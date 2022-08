Suuri julkkisvisa! Testaa, kuinka paljon tiedät tunnetuista suomalaisista – vain harva saa kaikki 14 oikein

Laadimme Me Naisten 70-vuotisjuhlien kunniaksi kiperän visan. Testaa, arvaatko Suomi-julkkikset vihjeiden perusteella!

Me Naiset juhlii pyöreitä! Ensimmäisen Me Naiset -lehden numeron ilmestymisestä tulee tällä viikolla kuluneeksi tasan 70 vuotta.

Seitsemän vuosikymmenen aikana Me Naisiin on ehditty haastatella valtava määrä tunnettuja suomalaisia. Viikkolehden sivuilla on jututettu niin muusikoita, näyttelijöitä, poliitikkoja, urheilijoita kuin muitakin kansan tuntemia kasvoja. Julkisuudesta tutut tyypit ovat kertoneet Me Naisissa elämästään, työstään, ihmissuhteistaan, ajatuksistaan sekä rakkauksistaan ja sydänsuruistaan.

Vaan kuinka hyvin uskot tuntevasi suomalaisjulkkisten sanomiset ja sattumukset?

Laadimme juhlaviikon kunniaksi suuren julkkisvisan. Sen kysymykset on poimittu Me Naisissa olleista tunnettujen suomalaisten henkilöhaastatteluista. Eikä hätää, vaikka oma historiasi Me Naisten parissa ei olisi kovinkaan pitkä – visassa voi pärjätä, vaikkei olisi haastatteluja lukenut.

Jos testi ei näy laitteellasi, pääset tekemään sen tästä.

