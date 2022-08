3 koukuttavaa uutuussarjaa, jotka kannattaa katsoa nyt – seksisarja yllättää iloisesti

Etsitkö uutta sarjaa ahmittavaksi? Nämä suoratoistopalvelujen helmet eivät petä.

1. How To Build a Sex Room

Mistä näkee: Netflix

Jos luulit että tämä sarja on vain seksillä mässäilevää hömppää, olit väärässä!

Tämä tosi-tv-sarja on jotain aivan uutta: hauskassa ja uniikissa sarjassa suunnittelija Melanie Rose suunnittelee ja remontoi pariskunnille heidän mielihaluihinsa perustuvia seksihuoneita.

Sarjassa nähdään makuuhuoneiden muodonmuutosten lisäksi avointa ja lempeää puhetta seksistä ja seksuaalisuudesta erilaisten parien kanssa.

Melanie Rose suunnitteli ennen luksussisustuksia, mutta siirtyi sanojensa mukaan nautintohuoneiden pariin ja on suunnitellut parien elämää piristäviä huoneita lähes yksinomaan kymmenen vuoden ajan.

Huoneet eivät ole vain seksihuoneita, vaan ne ovat kauniita, fantasian ja taideteosten omaisia tiloja.

Myöskään pelkällä sisustuksella ei ole väliä, vaan kuinka valmista huonetta käytetään. Katsoja pääseekin sukeltamaan Rosen mukana asiakkaiden mieltymyksiin, fantasioihin ja tarinoihin.

Olivatpa omat seksimieltymykset sitten vaniljaa tai kinkyä, tämä sarja nostaa suupielet ylöspäin lempeällä, rohkaisevalla ja avoimella seksipuheella.

Sarja poistaakin osaltaan stigmaa seksuaalisten mieltymysten yltä – ja muistuttaa, että seksiä ja mielihaluja on niin monenlaista kuin on ihmisiäkin.

Hyväntuulisen sarjan kahdeksan jaksoa on imaistu nopeammin kuin huomaakaan.

2. Rap Sh!t

Mistä näkee: HBO Max

Nuoria mimmejä ja aitoa energiaa! Issa Raen ohjaama Miamiin sijoittuva tarina seuraa vanhoja lukiokavereita, jotka ystävystyvät uudelleen parikymppisinä ja muodostavat rap-duon.

Mia (räppäri KaMillion) on yksinhuoltajaäiti, joka on vieraantunut tyttärensä musiikki-insinööri-isä Lamontista (Ronald ”RJ” Cyler). Hänellä on menestyvä Instagram ja tienaa leivän pöytäänsä meikkaamalla ja strippaamalla Onlyfansissa.

Sarjan toinen päähenkilö Shawna (koomikko Aida Osman) on ollut yliopistossa, josta ei kuitenkaan koskaan valmistunut. Hän haaveilee yhteiskunnallisesti vaikuttavan rap-tähden urasta, mutta työskentelee hienon hotellin tiskin takana.

Menestys ei ole itsestään selvää, eikä hänen poliittiset riiminsä ole vielä lähteneet lentoon. Samaan aikaan kun hänen entinen tuottajansa (Jaboukie Young-White) menestyy ja elää leveästi. Ja sehän vasta ärsyttää.

Katsoja upotetaan Shawnan ja Mian elämään Instagramin, Tiktokin, live-videoiden ja muun sosiaalisen median kerronnan kautta. Some on myös tärkeä osa koko Rap Sh!t:n konseptia, sillä Mian seurannasta sosiaalisessa mediassa tulee keskeinen osa juonta.

Shawna ja Mia ymmärtävät toimivansa yllättävän hyvin rap-duona, mutta heillä on erimielisyyksiä ja vaikeuksia päästä yhteisymmärrykseen musiikkinsa tyylistä.

Mia haluaa menestyä keinolla millä hyvänsä, kun Shawna taas haluaa muuttaa maailmaa, eikä halua myydä itseään miehen katseelle heiluttamalla peppuaan videoilla.

Vaikka Shawna ja Mia ovat entisiä luokkatovereita, eivät he koskaan teini-iässä olleet läheisiä, mikä luokin jännitteitä duon dynamiikkaan.

Mia ajattelee, että Shawna on aina pitänyt itseään parempana, älykkäämpänä ja tasokkaampana kuin tätä ja hänen ystäviään. Ja Shawna aliarvioikin usein ystävänsä.

Sarja sisältää aitoa puhetta yhteiskunnallisista ongelmista, tasa-arvosta ja naisasioista, samaan aikaan kun Shawna haluaa muuttaa maailmaa räpillään.

Tarina tarjoaa myös aitoja tunteita sekä ihmissuhdekiemuroita ja jännitteitä, kun menestys ja raha astuvat kuvioon.

Lisäksi kaksikko keskustelee rehellisesti räpistä: kuka menestyy ja miksi? Ja mitä hip-hop edustaa tai mitä sen pitäisi edustaa? Rap Sh!t ei ole ensimmäinen käsikirjoitettu komedia räppäreistä, mutta on virkistävää, miten se siinä käsitellään kriittisesti miesvaltaista alaa.

3. Kretzin perhe – luksuskiinteistöjen välittäjät

Mistä näkee: Netflix

Kretzin perhe -sarjassa katsoja pääsee eleganttiin Pariisiin. Tosi-tv-sarja kertoo nimensä mukaisesti Kretzin perheestä, johon kuuluvat isä, äiti, neljä poikaa ja isoäiti.

Kretzin perhe pyörittää kiinteistövälitysyritystä – ja koko heidän elämänsä pyörii luksuskotien ympäröimänä. Isä Olivier on yrityksen johtaja ja hänen lisäkseen asuntoja välittävät hänen puolisonsa, perheen äiti Sandrine sekä kolme aikuista poikaa, Martin, Valentin ja Louis.

Sarjassa katsoja pääsee kurkkaamaan pariisilaisia miljoonakoteja, mutta kiinnostavinta on perheenjäsenten välinen dynamiikka. Perhe on niin läheinen, että ajoittain katsoja löytää itsensä pohtimasta, miten ihmeessä he jaksavat toisiaan.

Perheen pomo on perinteisesti Olivier-isä, jonka toiveita pojat yrittävät parhaansa mukaan täyttää. Myös äiti Sandrine on voimakastahtoinen ihminen, joka ei epäile kertoa mielipiteitään lastensa henkilökohtaisen elämän valinnoista. Vanhin veljeksistä, kolmekymppinen Martin, on dominoivin ja ainakin näennäisesti itsevarmin. Keskimmäiset veljekset, Valentin ja Louis, ovat isoveljeään sympaattisempia ja epävarmempia. Isoäiti Majo on puolestaan luottohenkilö, jolle pojat uskaltavat avautua tunteistaan ilman pelkoa siitä, että tämä yrittää manipuloida heitä. Majo on kerrassaan mainio tyyppi – ja ainut, joka osaa ottaa rennosti.

Ensimmäisellä kaudella miljoonakodit sijaitsevat lähinnä Pariisissa, mutta toisella kaudella perheen bisnes laajenee, ja katsoja pääsee kurkkaamaan muuallakin sijaitsevia luksuskoteja.

Vaikka sarjassa nähdään asuntoja, joihin vain harvoilla on varaa, ne ovat silti paljon lähestyttävämpiä kuin Jenkki-sarjoissa esitellyt ökykodit.