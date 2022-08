Nyt selvisi, minkä Euroopan maan lippua suomalaiset eivät tunnista! Olisitko itse tiennyt vastauksen?

Me Naisten Euroopan maiden lippujen tunnistusvisa on osoittautunut yllättävän hankalaksi. Vaikeimman lipun takaa paljastui maa, joka on aiemminkin aiheuttanut suomalaisille hankaluuksia.

Kuinka hyvin uskot tunnistavasi Euroopan maiden liput? Tätä kysyimme hiljattain suomalaisilta.

Me Naisten lippuvisan on tehnyt tähän mennessä jo noin 160 000 ihmistä. Jos et ole vielä käynyt testaamassa tietämystäsi, voit tehdä sen täällä:

Lipputesti on osoittautunut yllättävän visaiseksi. Vain 11 prosenttia testin tehneistä on onnistunut vastaamaan oikein kaikkiin testin 14 kysymykseen. Suurin osa on kompastunut vähintään parin kolmen kysymyksen kohdalla.

Ranskan ja Ukrainan liput ovat tuttuja

Visan perusteella kaikkein parhaiten suomalaiset tunnistavat Ranskan lipun. Vastaajista peräti 93 prosenttia tiesi, että alla oleva lippu kuuluu Ranskalle.

Lähes yhtä moni – 90 prosenttia – tunnisti Ukrainan lipun. Sini-keltainen lippu on tullut Ukrainan sodan myötä tutuksi niillekin, jotka eivät vielä vuosi pari sitten välttämättä olisi sitä yhtä helposti tunnistaneet.

Myös esimerkiksi Belgian ja Bulgarian liput ovat visan tulosten perusteella valtaosalle tuttuja. Lisäksi ilahduttavat 80 prosenttia vastaajista erotti toisistaan Slovenian ja Slovakian liput.

Yllättäjät – hyvässä ja pahassa

Pari lippua erottui muiden joukosta, kun tarkastellaan testin tuloksia. Toinen tunnistettiin maan tunnettuuteen nähden yllättävän hyvin, toinen puolestaan yllättävän huonosti.

Eräässä testin kysymyksessä piti tunnistaa alla oleva lippu ja kirjoittaa maan nimi tyhjään kenttään.

Kyseinen lippu kuuluu Islannille, mutta vain 66 prosenttia vastasi kysymykseen oikein. Kolmasosa ei siis tunnistanut lippua. Se on yllättävää, kun kyse on oletettavasti suomalaisille tutusta Pohjoismaasta. Lieneekö osa luullut, että kyseessä on Norjan lippu?

Voi toki olla, että moni on yksinkertaisesti tehnyt kysymykseen vastatessaan tahattoman näppäilyvirheen, joten kovin suuria johtopäätöksiä tästä tuloksesta ei kannata tehdä.

Positiivinen yllättäjä oli puolestaan Pohjois-Makedonia. Valtaosa suomalaisista tuntuu painaneen muistiinsa tämän kieltämättä persoonallisen lipun. Huimat 82 prosenttia tiesi, että aurinkoa esittävästä kuviosta ja punaisesta taustasta koostuva lippu on Pohjois-Makedonian.

Tässäkö Euroopan vaikeimmat liput?

Muutamat testissä mukana olleista lipuista ovat kuitenkin aiheuttaneet suomalaisille päänvaivaa.

Liettuan lipun tunnisti vain puolet visaan vastanneista.

Yli kolmasosa luuli, että yllä olevassa kuvassa yläoikealla oleva Latvian lippu on Liettuan. Näiden maiden sekoittaminen toisiinsa ei ole toisaalta mikään ihme, ovathan maat naapureita keskenään ja alkavat samalla kirjaimellakin.

Lähes yhtä huonosti tunnistettiin Valko-Venäjän lippu. Sen tiesi hieman yli puolet visaan vastanneista. Vastaajista 28 prosenttia epäili, että lippu olisi Bosnia-Hertsegovinan – ja 20 prosenttia uskoi sen kuuluvan Andorralle.

Niin, ja se kaikkein vaikein lippu? Se on tässä:

Tunnistatko? Lippu kuuluu Montenegrolle. Vastaajista selvästi alle puolet eli 43 prosenttia tunnisti, mikä kysymyksen neljästä lipusta on Montenegron lippu.

Vastaajista 40 prosenttia veikkasi, että kuvassa ylävasemmalla oleva lippu olisi Montenegron. Tosiasiassa sinisestä, keltaisesta ja punaisesta pystypalkista sekä vaakunasta koostuva lippu kuuluu Moldovalle.

Tämä ei muuten ole ensimmäinen kerta, kun Montenegro on aiheuttanut suomalaisille päänvaivaa. Me Naisten taannoisessa Tunnetko Euroopan pääkaupungit -testissä juuri Montenegron pääkaupunki osoittautui kaikkein vaikeimmaksi. Vain 30 prosenttia vastaajista tiesi, että maan pääkaupunki on Podgorica.

