä niin, sillä kyllä näin mainioiden osallistujien unelmien sopii myös käydä toteen.