Listasimme 26 tyhjentävää lausahdusta, joita millenniaalit eivät kerta kaikkiaan voi olla sanomatta

Tiedossa juhlat, illanistujaiset tai kenties luokkakokous? Jos olet millenniaali, tunnistat näistä varmasti itsesi.

Olemme kirjoittaneet sukujuhlien kuolemattomista lausahduksista ja keski-ikäisten suosikkisanonnoista. Eivätkä lausahdukset ja suosikkisananparret siihen lopu! Myös millenniaaleilla, siis noin vuosina 1980–95 syntyneillä, on omat vakiojuttunsa, jotka usein livahtavat huulilta.

Jos olet ikinä pyörähtänyt millenniaalien juhlissa, olet varmasti törmännyt näihin klassikkoaiheisiin työkiireistä terapiakeskusteluihin.

Listasimme niistä 26 – itseironiaa unohtamatta.

Iloisia uutisia

1. ”Mentiin just kihloihin!”

2. ”Mentiin just naimisiin!”

3. ”Sain just ylennyksen!”

4. ”Jos kaikki menee hyvin, meille tulee (lisää tähän kuukausi) uusi perheenjäsen.” Se voi olla myös koira. Oikeastaan se on todennäköisesti koira.

Keskustelunavauksia... tai jotain sinne päin

5. Mitäs sä nyt teet? Eli toisin sanoen, että mitä teet työksesi.

6. ”Ollaan kokeiltu tällaista avointa suhdetta.” Tämän jälkeen kaikki ovat äärettömän kiinnostuneita siitä, että miten tämän parin rakkauselämä nyt oikein toimii.

7. ”Ollaan yritetty hankkia tällaista ei-allergisoivaa karvatonta portugalinerikoismaakoiraa ja laitettu viestejä kasvattajille, jono on kyllä ainakin pari vuotta...”

8. ”Tämä on nyt viides kämppä, josta tehtiin tarjous. Ei yhtään jaksaisi enää etsiä.” Tätä seuraa polveileva keskustelu asuntomarkkinoista ja asuntojen hinnoista.

9. ”Pääsin viimein terapiaan!”

10. ”En ole vieläkään päässyt terapiaan.”

11. ”Mun terapeutti sanoo aina...”

12. ”Mitä jos sitä vain irtisanoutuisi ja kouluttautuisi joogaohjaajaksi?” Joukosta muuten löytyy aina joku tyyppi, joka on juuri irtisanoutunut ja kouluttautunut joogaohjaajaksi tai energiahoitajaksi.

13. ”Lähden ensi viikolla Balille kolmen viikon detox-offline-meditaatio-surffi-joogaretriitille.”

14. ”En muista viime vuodesta oikein mitään.”

15. ”Olen niin väsynyt. Olen nukkunut jotain pari tuntia yössä.” Jos väsymys on työperäistä, tämä tyyppi on yleensä seuraavaksi lähdössä joogaretriitin kautta terapiaan. Jos väsymys on pikkulapsiperäistä, hän ripustautuu ohueen toivoon siitä, että kohta helpottaa.

16. ”Kunhan tästä viikosta selviää, niin sitten helpottaa.” Ei muuten helpota. Ei sillä seuraavallakaan viikolla.

17. ”Hei pysykää hetki paikallanne, tästä on pakko ottaa kuva Instagramiin!” Noin 43 kuvan jälkeen yksikään ei ole huutajan mielestä onnistunut, joten kuva on tosi ihana muisto.

Niin siis, oliko tätä alkoholittomana?

Tarjoilut

18. ”Niin oliko täällä mitään vegaanista, gluteenitonta, maidotonta, pähkinätöntä ja FODMAP-ruokavalioon sopivaa? Ai on?” Myöhemmin saatat törmätä samaan tyyppiin mussuttamassa sohvalla yöpalaksi tilattua pitsaa.

19. ”Toin tuliaiseksi tällaisen luomuviinin viinitilalta, jossa käytiin Toscanan-reissullamme!” Tätä ilmoitusta seuraa intensiivinen kaipuu markettiviinejä ja eteläeurooppalaista elämäntyyliä kohtaan.

20. ”Voisin ottaa jotain alkoholitonta. Nykyään on niin hyviä nämä alkoholittomat.” Hän on autolla, raskaana tai sober curious. Tai yrittää tulla raskaaksi ja teeskentelee siksi rakastavansa alkoholittomia oluita.

21. ”Vain yksi lasi viiniä, kun huomenna on töissä jotain 67 eri deadlinea.”

22. ”Olikos täällä lisää sitä viiniä?” Todennäköisesti sama tyyppi kun edellisen kommentin heittänyt.

Lähteminen

23. ”Pakko lähteä ajoissa, kun koira on yksin kotona.”

24. ”Pitää saada hyvät unet alle, kun huomenna on taas yksi triathlon.”

25. ”Mennään hei pian kävelylle tai kahville tai viinille! Ensi viikko on kyllä ihan täynnä ja seuraavakin, mutta oisko kolmen kuukauden päästä torstaina?” Toisin sanoen, nähdään seuraavissa juhlissa.

26. ”Pakko lähteä, kun lapsi herättää kuitenkin joskus puoli viiden aikaan.” Tätä seuraa päivittely siitä, kuinka muut juhlijat ovat aina väsyneitä ihan ilman lapsiakin.

