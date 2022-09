Listasimme 17 nostalgista asiaa, joita kaipaamme huikealta 2000-luvulta – vieläkö muistat?

Nollari trendaa taas! Heittäydyimme muistelemaan, mitä 2000-luvun alun asioita on ehtinyt tulla jo ikävä.

Siihen on tultu, että 2000-luvun alun tapahtumia muistellessa voi jo käyttää sanaa nostalginen.

Vaikka saattaa tuntua siltä, että vuosituhat vaihtui vasta aivan äskettäin, on millenniumista ehtinyt vierähtää jo reilut parikymmentä vuotta. Nollarilla – eli vuosina 2000–2010 – maailma oli yllättävän erilainen paikka kuin nykyään.

Päätimme heittää ruusunpunaiset lasit silmille ja muistella, mitä asioita ikävöimme 2000-luvulta.

1. Cd-levyt

Ennen ostopäätöstä levyjä saattoi käydä kuuntelemassa esimerkiksi Stockmannin levyosastolla. Vuonna 2004 ilmestyi ensimmäisen Idols-kauden finalistien levy.

Voi niitä aikoja, kun lempiartistin uutuusalbumi oli pakko käydä ostamassa heti ihan fyysisenä kopiona. Levyjen kansilehtisten selaaminen ja niihin printattujen lyriikoiden pänttääminen olivat tärkeä osa kuuntelukokemusta.

Nollarin alussa elettiin vielä cd-levyjen valtakautta, mutta vuosikymmenen aikana ne vaihtuivat vähitellen mp3-soittimiin ja iPodeihin. Jonkinlainen kaipuu monilla tuntuu olevan fyysisten musiikkilevyjen kuunteluun, sillä vinyylilevyt ovat tehneet uuden tulemisen 2010-luvulla. Kenties vuosikymmenen kuluttua on cd-levyjen kunnollisen paluun vuoro?

2. Idols

Voi että! Idolsin 4. kauden finalistit Koop Arponen, Anna Puustjärvi ja Pete Parkkonen.

Idolsista puheenollen! Laulukilpailu alkoi Suomessa syyskuussa 2003 ja nousi todelliseksi ilmiöksi. Idols nosti kansan tietoisuuteen muun muassa Antti Tuiskun, Hanna Pakarisen, Anna Puun, Anna Abreun ja Pete Parkkosen. Ensimmäisen Idols-kauden finalistien yhteiskappale Tuulet puhaltaa on jäänyt ikuisesti sydämiimme.

3. Tanssii tähtien kanssa ja muut raikkaat uutuudet

Tanssii tähtien kanssa -ohjelman ensimmäisen kauden voittivat laulaja Tomi Metsäketo ja hänen tanssiparinsa Sanna Hirvaskari.

Idols ei ollut ainoa tv-ohjelma, josta nollarilla intoiltiin. Erilaiset tositv-ohjelmat ja kykykilpailut nousivat vuosikymmenen aikana ryminällä suosikeiksi. Ensiesityksensä saivat muun muassa Tanssii tähtien kanssa, Talent Suomi, Big Brother Suomi ja Diili. Selviytyjät Suomi alkoi vasta vuonna 2012, mutta sitä edelsi vuosina 2001–2005 esitetty kotimainen Suuri Seikkailu. Ohjelman ensimmäisen kauden voitti muuten Jutta Larm (silloinen Virtanen).

4. Monipuolinen nuorisomuoti

Emotyyliä vuodelta 2007.

Nollarilla katukuvassa näkyi nykyistä enemmän keskenään erilaisia, usein musiikkigenreihin viittaavia muotisuuntauksia. Oli hevareita, hoppareita, gootteja, punkkareita ja emoja. Moni nollariteini muistaa myös niin kutsutut pissis- ja fruittarityylit. Tänä päivänä nuorisomuoti tuntuu olevan yhdenmukaisempaa.

5. Vanhat kännykät

Voi niitä aikoja, kun s-kirjaimen saadakseen piti painaa yhtä näppäintä neljästi.

Muistatko sen ajan, kun kännykän putoaminen maahan ei tuottanut pientä sydänkohtausta ja särkyneen lasin aiheuttamaa harmia? Sellaista elämä oli, kun taskussa oli iPhonen sijaan kaiken kestävä Nokian 3310. Nollarilla kännyköiden akut kestivät parhaimmillaan päiväkausia yhdellä latauksella. Ihanaa oli sekin, että puhelimen saattoi tuolloin vielä jättää kotiin, ja oli ihan ok, vaikka ei ollut aina tavoitettavissa.

6. Salattujen elämien kultavuodet

Miia (Venla Saartamo) ja Saku (Jasper Pääkkönen) olivat kenties se kaikkien aikojen rakastetuin Salkkarit-pari.

Salkkarit sai alkunsa ysärin lopulla, ja 2000-luvun alussa lähes koko Suomi tapitti sarjaa tiiviisti. Pihlajakadun alkuperäisistä asukkaista sydämiimme ovat jääneet erityisesti alkuperäinen teininelikko Miia, Saku, Silja ja Kalle. Kolmannen kauden jakso Kalle tekee päätöksen armeijan suhteen (26. helmikuuta 2001) on kaikkien aikojen katsotuin Salatut elämät -jakso peräti 1 360 000 katsojallaan.

7. Aika ennen somea

Sellainenkin joskus oli – itse asiassa ihan vasta äskettäin. Nollarilla ei ollut Instagramia tai Tiktokia, ja Facebook alkoi sekin levitä Suomessa vasta vuosikymmenen lopulla. Nykyään some vie huomattavan osan monen ajankäytöstä. Mitäköhän sillä kaikella ajalla tehtiin nollarin alussa?

8. Keskustelufoorumit ja chat-huoneet

Muistatko Kissin chatin? Sen etusivu näytti joskus tältä.

Vastaus edelliseen kysymykseen: roikuttiin foorumeilla ja chateissa, tietysti. Nollarilla ei ollut somea, mutta kyllä internetissä jo keskusteltiin tuntemattomien kanssa. Vuosikymmenen alussa erilaiset keskustelufoorumit ja chatit olivat suosittuja. Muistelemme kaiholla esimerkiksi Kiss FM:n chattia ja Demi.fi:n keskustelupalstaa.

Lue lisää: Muistatko vielä Kissin chatin ja Jyrkinetin? 15 kuvaa näyttää, millaista netissä oli ysärillä ja nollarilla

9. Irc-Galleria

Galtsu on muuten yhä olemassa – googlaa vaikka, jos et usko.

Vuonna 2000 perustettiin Irc-Galleria eli Galleria eli Galtsu, joka oli monen ensikosketus sosiaaliseen mediaan ja toi sanavarastoihimme sellaiset sanat kuin ihkuboksi, kommaaminen ja ommaaminen. Tuohon aikaan omien kuvien julkaisu muiden nähtäväksi oli niin uusi juttu, että harva kauheasti mietti, millaista materiaalia itsestään nettiin työnsi.

Lue lisää: Heruuks? Nämä 13 asiaa vain IRC-Galleriassa teininä luuhanneet tietävät

10. Kun Suomi-musiikki vietiin maailmalle

The Rasmus esiintymässä Belgiassa vuonna 2004, kun In the Shadows -huuma oli kovimmillaan.

2000-luvun alku oli merkittävää aikaa suomalaiselle, englanninkieliselle musiikille. Muun muassa HIM, Nightwish, The Rasmus, Darude ja Bomfunk MC’s niittivät mainetta maailmalla. Kyllä kelpasi paukutella henkseleitä, kun In the Shadows ja Sandstorm nousivat listoille ulkomailla asti!

11. Keskuudestamme poistuneet Suomi-bändit

The Crash -yhtye vuonna 2003. Etualalla nokkamies Teemu Brunila.

Zen Café, Kwan, Killer, The Crash, Ultra Bra, Tiktak, Nylon Beat, PMMP... Moni nollarilla listojen kärjessä keikkunut suomalainen yhtye on sittemmin lopettanut toimintansa, ja sekös meitä harmittaa. Onneksi osa edellä mainittujen bändien jäsenistä tekee yhä soolouraa.

12. Huiput tv-sarjat

The O.C.:ssa seurattiin Marissan (Mischa Barton) ja Ryanin (Benjamin McKenzie) romanssia.

The O.C., Sinkkuelämää, Frendit, Gilmoren tytöt, Lost, Skins, Pako, House... 2000-luvun televisiosarjoissa oli, mistä valita. Monet sarjoista ovat toki yhä katsottavissa Netflixissä ja muissa suoratoistopalveluissa, mutta kokemus ei ole enää aivan kuin silloin ensimmäisellä kierroksella.

13. Aika ennen suoratoistopalveluja

Voi sitä onnea, kun joululahjapaketista paljastui lempparisarjan DVD-boksi.

Nollari oli itse asiassa viimeinen vuosikymmen, jolloin televisiosarjan seuraavaa osaa piti aina malttaa odottaa kärsivällisesti. Koko sarjaa ei voinut ahmia kerralla – ellei sitä sitten hankkinut kotiin dvd-boksina. Suoratoistopalvelut ovat mahtavia, mutta olihan se nyt valtavan kutkuttavaa, kun lempparisarjan jaksojen välissä piti jännittää kokonainen viikko.

14. Youtuben alkuvuodet

Kuvakaappaus Youtubesta vuodelta 2009.

Nykyään Youtubea voi tehdä työkseen ja tubettajat ovat julkkiksia, jotka keräävät videoidensa äärelle miljoonayleisöjä. Toisin oli vuonna 2005, kun netin suosituin suoratoistovideopalvelu aloitti toimintansa. Nollarilla Youtube oli yksinkertaisempi ja kotikutoisempi paikka. Kukapa voisi unohtaa Numa numa -miestä, Kahden kilon siikaa, Pissikset-biisiä tai Ievan Polkan maailmanvalloitusta.

15. Ulkomaisen pop-musiikin helmet

Rihannan ura sai alkunsa keskellä nollaria Pon De Replay -hitin myötä.

2000-luvun klassikkobiiseistä saamme onneksi yhä nauttia aina halutessamme. On mahdotonta nostaa esiin kaikkia vuosikymmenen mahtavia bängereitä, mutta erityismaininnan ansaitsevat nollaria dominoineet naisartistit, kuten Britney Spears, Avril Lavigne, Beyoncé, Rihanna, Pink ja Gwen Stefani.

16. Harry Potter -huuma

Harry Potter -fanit kerääntyivät Helsingin Tennispalatsin eteen vuonna 2007, kun Feeniksin kilta -elokuvan ensi-iltaan saapui Potter-leffojen näyttelijöitä.

Velhopoika villitsi nollarilla niin Suomessa kuin maailmalla. Harry Potter -kirjasarjan uusimpia osia odotettiin kuin kuuta nousevaa ja jonotettiin yötä myöten kirjakauppojen edessä. Oma lukunsa olivat Potter-elokuvat, joista ensimmäinen ilmestyi vuonna 2001. Kukaan vuosikymmenen aikana lapsuuttaan tai nuoruuttaan elänyt ei voinut välttyä Potter-huumalta.

17. Suosikki-lehti

Vuonna 2006 Suosikin Kultaturbo-numerosta saattoi saada muun muassa Cristiano Ronaldon ja Paris Hiltonin julisteen.

Suomalaisia nuoria 1960-luvulta saakka ihastuttanut Suosikki oli nollarilla vielä voimissaan. Se tarjosi tuhansille teineille viihdettä ja vertaistukea sekä kurkistuksen populaarikulttuurin uusiin tuuliin. Lehden välistä löytyvillä julisteilla vuorattiin huoneen seinät, ja lääkäri-Eki vastaili Bees & Honey -palstalla lukijoita askarruttaviin kysymyksiin.

