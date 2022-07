Shampoo vai sampoo? Tee testi ja selvitä, osaatko kirjoittaa vierassanat oikein – 11 oikein on jo kova tulos

Selvitä 14 kysymyksellä, osaatko kirjoittaa vierasperäiset sanat oikein. Ei ole ihan helppoa!

Suomen kieli on ihan syystä vaikean maineessa – se ei ole aina helppoa edes niille, jotka kieliopin parissa päivittäin työskentelevät.

Kieli kuitenkin kiinnostaa, ja siitä ovat osoituksena suureen suosioon nousseet Me Naisten kielivisat. Niiden avulla moni on päässyt testaamaan, hallitseeko yhdyssanat ja onko sanavarasto niin laaja, että tuntee harvinaisemmatkin sanat.

Kielen ulottuvuuksia on kuitenkin monia, ja tällä kertaa halusimme sukeltaa vierassanojen maailmaan.

Vierassanoiksi kutsutaan Kielitoimiston sanakirjan mukaan suomen kieleen kotiutuneita lainasanoja, jotka eivät ole täysin mukautuneet kieleemme ja joissa on suomelle vieraita äänteitä. Aiemmin niitä on kutsuttu myös sivistyssanoiksi, mutta nykyään termiä pidetään vanhahtavana. Se on peräisin ajalta, jolloin vierassanojen käyttö viittasi koulutukseen ja sivistykseen – asiaan, joka oli vain harvojen saatavilla.

Kaikkia vierassanoja ei edes tajua vierassanoiksi

Mistä sitten tietää, mistä jokin sana on peräisin? Se ei ole aina täysin selvää. Sanojen alkuperää tutkivaa kielitieteen aluetta kutsutaan etymologiaksi.

Paljon kuitenkin tiedetään. Hyvin monet meille aivan tututkin sanat ovat peräisin vieraista kielistä. Ikivanhoja lainasanoja, joita ovat esimerkiksi porsas, kirkko ja majakka, ei kuitenkaan Kielikello-lehden artikkelin mukaan yleensä kutsuta vierassanoiksi, sillä ne ovat kotiutuneet kieleen täysin.

Vierassanojakin on useaa eri tyyppiä. Kotoistuneiden vierassanojen eli yleislainojen lisäksi vierassanat voivat olla niin sanottuja erikoislainoja tai sitaattilainoja. Jälkimmäisissä tapauksissa ne tunnistaa vieraista äänteistä tai siitä, että sanat kirjoitetaan samoin kuin lähtökielessä.

Monet uudet vierassanat ovat peräisin englannin kielestä, esimerkiksi start-up tai startup, joka tarkoittaa nuorta kasvuhakuista yritystä.

14 sanaa, 14 kysymystä

Mutta sitten testaamaan! Rajanveto täydellisesti määritelmän mukaisten vierassanojen ja muiden välillä ei ollut ihan helppoa, mutta valikoimme joka tapauksessa 14 sanaa, joiden oikeaa kirjoitusasua nyt kysytään. Montako saat oikein?

