Nyt paljastui, mitkä yhdyssanat ovat suomalaisille lähes mahdottomia – olisitko itse osannut 5 vaikeinta sanaa?

Me Naisten armoton yhdyssanavisa on osoittautunut lähes mahdottomaksi tehtäväksi suomalaisille.

”Vain kaikkein kovimmat kielinerot saavat yli 10 oikein.”

Näin uskalsimme väittää, kun julkaisimme hiljattain Me Naisten ”äärimmäisen kinkkisen” yhdyssanatestin eli visan, jossa on tunnistettava, kirjoitetaanko tietyt ilmaukset yhteen vai erikseen.

Testiä on ryhtynyt tekemään tähän mennessä yli 170 000 ihmistä. Osalla on mitä ilmeisimmin loppunut usko kesken visailun, sillä loppuun asti testin on suorittanut 105 000 ihmistä.

Nyt täytyy tunnustaa, ettemme ihmettele kovaa keskeytysprosenttia. Kielivisa on nimittäin todella osoittautunut poikkeuksellisen vaikeaksi.

Jos et ole vielä tehnyt testiä, pääset siihen tästä:

Lue lisää: Tunnetko todella yhdyssanat? Tee armoton suomen kielen testi – vain kaikkein kovimmat kielinerot saavat yli 10 oikein

Vain hämmästyttävät 221 ihmistä – eli pyöristettynä 0 prosenttia vastaajista – on vastannut oikein kaikkiin testin 15 kysymykseen.

Tavallisin testin tulos on tällä hetkellä 7 oikein. Suurin osa on siis vastannut väärin yli puoleen kysymyksistä. Aikamoista!

Onneksi testissä oli muutamia kysymyksiä, joista valtaosa selvisi kunnialla. Neljä viidestä (79%) tiesi, että kun sähköpostin perässä toivotetaan mukavaa alkanutta syksyä, kirjoitetaan syksyn jatkoa, eikä syksynjatkoa.

Vastaajista 65 prosenttia puolestaan tiesi, että ikään kuin kirjoitetaan erikseen. Enemmistö tiesi myös sen, että varta vasten ja yllin kyllin kirjoitetaan molemmat erikseen.

5 vaikeinta yhdyssanaa tai sanaparia ovat...

Mitkä yhdyssanat tai sanaliitot ovat sitten aiheuttaneet eniten vaikeuksia? Katsotaanpa. Listasimme alle viisi testin vaikeimmiksi osoittautunutta ilmausta.

Olisitko tiennyt nämä?

5. Saman tien vai samantien?

Jos jotain tehdään heti, se tehdään saman tien. Tämän tiesi 38 prosenttia testin tekijöistä, kun taas selkeä enemmistö eli 62 prosenttia veikkasi, että sanapari kirjoitettaisiin yhteen.

Saman tien on Kielitoimiston ohjepankin mukaan vakiintunut kokonaisuus. Tämän tyyppiset sanat tuottavat hankaluuksia monille kielen ammattilaisillekin, joten älä turhaan nolostele, jos tämä ei mennyt nappiin.

4. Selvin päin vai selvinpäin?

Kun joku ei ole alkoholin tai huumeen vaikutuksen alaisena, hän on selvin päin. Yhdyssanavisaan vastanneista 62 prosenttia kuitenkin luuli, että oikea kirjoitusasu olisi selvinpäin.

Päin-loppuiset sanat aiheuttavatkin usein päänvaivaa. Esimerkiksi alaspäin ja alas päin ovat molemmat oikein, samoin sielläpäin ja siellä päin. Selvin päin kirjoitetaan kuitenkin aina erikseen.

3. Kynttilän valo vai kynttilänvalo?

Yksi testin visaisimmista kysymyksistä koski sanaa kynttilänvalo tai sen taivutusmuotoa kynttilänvalossa. Vastaajista 64 prosenttia veikkasi, että sanapari kirjoitettaisiin erikseen.

Kielikellossa vuonna 2004 julkaistun gradututkielman mukaan oikea kirjoitusasu on kuitenkin yhteen. Genetiivialkuiset yhdyssubstantiivit aiheuttavat artikkelin mukaan monille pulmia. Virheellisesti erikseen saatetaan kynttilänvalon lisäksi kirjoittaa vaikkapa sanat elämänkokemus ja merenranta.

Hämmentävät kielikiemurat eivät lopu tähän. Alun perin testissä kysyttiin, onko oikea kirjoitusasu kynttilänvalossa vai kynttilän valossa. Eräs Me Naisten lukija otti toimitukseen yhteyttä ja huomautti, että varsinkin tässä taivutusmuodossa ilmauksen oikea kirjoitusasu riippuu siitä, missä merkityksessä ja yhteydessä sanaa käytetään.

Perusmuodossa kynttilänvalo kirjoitetaan yhteen, mutta jos jonkin kuvaillaan tapahtuvan kynttilän valossa, voi erikseen kirjoittaminen olla parempi ratkaisu. Testiin on siksi nyt vaihdettu perusmuodossa olevat vastausvaihtoehdot.

Jos siis tämä kysymys meni testiä tehdessä väärin, ei hätää. Suomen kieli taivutusmuotoineen osaa olla viheliäistä.

2. Joten kuten vai jotenkuten?

Kummin kirjoittaisit? Testaajista 72 prosenttia veikkasi, että joten kuten on oikein – mutta he olivat valitettavasti väärässä. Jotenkuten kirjoitetaan nimittäin yhteen.

Kyseessä on Kielikellon mukaan jälleen kerran vakiintunut kokonaisuus, jonka merkitys on etääntynyt osien merkityksestä ja joka kirjoitetaan yhdyssanaksi. Muita vastaavia sanoja ovat esimerkiksi nimenomaan, vastikään ja kutakuinkin.

1. Alla päin vai allapäin?

Kun joku on alakuloinen, onko hän alla päin vai allapäin? Tämä kysymys aiheutti eniten päänvaivaa testaajien keskuudessa: peräti 76 prosenttia vastasi kysymykseen väärin.

Oikea vastaus on alla päin. Muun muassa Kielitoimiston sanakirjassa sitä suositellaan kirjoitusasuksi, kun puhutaan mielialasta ja tarkoitetaan alakuloista, pahoilla mielin olevaa.

Sen sijaan ilmaus, jonka merkitys on ”alapuolella”, voidaan kirjoittaa myös yhteen eli allapäin.

