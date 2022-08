3 mahtavan piinaavaa tv-sarjaa, jotka kannattaa katsoa juuri nyt – näitä katsoessa on pakko pidättää hengitystä

Rikossarjat Sijainen, Syntinen ja Kansan vihollinen koukuttavat, ja niissä säilyy jännitys viimeisiin jaksoihin asti. Yksi sarjoista saa katsojan kihisemään myös raivosta.

Syksy tulee, ja sohva kutsuu. Katsoimme suoratoistopalveluista kolme rikossarjaa: Sijaisen, Syntisen (The Sinner) ja Kansan vihollisen. Näissä kaikissa säilyy jännitys loppuun asti.

1. Sijainen

Mistä näkee: Elisa Viihde Viaplay – 1. kausi: 4 jaksoa

Paula (Pamela Tola, vas.) luikertelee Ellan (Maria Ylipää, oik.) elämään Sijainen-sarjassa.

Kolmekymppisellä Ellalla (Maria Ylipää) on kaikki paremmin kuin hyvin. Hän menestyy työssään arkkitehtina ja saa rutkasti arvostusta pomoiltaan Katjalta (Sara Paavolainen ) ja Tanelilta (Eero Saarinen), jotka ovat myös Ellan läheisiä ystäviä.

Myös kotona kaikki on hyvin: Ellalla on lämmin, mukava ja vastuuntuntoinen puoliso Janne (Olavi Uusivirta).

Ella (Maria Ylipää) joutuu kokemaan, millaista on, kun ympäriltä katoavat ihmiset, johon on aiemmin voinut luottaa täysin. Olavi Uusivirta (vas.) näyttelee sarjassa Ellan puolisoa Jannea.

Täydellinen korttitalo alkaa kuitenkin hiljalleen sortua, kun Ella ja Janne alkavat odottaa esikoistaan – ja Ellalle on palkattava sijainen. Ella ei aio olla äitiyslomalla neljää kuukautta pidempään, sillä hänellä iso kirjastoprojekti, joka on hänelle kuin ”oma lapsi”.

Kun sijaiseksi palkattu Paula (Pamela Tola) astuu kuvioihin, Ellan vaisto sanoo, että tässä on jotain outoa. Paula onkin lähes pakkomielteisen kiinnostunut Ellan vielä syntymättömästä lapsesta. Tästä alkaa pitkä piina.

Ella yrittää selvittää, miksi hänen ympärillään tapahtuu toinen toistaan omituisempia asioita. Pian hän huomaa olevansa epäilyksineen hyvin yksin.

Mutta luuleeko Ella täysin omiaan vai onko Paula todella niin manipuloiva ja traumatisoitunut kuin Ella kuvittelee?

Moderniksi psykologiseksi trilleriksi kuvailtu sarja pitää otteessaan loppuun asti. Se saa katsojan ajoittain pidättämään hengitystään – ja ajoittain kihisemään raivosta. Pääosia näyttelevät Ylipää ja Tola ovat rooleissaan uskottavia.

2. Syntinen (The Sinner)

Mistä näkee: Yle Areena ja TV1 – 4. kausi, 8 jaksoa (3 ensimmäistä kautta näkee Netflixistä)

Bill Pullman on karismaattinen rikosetsivä Harry Ambrose, joka joutuu ajoittain kamppailemaan omien demoniensa kanssa.

Moniulotteinen rikosetsivä Harry Ambrose (Bill Pullman) on palannut! Tällä kertaa hän on aivan uudessa elämäntilanteessa – hän on jäänyt eläkkeelle ja löytänyt uuden elämänkumppanin.

Uuden kauden seuraaminen ei edellytä, että olisi katsonut Syntisen edelliset kaudet, mutta aiemmin sarjaa katsoneet muistanevat rikosetsivän vaikeudet ja ovat kenties huojentuneita etsivän eläkepäätöksestä.

Syntisessä selvitetään tällä kertaa Percy Muldoonin katoamista (Alice Kremelberg, kuvassa vasemmalla.) Oikealla Emily Castillo (Mercedes De La Zerda).

Vuosi seesteisiä eläkepäiviä kuitenkin riittää Ambroselle, ja kuin tilauksesta vastaan tulee rikos, josta Ambrose ei malta pitää näppejään erossa. Ambrose ryhtyy pienen merenrantakaupungin poliisipäällikön apuriksi ja alkaa selvittää erikoista rikosta. Samalla hän yrittää pitää kiinni niin parisuhteestaan kuin mielenterveydestäänkin.

Syntinen on koukuttava sarja, jonka juonikuviot yllättävät kaudesta toiseen. Eikä loistavan Bill Pullmanin karismasta voi kuin hurmaantua.

3. Kansan vihollinen

Mistä näkee: C More, 1. kausi, 8 jaksoa

Kreeta Salminen näyttelee toimittaja Katja Salosta ja tekee hienon pääroolin yhteiskunnallisessa rikosjännärissä Kansan vihollinen.

Katja Salonen (Kreeta Salminen) on tinkimätön toimittaja, joka työskentelee päivälehdessä. Kun Katja kirjoittaa kriittisen jutun entisestä jalkapallotähdestä (Jussi Partanen), hän saa kansan vihat niskaansa.

Sinnikäs ja tarkkavainuinen toimittaja ei tästä lannistu, sillä hän haistaa, että jalkapallotähden ympärillä riittää pengottavaa. Katja saa selville, että futistähti, liikemies Kristian Laineella (Antti Luusuaniemi) ja pormestari Pekka Välimaalla (Tobias Zilliacus) vaikuttaa olevan hämäriä bisneksiä.

Pormestari yrittää hiljentää Katjan, mutta kun jalkapallotähti löytyy kuolleena, Katja pääsee vauhtiin tutkivana journalistina. Tosin hänen työtään vaikeuttaa nössö päätoimittaja Juha Leinonen (Mikko Nousiainen), joka on varsin helposti kavereidensa ohjailtavissa. Katja saa huomata, että kaupungin hyvä veli -verkostoon kuuluu niin liike-elämän, median kuin poliisinkin isoja kihoja.

Katjan henkilökohtaisen elämän ihmissuhdesotkut on kirjoitettu stereotyyppisiksi, ja hänen kirjoittamiensa juttujen kieli kuulostaa hieman kornilta. Nämä ovat kuitenkin pikku puutteita varsin vetävässä rikosjännärissä. Kaikki kahdeksan osaa ahmii helposti viikonlopussa – on pakko nähdä, riittääkö Katjan palo siihen, että totuus tulee ilmi ja väärintekijät joutuvat vastuuseen.