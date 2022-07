Parhaat vinkit yksin reissaavalle! Kokeneet soolomatkailijat kertovat kaiken, mitä yksin lomalle lähtevän pitää tietää

Yksin matkustaminen on loistava tapa tutustua itseensä ja nähdä maailmaa. Kokosimme soolomatkailijoiden parhaat vinkit onnistuneeseen matkaan.

Lomasesonki on täällä ja moni mielii reissuun, mutta reissukaveria ei aina löydy. Onneksi matkustaa voi yksinkin – ja osa haluaa tehdä nimenomaan niin.

Yksin matkustaminen voi olla jännittävä ja silmiä avaava kokemus iästäsi riippumatta. Se tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia itsetutkiskeluun sekä rajattoman vapauden.

Kysyimme kokeneilta yksin matkaajilta: lukijoilta, toimitukselta ja Soolomatkailijat Facebook -ryhmästä vinkkejä, joilla reissu yksin onnistuu varmasti!

1. Paras kohde on kiinnostava ja turvallinen

Yksin matkaavalle kohde voi toki olla mikä tahansa maa, mutta parhaiksi kohteiksi ovat osoittautuneet itseä kiinnostavat paikat sekä maat, joissa pärjää omalla kielitaidolla.

On kuitenkin kohteita, joissa moni viihtyy esimerkiksi muihin tutustumisen ja turvallisuuden puolesta:

Koin Thaimaan turvalliseksi soolokohteeksi. Paikallisiin, erityisesti naisiin, oli helppo tutustua.

Karibianristeily oli helppo kohde, sillä laivassa pysyi pitkälti sama porukka, johon tutustui hyvin.

Suosittelen Balia yksin matkustaville naisille. Vaikka se on kaukana, on siellä kaikki tehty turisteille todella helpoksi.

Lisäksi monet muut Euroopan maat koetaan helpoiksi ja turvallisiksi matkustuskohteiksi. Niistä listattiin muun muassa Puola, Portugali, Belgia, Alankomaat, Islanti, Tanska, Kreikka, Unkari, Malta, Kroatia, Saksa, Slovenia, Italia ja Norja.

2. Majoituksessa on hyvä viihtyä

Majoituksessa yksin matkaavalle tärkeää on turvallisuus ja viihtyvyys, oli budjetti mikä tahansa. Jos yöpymisen ehtona on edullisuus, kannattaa majoitusta etsiä hostellista. Nykyään useimmissa hosteilleissa on naisille tarkoitettuja yhteishuoneita sekä lukitut kaapit jokaiselle matkaajalle.

Hostelleissa on myös huoneita yksityisyyttä kaipaaville, mutta hinnat hipovat usein hotellihuoneiden hintoja. Hostelleja, huoneita tai asuntoja tarjoavat muun muassa Airbnb, Hostelworld, Trivago ja booking.com.

Majoituksen hankinnassa kannattaa kokeneiden soolomatkailijoiden mukaan huomioida myös seuraavat asiat:

Lue majoitusten arvosteluja ja kysy suosituksia.

Varaa majoitus läheltä hyviä kulkuyhteyksiä helpomman kulkemisen vuoksi.

Valitse majoitus, jossa viihdyt varmasti. Majoituksen tulisi olla paikka, johon on kiva mennä rentoutumaan päivän päätteeksi ja jossa on turvallinen olo.

3. Turvallisuutta ei voi painottaa liikaa

Yksin matkaavan kannattaa huomioida erilaisia turvallisuusasioita ja käytännön juttuja jo ennen reissua:

Selvitä kohteen turvallisuustaso etukäteen ulkoministeriön sivulta. Sivuilta löytyy myös tietoa yleisistä turistihuijauksista ja mainintoja naisten turvallisuudesta maassa.

Ota majoituksen osoite ylös lapulle. Tästä on apua, jos akku loppuu ja tarvitset apua majoituksen löytämiseen.

Tee matkustusilmoitus ulkoministeriöön, vaikka lähtisit ihan lyhyellekin matkalle. Matkustusilmoitus tehdään hätätapauksia ja kriisitilanteita varten, jotta alueella oleviin saadaan yhteys turvallisuustilanteen niin vaatiessa.

Pakkaa tärkeitä tavaroita eri paikkoihin. Esimerkiksi pankki- tai luottokortteja ja lääkkeitä on hyvä olla eri paikoissa sen varalta, että laukku katoaa tai varastetaan.

Selvitä, missä on lähin matkavakuutukseen kuuluva sairaala. Rajun ruokamyrkytyksen iskettyä saattaa toivoa, että sairaalan etsimisen olisi tehnyt jo aiemmin.

Nämä asiat on hyvä ottaa huomioon paikan päällä:

Aina ei tarvitse olla miellyttävä ja kohtelias, varsinkaan tuntemattomien lähestyessä.

Kysyttäessä ei kannata kertoa olevansa maassa ensi kertaa tai reissaavansa yksin. Valkoiset valheet eivät ole pahasta, jos kyseessä on oma turvallisuus.

Vältä sivuteitä tai turvattomia alueita ilta- ja yöaikaan.

Kerro aina jollekin tutulle Suomessa, missä olet tai majoitut ja kenen kanssa. Reaaliaikaisen sijainnin voi jakaa esimerkiksi Etsi iPhoneni -sovelluksen tai Whatsappin avulla.

Tavaroiden kanssa kannattaa tarkkana. Esimerkiksi uimarannalla voi pyytää vieressä olevia vahtimaan tavaroita, jos mielii uimaan.

Joissain maissa kannattaa tilata Uber taksin sijaan. Uberissa huonot kuskit saavat huonoja arvosteluja, mikä pakottaa käyttäytymään ja noudattamaan liikennesääntöjä.

Ahdistelevien taksikuskien kyydissä voi soittaa tai esittää soittavansa puhelun kaverille.

Paikallisten lakien ja tapojen kunnioittaminen on monessa maassa avain onnistuneeseen ja turvalliseen reissuun.

Jos eksyt tai tarvitset muuten apua, kannattaa sitä pyytää esimerkiksi nuorilta pariskunnilta. Nuoret ovat usein kielitaitoisia.

Luota vaistoosi. Jos jokin kuulostaa liian hyvältä tai halvalta ollakseen totta, se ei luultavasti ole totta.

Muista, että ihmiset ovat pohjimmiltaan hyviä ja haluavat hyvää. Turhasta huolehtimisesta ei ole kuin harmia.

4. Kavereita puiston penkiltä tai kahvilasta

On täysin sallittua mennä lomalle nauttimaan omasta ajasta. Jos nimenomaan haluat lomailla omassa rauhassasi, skippaa tämä kohta.

Varsinkin pidempi loma voi käydä yksinäiseksi, ja kokemuksista olisi kiva päästä nauttimaan toisten kanssa.

Kahvilat, kadut ja puistot ovat perinteisiä paikkoja, joissa voi kohdata uusia tuttavuuksia rohkenemalla keskustelun aloitukseen. Helppoina keskustelunaloituksina toimivat neuvojen tai vaikkapa lempiravintolan tai paikan kysyminen.

Hostelleissa voi saada helposti ja luontevasti seuraa. Myös pubit ja bilepaikat toimivat kohtaamispaikkoina.

Saatan jutella esimerkiksi muiden hotellivieraiden ja retkille osallistujien sekä ravintoloiden henkilökunnan kanssa tilaisuuden tullen.

Tuttuja olen hankkinut muun muassa yöjunissa tai osallistumalla erilaisille retkille.

Myös sosiaalisessa mediassa on paljon vertaistukea ja seuraa tarjoavia ryhmiä reissaaville ihmisille. Kavereiden etsimisessä voi auttaa muun muassa Bumble ja CouchSurfing sovellukset. Ota siis rohkeasti yhteyttä muihin!

5. Kuinka viihtyä yksin reissussa?

Viimeinen, mutta loman tärkein kohta on viihtyminen. Kuinka varmistaa oma viihtyminen lomalla yksin?