Suomalaistutkija nimeää 2 asiaa, jotka erottavat suomalaiset meemit muista – tutkijan omalla lempitilillä seikkailee Salkkarien Ismo

Meemejä tutkinut Saara Särmä kertoo, että hupikuvista voi olla hyötyä, mutta myös haittaa.

Hauska meemi voi parantaa oloa hetkellisesti, kun elämässä on muuten raskasta.

Jos käyttää sosiaalista mediaa, ei voi olla törmäämättä meemeihin.

Hauskoille kuville ja videoille tulee naureskeltua päivittäin. Niistä parhaat jaetaan vielä kavereille eteenpäin.

Mutta meemit eivät ole pelkkää hassun hauskaa ajanvietettä, sanoo meemejä tutkinut yhteiskuntatieteiden tohtori ja tutkija Saara Särmä.

Esimerkiksi maaliskuussa levisi Ukrainan sotaan liittyviä meemejä, joissa traktori veti venäläistä tankkia ukrainalaisella pellolla.

– Meemi voi toimia solidaarisuuden herättäjänä. Kuva saa ihmiset toimimaan, hän sanoo.

” Monissa suomalaisissa meemeissä esitetään visioita siitä, millainen yhteiskunnan pitäisi olla tai kritisoidaan nykyistä yhteiskuntaa.

On kuitenkin vaikea mitata, kuinka suoraviivaisia vaikutukset ovat olleet.

Myös suomalaisissa meemeissä on usein mukana muutakin kuin pelkkää naureskelua.

– Monissa suomalaisissa meemeissä esitetään visioita siitä, millainen yhteiskunnan pitäisi olla tai kritisoidaan nykyistä yhteiskuntaa.

Mitä hyötyjä ja haittoja meemien katsomisella on?

Särmä kertoo ohjaavansa väitöskirjatutkijaa, joka tutkii mielenterveysmeemejä. Tutkimuksen perusteella vaikuttaa siltä, että mielenterveysaiheiset meemit voivat toimia vertaistukena ihmisille, jotka kamppailevat mielenterveytensä kanssa.

Aina meemit eivät kuitenkaan tee katsojalleen hyvää.

– Meemien kautta voidaan levittää esimerkiksi rasistisia, seksistisiä tai muutoin vahingollisia ideologioita, Särmä sanoo.

Niitä käytetään myös propagandan levittämiseen ja poliittisiin tarkoitusperiin.

” Jos seuraa meemikenttää, eikä juuri muuta mediaa, meemit voivat jäädä ainoaksi uutislähteeksi.

Lisäksi meemejä voidaan käyttää disinformaation levittämiseen. Se on erityisen vaarallista silloin, jos medialukutaito ja -kriittisyys puuttuvat.

– Jos seuraa meemikenttää, eikä juuri muuta mediaa, meemit voivat jäädä ainoaksi uutislähteeksi.

Särmä kuitenkin arvelee, että monilla meemejä seuraavilla on hyvä meemi- ja medialukutaito ainakin Suomessa. Välillä onkin hyvä pohtia, mikä meemin sanoma on ja kenen tai minkä tahon tekemä se alun perin on.

Toisaalta Särmä korostaa, että aina ei ole tarpeen analysoida. Toisinaan on hyvä vain nautiskella ja nauraa ilman aiheen sen suurempaa pureskelua.

– Kun maailmassa tai omassa elämässä tapahtuu rankkoja ja raskaita asioita, hetken helpotus naurun äärellä on tärkeää.

Suomessa meemit ovat lempeitä

Särmä on tutkinut suomalaista meemikenttää ja kertoo ilahtuneensa monestakin asiasta.

Ensinnäkin huumori on lempeämpää kuin kansainvälisesti.

– Silloin, kun pohdin tutkimusaihetta, pinnalla oli paljon rasismiin ja kyyniseen ironiaan pohjautuvia meemejä. On ollut ilahduttavaa tutkia jotain, mistä tulee hyvä mieli sen sijaan, että itsellä olisi paha olla aineiston vuoksi.

” Kun maailmassa tai omassa elämässä tapahtuu rankkoja ja raskaita asioita, hetken helpotus naurun äärellä on tärkeää.

Toiseksi suomalaiset meemitilit ovat yhteisöllisiä.

– Meemitilien ylläpitäjät jakavat paljon muiden tilien meemejä esimerkiksi stoorien puolella. Etenkin isommat tilit nostavat uusia meemitilejä ja antavat niille näkyvyyttä.

Särmä kokeekin, että sen sijaan että kilpailtaisiin siitä, kenellä on eniten seuraajia, muita tuetaan ja kannustetaan.

Viime aikoina Suomeen on syntynyt eri ammattikuntien omia meemitilejä. Omansa on esimerkiksi sairaanhoitajille, varhaiskasvatuksen ja sosiaalityön työntekijöille.

– Niissä ammattilaiset purkavat selvästi omia turhautumisiaan työhön ja työoloihin huumorin kautta.

Ammattikuntien tileillä voi olla yhteiskunnallisempikin vaikutus, sillä meemeistä voi nousta puheenaiheita laajempaankin julkiseen keskusteluun, Särmä arvelee.

Mikä on meemitutkijan oma suosikkimeemi?

Haastattelun lopuksi on vielä kysyttävä, mikä on meemejä työkseen tutkivan tohtorin oma suosikkimeemi.

– Tällä hetkellä suosikkini ovat hyvän mielen meemejä, joissa korostetaan, että pötköttely on elämässä tärkeää.

Särmän kaksi tämän hetken suosikki Instagram-tiliä ovat Tyynylinna, joka jakaa hempeän estetiikan kautta viestejä siitä, miten tärkeitä lepo ja armollisuus ovat, sekä Bodyposismo, joka jakaa kehopositiivisuuden sanomaa Salkkareista tutun Ismon kuvien avulla.

– Parhaimmillaan meemeissä on todella yllättävä ja ristiriitainen yhdistelmä. Se on hulvattoman hauskaa, mutta samalla viesti voi olla tärkeä, kuten Ismon ja kehopositiivisuuden kohdalla.

Lue lisää: Taivas varjele, liian hapokasta! Listasimme 19 televisiosta tuttua sanontaa 2000-luvulta – muistatko vielä nämä?

Lue lisää: Veera, 34, kertoi Tiktokissa painonsa ja sai yli 1 000 kommenttia ulkonäöstään – lihavat kohtaavat nyt somessa täysin uudenlaista vihaa