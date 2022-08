Main ContentPlaceholder

”Tummat silmät, ____ ____” – testaa, miten hyvin muistat suomalaisten rakkauslaulujen sanat

R-A-K-A-S, Aamu, Missä muruseni on, Rakkaus on lumivalkoinen... Maailmassa on niin paljon hienoja rakkauslauluja.

Behm, Anna Eriksson, Samuli Edelmann, Sani ja Johanna Kurkela. He ovat tulkinneet rakkauslauluja, jotka lävistävät sydämen.