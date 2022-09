Listasimme 12 lausetta, jotka on parasta jättää kokonaan sanomatta

Sammakoita pääsee meiltä jokaiselta, mutta tietyistä erityisen rupikonnamaisista lauseista olisi mukava jo päästä eroon.

Meiltä kaikilta pääsee joskus suusta sammakoita – se on kovin inhimillistä. Kenties jotkut meistä ovat myös huomanneet, että vaikeneminen on vaikea laji. Joskus suun pitäminen supussa olisi kuitenkin viisasta kanssaeläjiä – ja ehkä myös itseä – kohtaan.

Listasimme lauseita ja sanontoja, jotka olisi parempi jättää sanomatta.

1. ”Ei millään pahalla, mutta...”

Jos lauseen aloittaa näin, kyse on harvoin myöskään hyvällä sanomisesta.

2. ”Pakko sanoa, että...”

Ei – aina ei ole pakko sanoa yhtään mitään. Varsinkin, jos somessa huomaa aloittavansa lauseen näillä sanoilla, voi olla viisasta laskea kymmeneen ja miettiä, voisiko tällä kertaa ihan vain jättää asiansa sanomatta.

3. ”En ole rasisti, mutta...”

Päästääkö kukaan ei-rasisti tätä lausetta suustaan? Myös version ”En ole sovinisti, mutta...” voi jättää sanomatta.

4. ”Kyllä tekevälle töitä löytyy.”

Kun työnhaku ei millään meinaa tuottaa tulosta, tämä kliseinen sanonta tuskin lohduttaa.

5. ”Ota itseäsi niskasta kiinni.”

Toisin kuin moni luulee, tämä ikiaikainen sanonta ei auta poistamaan masennusta tai ahdistusta.

6. ”Pojat on poikia.”

Tällä sanonnalla viitataan siihen, että kyseiselle sukupuolelle esimerkiksi huono käytös sallitumpaa kuin muille sukupuolille. Lisäksi se sisältää olettamuksen, että pojaksi syntyneet olisivat sisäsyntyisesti aggressiivisia ja heillä olisi vaikeuksia säädellä tunteitaan. Sanonta on stereotyyppinen ja epätasa-arvoinen.

Asiaa on sitä paitsi tutkittukin: tänä vuonna julkaistu tutkimus osoittaa, että vanha sanonta ei yksinkertaisesti pidä paikkaansa. Tutkimuksesta kertoi Helsingin Sanomat.

– Prototyyppistä poikamaista poikaa tai tyttömäistä tyttöä, joka olisi samalla tavalla poikamainen tai tyttömäinen niin persoonallisuudeltaan, arvoiltaan, kouluarvosanoiltaan, kouluvalinnoiltaan kuin kognitiivisilta painotuksiltaankin, ei yleisesti ottaen ole, tutkijatohtori Ville Ilmarinen Helsingin yliopiston Svenska social- och kommunalhögskolanista kertoi HS:lle.

– Toki yksittäisiä tällaisia henkilöitä voi olla, mutta mitään yleisiä väestötason trendejä tällaisesta ”pojat ovat poikia” -jutusta ei nähdä.

7. ”Oletpa lihonut/laihtunut.”

Toisen ulkonäköä on tarpeetonta kommentoida – ellei ihminen sitä itse pyydä.

Ulkonäkötutkija ja taloussosiologian tohtori Erica Åberg totesi aiemmin Me Naisten haastattelussa, että negatiivinen kommentointi on aina vallankäyttöä.

Etenkin somessa naisen tai naisoletetun kuvan alle saattaa kertyä ulkonäköaiheista palautetta – ihan pyytämättä.

– On oletusarvo, että jos nainen on jollain tapaa näkyvillä, niin hänen ulkonäköään täytyy kommentoida. Jokaisella on oikeus olla olemassa ilman, että sitä kommentoidaan, Åberg sanoi.

8. ”Oletpa vanhentunut.”

Tähän pätee sama kuin edellä mainittuun.

9. ”Tosi hyvin naiseksi/mieheksi/tytöksi/pojaksi!”

Myös tämä toteamus on stereotypioita vahvistava – ja täysin turha. Sen lisäksi, että jokaisella on oikeus olla olemassa ilman, että heidän ulkonäköään kommentoidaan, on jokaisella oikeus olla olemassa ilman, että heitä arvioidaan sukupuolensa perusteella – olipa kyse epäonnistumisesta tai onnistumisesta.

10. ”Olet aivan kuin isäsi/äitisi/vanhempasi.”

Moni on saattanut äkkipikaistuksissaan päästää tämän lauseen suustaan, kun on huomannut toisessa jonkun itseään harmittavan piirteen ja yhdistänyt sen toisen sukulaiseen. Riitatilanteessa tämän lauseen toteaminen tuskin edistää sovintoa – päinvastoin.

11. ”Olet aivan kuin eksäni.”

Myös nyksän vertaaminen eksään aiheuttaa todennäköisesti enemmän haittaa kuin hyötyä.

12. ”Kerrotko isällesi/äidillesi, että...”

Tämä lausahdus on tuttu monelle eroperheen lapselle. Joskus toinen vanhempi saattaa tietoisesti tai tiedostamattaan käyttää lasta viestinviejänä, jos tällä on lapsen toiselle vanhemmalle asiaa. Parempi tapa hoitaa aikuisten välisiä asioita on ihan vain ottaa itse yhteyttä asianosaiseen.

